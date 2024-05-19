«Динамо» идет к чемпионству после очищения вылетом. А много таких примеров в топ-лигах?

Перерождение.

Московское «Динамо» в шаге от чемпионства, нужно лишь не проиграть в Краснодаре последний матч. А ведь только в 2017-м команда вернулась в РПЛ из ФНЛ – и вот через семь лет близко золото Премьер-лиги.

У кого из нашей лиги и топ-5 получалось за тот же срок или раньше выиграть титул?

Вот главные команды и наиболее свежие примеры.

● В 1950-м «Тоттенхэм» опередил оба «Шеффилда», «Саутгемптон», «Лидс», «Лестер», «Вест Хэм» и все остальные команды во втором дивизионе (сейчас – Чемпионшип) и выбрался в первый (сейчас – АПЛ). А уже в следующем году назабивал 82 гола за 42 матча и опередил всех в элите – на четыре очка отстал «МЮ», а на 10 – «Блэкпул».

● В начале 1960-х в Англии тоже впечатляли только что вышедшие команды. Например, в 1961-м «Ипсвич» залетел в первый дивизион, а на следующий год стал чемпионом. У «Ливерпуля» получилось почти так же – он выбрался из второй лиги в год титула «Ипсвича», потом финишировал восьмым, а еще через год – победил. И снова «МЮ» отстал на четыре очка.

Для контраста: в том же сезоне недавний триумфатор «Ипсвич» получил аж 1:10 от «Фулхэма» и вылетел, пропустив 121 гол.

● «Баварии» для игры в Бундеслиге нужно было выйти из Регионаллиги (сейчас – Бундеслига 2). Удалось в 1965-м, забив безумные 146 голов за 36 матчей – конечно, ведь все началось с 10:0 над «Дармштадтом» в первом туре, такой же счет встречался в конце сезона, а еще были, например, 11:2 над «Фрайбургером» (не путать с «Фрайбургом»).

Спустя четыре года «Бавария» расшвыривала соперников по элите – и в итоге ушла на восемь очков от ближайшего преследователя «Алеманнии».

● Про 1960-е – еще не конец. Там был и героический «Марсель», который вышел в главный французский чемпионат вместе с «Реймсом» в 1966-м. И именно «Марсель» в 1971-м прервал эру «Сент-Этьена», который четыре года подряд не уступал титул. Особенно расстарался югославский форвард Йосип Скоблар, забивший 44 гола в 36 матчах.

Кстати, такой же финт «Марсель» повторил и в 1980-е – тоже хватило пяти лет, чтобы прийти в себя и выиграть чемпионство. Это произошло уже в эру Бернара Тапи, а еще – молодых Жана-Пьера Папена и Эрика Кантона.

● Но проигнорировать 1970-е нельзя. В 1976 году из высшей лиги чемпионата СССР вылетел московский «Спартак», единственный раз в его истории. Перед последним туром вылета практически ничего не предвещало. Но матч в Киеве команда проиграла, а все другие результаты сошлись не в ее пользу.

В сезоне-1977 «Спартак» вернулся обратно под руководством Константина Бескова с 83 голами в 38 матчах, через год финишировал пятым, а еще через год стал первым, еще и с приятными для болельщиков результатами – дважды по 2:0 с киевским «Динамо», 4:1 и 5:2 с ЦСКА, 4:0 и 8:1 с «Локомотивом».

● В 1980-х в Серии Б два раза видели «Милан»: сначала его отправили туда из-за скандала с подпольным тотализатором, а потом, вернувшись, он вылетел обратно. В 1983-м «Милан» вторично выбрался из Серии Б, а через три года обзавелся новым президентом. Сильвио Берлускони.

И уже тогда превратился в суперклуб не только с домашним чемпионством, но и с победами в международных турнирах – Кубке чемпионов, Суперкубке, Межконтинентальном кубке.

● ЦСКА в 1980-е провел три сезона в Первой лиге. Дебютное возвращение привело к вылету обратно, а потом за дело взялся Павел Садырин. В 1989-м ЦСКА накидал 113 голов за 42 матча в Первой лиге, а через год навязал борьбу за чемпионство киевскому «Динамо» и финишировал вторым. В 1991-м уже ждал двойной успех – и Кубок СССР, и чемпионство.

● «Ювентус» в те годы возвращал доброе имя после ссылки в Серию Б из-за коррупционного скандала. В сезоне-2006/07 вновь оказался внизу, но выбрался в Серию А и 2012-м взял титул. После чего случились еще восемь чемпионств подряд.

● В сезоне-2008/09, даже несмотря на десять поражений, из Лиги 2 выбрался «Монпелье» с 23-летним Тино Костой. В Лиге 1 следующие два сезона он заканчивал пятым и 14-м, а уже в 2012-м банда Рене Жирара с Хилтоном, Юнесом Бельханда и Оливье Жиру сенсационно опередила всех во Франции.

● Чуть позже во Франции история повторилась. Пока «Монпелье» праздновал, «Монако» тусовался в Лиге 2, а потом провел там еще один сезон – уже победный. Следующие три года команда не выходила из тройки, а в 2017-м взяла титул с Леонардо Жардимом. Суперсостав с Фабиньо, Тома Лемаром, Бернарду Силвой, Жоау Моутинью, Килианом Мбаппе и Радамелем Фалькао остановить было нереально. Подтверждение: 107 голов в Лиге 1 и полуфинал ЛЧ.

Чемпионские расклады РПЛ

Фото: Gettyimages /Valerio Pennicino / Freier Fotograf, Don Morley/Allsport ; imago/Buzzi/Global Look Press ; East News /AFP; РИА Новости /Александр Вильф