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У «Спартака» новый латераль. Он уже работал с Абаскалем, рвал кресты и был номинирован на Golden Boy

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Воспитанник «Бенфики» равняется на Трента.

«Спартак» подписал еще одного защитника: вместе с Алексисом Дуарте к команде Гильермо Абаскаля присоединился 21-летний португалец Томаш Тавареш. 

Что о нужно знать о правом латерале?

Тавареш – воспитанник «Бенфики». Попал в основу благодаря тренеру, который верил в молодежь, и дебютировал в ЛЧ против «Лейпцига»

Тавареш попал в академию «Бенфики» в 10 лет и прошел через команды всех возрастов. В сезоне-2017/18 с «Бенфикой» U17 Томаш стал чемпионом Португалии (с 3 голами в 26 матчах был одним из лидеров). «Бенфика» отметила успехи Тавареша в июле 2018-го – заключила с ним первый профессиональный контракт на 3 года.

Летом 2019-го Тавареша отправили в «Бенфику Б» – ради игровой практики. А уже в сентябре Томаш оказался в основе – после травмы капитана Андре Алмейды тренер Бруну Лаже, работавший с Таварешем в резерве, подтянул его к главной команде. Лаже по-настоящему верил в молодежь «Бенфики»: он сменил Руя Виторию на посту тренера в январе 2019-го, а уже к декабрю за основу сыграли 9 воспитанников.

Когда Тавареша спросили, что он чувствует, добравшись до основы «Бенфики», он сказал: «Это неплохой рост. Чувствую, что я добился большого прогресса. Должен поблагодарить клуб за ставку и веру в меня. Мне еще многому нужно научиться, чтобы выйти на по-настоящему высокий уровень».

Дебют за «Бенфику» был непростым – Тавареш вышел в старте в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг» (немцы выиграли 2:1). «Сбылась моя мечта, – говорил Тавареш в интервью клубной пресс-службе. – Невозможно представить дебют лучше, чем в матче Лиги чемпионов, да еще и на «Эштадиу да Луш». Очень жаль, что результат получился не лучшим. Сначала я чувствовал нервозность, но потом расслабился. Для меня этот матч сложился неплохо».

В том сезоне Тавареш целиком отыграл 5 из 6 матчей «Бенфики» в Лиге чемпионов, в том числе – против «Зенита» (результаты были полярными – 1:3 в гостях и 3:0 дома).

«Я похож на игроков молодежной команды:  начинал в «Бенфике» U9, – говорил Лаже после вопроса о травмах перед гостевой игрой с «Зенитом». – И мы всегда играли на победу – во всех командах, где я работал. И мы не будем менять это в первой команде.

Томаш провел такой хороший матч против «РБ Лейпциг», потому что чувствовал ответственность. Он знает, что значит играть за «Бенфику». Я всегда хочу, чтобы ко мне предъявляли максимальные требования».

Для «Бенфики» тогда все закончилось не так уж и плохо – разгромив в последнем туре «Зенит» (3:0), португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Тавареш может стать нашим следующим бриллиантом». В «Бенфике» надеялись на Томаша, но все сломал приход Жезуша

Лаже давал понять, что одинаково оценивает и Тавареша, который только пришел из молодежки, и капитана команды Андре Алмейду.

«Нужно понимать, что за проект строится в «Бенфике», – говорил тренер. – Люди могут думать: «Почему играет Томаш, если наш основной вариант здесь – это Алмейда?» А я не знаю, кто у нас основной на этой позиции. Где мне взять такого 18-летнего или 19-летнего игрока, как Томаш? Сколько он будет стоить? Как я могу идти и покупать кого-то, если у меня есть такой игрок? Сейчас я не вижу разницы между Томашем и Андре».

В 2019-м у Тавареша спросили, готов ли он повторить путь Жоау Канселу и Нелсона Семеду – звездных латералей, выросших в «Бенфике» и оказавшихся потом в топ-клубах. «Я надеюсь на это, – признался Тавареш. – Канселу и Семеду – отличные игроки с прекрасными карьерами. Но, конечно, попытка выйти на их уровень – это большая ответственность. Но я готов к ней, несмотря на давление. Я знаю, что играю в клубе, который дает возможность прогрессировать. Мне еще многому предстоит научиться, я молод. Но я понимаю, что оказался в лучшем месте. Здесь я могу учиться у лучших игроков и лучших тренеров».

