«Сразу сказал: он будет вторым Златаном». Неизвестные истории про ранних Дзюбу и Смольникова

Колонка Равиля Сабитова, защитника «Локомотива» начала 90-х – к переходу Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локо».

Дзюбу и Смольникова я тренировал в юниорской сборной. Принял ее в начале 2007-го – за несколько недель до старта Мемориала Гранаткина.

Вскоре к нам приехали ребята из «НТВ-Плюс» – снять сюжет о подготовке к турниру. Поинтересовались: «У кого из игроков можно взять интервью?» Я еще не изучил футбольные качества ребят (раньше-то работал с совсем другим возрастом) и спросил:

– А какие условия?

– Чтобы парень хорошо разговаривал.

– О, тогда берите Дзюбу. Не прогадаете. И нападающий фактурный, и интервью даст хорошее.

Артем сначала растерялся, разволновался, но журналисты потом сказали, что он красавец, отлично справился.

Важная черта Артема – никогда не унывает. Для меня очень важна обратная связь с футболистами. Когда шутишь на собрании, и игрок улыбается – значит, слушает внимательно. А Дзюба еще и отвечал шуткой.

Однажды я философствовал насчет тактики. Говорил, что к первому месту может привести и атакующий футбол, и оборонительный. Артем возразил: «Тренер, давайте играть только в атаку». Я ему: «Попадешь в «Барселону» – будешь так играть». Он – моментально: «В «Барселону» меня возьмут разве что бутсы чистить» .

Он всегда в хорошем настроении. Для любой команды, особенно в тяжелые периоды – это находка. Он разряжает обстановку не хуже Юрия Гаврилова. А чувство юмора – признак высокого интеллекта.

Я тогда немного посодействовал тому, чтобы Артем закрепился в «Спартаке». У меня он играл наконечника и выделялся, забивал, а «Спартак» действовал по другой схеме. Когда сотрудник клуба спросил мое мнение, я сказал, что Дзюба будет суперигроком, вторым Ибрагимовичем .

Правда, у юниоров при переходе в основу молниеносно меняется менталитет: быстро привыкают, что клуб все за них делает. Вернувшись из «Спартака» в сборную, Артем, конечно, ощутил контраст – у нас игроки сами стирали форму после тренировок. Как лидер команды он спросил на собрании: «Почему к нам такое отношение?»

В разговоре тет-а-тет мы уладили этот вопрос, и я оценил его неравнодушие. «Спартак» в то время встречался с какими-то слабыми командами, и, уехав в сборную, Артем потерял большие премиальные, которые наверняка получил бы в клубе. Если бы отказался, мы бы не смогли надавить на «Спартак», но для Артема сборная была на первом месте. Я очень уважал его за это.

Другой эпизод. На отборочном турнире Евро в Англии мне показалось, что игроки слишком расслаблены – как будто в отпуск приехали. Сказал Артему: «Поговори с ребятами. Что у вас за настроение?» Специально устроил им собрание без тренеров и вдруг слышу: опять хи-хи, ха-ха.

Через минуту выходят с улыбками, а нам скоро на поле – играть с Англией. Спрашиваю Дзюбу: «Что ты сказал-то?» – «Пойдемте надерем жопу англичанам». Я за голову схватился: ну все, приплыли. Но парни и правда победили – 2:0.

В селекции для сборной 1988 года мне помогал Владимир Волчек из «Торпедо». Он порекомендовал, в частности, Смольникова с Мамаевым.

И перед первым матчем Евро U19 – с Германией – Паша с Игорем поспорили, кто больше прокинет немцам между ног. Я был не в курсе, но в первом тайме увидел, что они постоянно пытаются пробросить между , и прекратил это юношеское безрассудство.

Потом Игорь ментально вырос, правильно расставил приоритеты и такого баловства уже не допускал.

У меня он играл правого защитника. Мне нравилось, что ему хватало сил подключаться в атаку, делать кроссы с правой и возвращаться назад, не оголяя зону. К тому же он неуступчивый, цепкий – обвести его не так легко.

Правда, мало кто ожидал, что Игорь дойдет до первой сборной и будет долго играть на топ-уровне, но он сам себя слепил. Это человек очень высокой внутренней дисциплины, целеустремленный, режимщик, поэтому пошел дальше многих других талантливых игроков того поколения, которые рассеивали внимание и отвлекались от футбола.

После сборной мы работали с Игорем в «Торпедо». На медосмотре там выяснилось, что у него не совсем обычное, усиленное сердцебиение. Врачи клуба забили тревогу, но оказалось – это просто особенность организма. Игорь нормально себя чувствовал, играл в основе и через несколько месяцев перешел в «Локомотив».

Через 15 лет он идет по тому же маршруту, и снова будет играть в одной команде с Артемом. И тут мне кажутся важными две темы.

Первая – в 34 года они хотят просто получать деньги или играть в футбол? Как Мальдини с Костакуртой, про которых Шевченко рассказывал: сидели в ресторане, увидели мальчиков с мячом и побежали играть. Андрей удивился, а великие итальянцы объяснили: «Когда будем играть в футбол только ради денег – закончимся как футболисты».

Если Смольников и Дзюба идут в «Локо» не за деньгами, они сильно помогут клубу. Вспоминаю, как в 1990-м Юрий Семин взял в «Локо» несколько опытных литовцев и с их помощью вернулся в высшую лигу. Ветераны – к тому с таким победным опытом, как у Артем с Игорем – могут усилить команду и на поле, и в раздевалке.

Правда, важен и второй момент: кто инициатор их перехода – агенты, генеральный директор или главный тренер? Не секрет, что сейчас формирование команд мало зависит от тренера . Но если Галактионов действительно нуждается в этих игроках, я уверен: они без проблем вольются в состав.

Артем и Игорь еще в 2021-м были в сборной и априори не могут быть плохими футболистами. К тому же 34 года – далеко не критический возраст для РПЛ: у нас не та интенсивность, что в Англии или Италии.

Тренеру «Локомотива» нужно проявить себя также дипломатом и психологом. Карло Анчелотти вспоминал, что Ибрагимович поначалу гнобил и душил молодых игроков, но после разговора с тренером, наоборот, протянул им руку помощи. Возможно, и Дзюба в «Локо» будет не только забивать, но и способствовать прогрессу молодых. Не зря же я называл его вторым Златаном.

Фото: Коммерсантъ/Дмитрий Костюков; instagram.com/rav_sabitov; РИА Новости/Антон Денисов; East News/LIONEL BONAVENTURE / AFP