«У нас очень много хорошей молодежи, – говорил защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо для Marca в январе 2020-го. – Томаш Тавареш, играющий правого защитника, может стать следующим нашим бриллиантом. Но у нас есть и другие качественные молодые игроки».

Тавареш был так хорош, что в 2020-м его номинировали на приз Golden Boy. Он оказался в приятной компании: в списке были Джейдон Санчо, Ансу Фати, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд (он и получил награду).

Все сломалось после ухода Лаже. Летом 2020-го в «Бенфику» пришел Жорже Жезуш, который сразу дал понять, что не рассчитывает на Тавареша, подписав опытного правого защитника Жилберто. 

Тавареш потерял игровое время.

«Спартак» уже хотел Тавареша в 2020-м, но упустил (возможно, из-за Газизова). Томаш собирался повторить путь Тео в «Алавесе», но сыграл всего 238 минут

Сначала переговоры об аренде Тавареша вела «Боавишта», но переход так и не состоялся. Тогда впервые написали об интересе «Спартака». Телеграм-канал «КБ Телега» писал, что трансфер сорвался из-за переговорной тактики Шамиля Газизова. «Бенфика» требовала за Тавареша около 35 млн евро, а тогдашний гендиректор «Спартака» обещал, что договорится на 8-10 млн. Не договорился.

Новый клуб у Томаша появился только к октябрю – он уехал в «Алавес» на правах аренды без права выкупа. «Это очень хороший клуб, здесь играли отличные игроки – например, Тео Эрнандес, – говорил Тавареш после перехода. – Клуб показал, что хочет видеть меня здесь. Это отличная возможность для роста. Это отличный чемпионат, и я покажу себя здесь. «Алавес» зарядил меня уверенностью».

Тогда же Тавареш рассказал, что ему комфортнее играть в схеме с тремя защитниками. «Я люблю атаковать, – сказал Томаш. – Я постараюсь добиться прогресса и повторить путь Тео. Я равняюсь на Трента. Это тоже очень молодой игрок – я играю в похожей манере. Он уже вышел на очень высокий уровень, а я хочу достичь его».

Но в «Алавесе» все сложилось ужасно: Тавареш отыграл всего 238 минут в 5 матчах.

«Если они не играют, то могут с таким же успехом сидеть в «Бенфике», – злился Жезуш. – Флорентину ушел [в «Монако»] и не играет, Жота ушел [в «Вальядолид»] и не играет, Тавареш тоже не играет. Если они не играют, то пусть лучше будут здесь».

Уже зимой арендный договор досрочно расторгли, и Томаш переехал в аутсайдер чемпионата Португалии «Фаренсе». Там он играл чаще, но сильно не впечатлял.

Аренда в «Базель» была бы успехом, если бы не порванные кресты. Там с Таварешем работал Абаскаль – кажется, «Спартак» купил Томаша по его просьбе

Затем в карьере Томаша случилась третья – и самая удачная – аренда. Он поехал в «Базель». Неожиданно основной позицией Тавареша в Швейцарии стал левый фланг обороны, хотя раньше он всегда играл справа.

В Швейцарии Тавареш познакомился с Гильермо Абаскалем – в январе 2022-го нынешний тренер «Спартака» стал ассистентом Патрика Рахмена. Но уже через месяц его уволили, а Абаскаля назначили исполняющим обязанности главного тренера.

С Гильермо «Базель» не стал лучше – у команды было всего 5 побед в 16 матчах, но Тавареш выделялся – в 28 матчах сделал 6 голевых передач (лучший результат в карьере).

Аренда в «Базель» могла перезапустить карьеру Тавареша, но в мае 2022-го он порвал кресты и мениск на левом колене. С тех пор он не провел ни одной игры – и в «Спартаке» попытается вернуться на высокий уровень. В начале января сайт Metaratings.ru писал, что купить Тавареша попросил именно Абаскаль.

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Фото: globallookpress.com/Uspensky Nikita/spartak.com , Marc Schumacher/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com , Pedro Fiuza/Xinhua; twitter.com/Alaves

67 комментариев

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Николай Коровин
Гус свинье не тавареш
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Сергей Илюшенков
ФК"Семак"!Обращаюсь к вам и только к вам!Вы можете меня блокировать,писать на меня жалобы,минусовать,но только это очередной раз доказывает вашу беспомощность!И как говорится:"Правда глаза колет!"Так у вас не только колет,так ещё и нервный тик в седалищьном нерве так сжимается,что кроме как ёрзать на стуле сжимая булки ни чего не получается!А мне на всё это.......
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Макс Гордиенко
Плохо, что уже кресты рвал…
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Rin Fly
Гус свинье не Тавареш
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dimonivanov
Ответ 57s6w79qhh
У Видича были проблемы по серьезнее, ну ничего поставили на ноги, и он стал легендой. Думаю и тут парень покажет себя.
Лю не в штабе больше, эх
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Сергей Илюшенков
Ответ Ftul
Если разделить кокаин Промеса на больщекиков Спартака, по сколько граммов кокаина на каждого человека получиться?
Мне вот интересно,а если докажут невиновность Промеса,так же весь Питер станет перед ним на колени вымаливая прощение за травлю и оскорбления,как вы его сейчас грязью поливаете!Клуб трусов и лицемеров!Вы готовы своих бросить и отказаться от них(как было с Кокориным)!А как же лозунг-"Своих не бросаем!!!".Плохо ребята так жить когда готовы своего героя с г....ом смешать!Чем вы лучше!А Спартаковцы молодцы,что бы не говорили о их игроках,они их ценят и любят,и дают ещё один шанс всё исправить,как положено в нормальном государстве!Учитесь фанаты фк"семак"!!!
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munhin
Ответ Николай Леухин
унижение это когда в европе занимаешь последние места ради того чтобы стать очередной раз дворовым чемпионом
неудачи в Европе на высшем уровне, потому что в чемпе со всяким гном приходится играть отвешивая по 7-1, а настоящее унижение это когда в команде лучший игрок уголовник. а жена директора экспертница ))
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wlad wasew
Голденбой, голденбой, не хочу играть с тобой
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Нишон
Ответ Мама Мамаева
Тавареш знай, придут они Доносчики и Zомби. И донесут и на тебя и на себя, Сами будучи отребьем.
Тавареш помни, придут на спортс какла зомби.
Пожалуются в тысячную раз
На вату, держа в очке боевую гранату.
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Ivan Petrov
Ответ Удар Кержакова
Плохо только, что он перешёл в клуб, который знает, что такое унижение от Зенита)
Удар Кержакова как всегда мимо
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Жарко Паспаль
Начинал шикарно в Бенфике.
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Ftul
Ответ Evengar
Зато у Ленинградской сборной Бразилии правильные. 😁
Сколько игроков Бразилии играют в Зените, суходрочер?
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Ftul
Ответ Artem Gavrishov
Поживем-увидим. Мое мнение лучше бы своих растили…
Мак или конаплю,нечего надеяться на Промес
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Ftul
Ответ Упасть бы ниц и ницше
давай закурим, Тавареш, по одной давай закурим, Тавареш мой
Промес тебе товарищ
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Ftul
Ответ Mixos Demid
Шампунь может рекламировать!
С кокаином?
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Ftul
Ответ Юрий Евсеев
Привет народ. Да не, всё норм. Берут тех кто нужен и на тех на которых денег хватает. Ну а по поводу зенита, ну что же,, опять ждём бой на поле и классной игры. Зрелищности интриги. Волнения до глубины души и восторга после. Не ради ли этого создана эта игра.
Берут наркокурьер
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Ftul
Если разделить кокаин Промеса на больщекиков Спартака, по сколько граммов кокаина на каждого человека получиться?
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Ftul
Ответ Dark.Babysitter
Стильный чел) Такой футбольный Льюис Хэмилтон :D
Они с Промесом захватят пинок наркотиков
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Ftul
Ответ Валерий Охотин
О Максимка 2,0.
Пожелание Промес
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Ftul
Ответ Evengar
На Марсело похож.
Из Криминального чтиво?
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Ftul
А сколько кг кокаина у него?
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frog19
Мечтал о топ клубах, а оказался в Спартаке. Ну видимо это уже сбитый лётчик, иначе бы играл он совершенно в другом месте. Да в той же Бенфике.
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Александр Баскаков
Ответ Михаил Каплин
Скажи это Семаку и Медведеву.
Зенит это вообще кладбище игроков ,можно перечислять пол дня ,забирают и игроки сборной превращаются в полировщиков скамейки запасных
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Александр Баскаков
Ответ Михаил Каплин
Скажи это Семаку и Медведеву.
Как будет время обязательно скажу
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Сергей Дерябин
Товареш... Хм, точно в Спартак? Не Батэ, не Динамо-Минск?
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