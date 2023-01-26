У «Спартака» новый латераль. Он уже работал с Абаскалем, рвал кресты и был номинирован на Golden Boy

Воспитанник «Бенфики» равняется на Трента.

«Спартак» подписал еще одного защитника: вместе с Алексисом Дуарте к команде Гильермо Абаскаля присоединился 21-летний португалец Томаш Тавареш.

Что о нужно знать о правом латерале?

Тавареш – воспитанник «Бенфики». Попал в основу благодаря тренеру, который верил в молодежь, и дебютировал в ЛЧ против «Лейпцига»

Тавареш попал в академию «Бенфики» в 10 лет и прошел через команды всех возрастов. В сезоне-2017/18 с «Бенфикой» U17 Томаш стал чемпионом Португалии (с 3 голами в 26 матчах был одним из лидеров). «Бенфика» отметила успехи Тавареша в июле 2018-го – заключила с ним первый профессиональный контракт на 3 года.

Летом 2019-го Тавареша отправили в «Бенфику Б» – ради игровой практики. А уже в сентябре Томаш оказался в основе – после травмы капитана Андре Алмейды тренер Бруну Лаже, работавший с Таварешем в резерве, подтянул его к главной команде. Лаже по-настоящему верил в молодежь «Бенфики»: он сменил Руя Виторию на посту тренера в январе 2019-го, а уже к декабрю за основу сыграли 9 воспитанников.

Когда Тавареша спросили, что он чувствует, добравшись до основы «Бенфики», он сказал: «Это неплохой рост. Чувствую, что я добился большого прогресса. Должен поблагодарить клуб за ставку и веру в меня. Мне еще многому нужно научиться, чтобы выйти на по-настоящему высокий уровень».

Дебют за «Бенфику» был непростым – Тавареш вышел в старте в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг» (немцы выиграли 2:1). «Сбылась моя мечта, – говорил Тавареш в интервью клубной пресс-службе. – Невозможно представить дебют лучше, чем в матче Лиги чемпионов, да еще и на «Эштадиу да Луш». Очень жаль, что результат получился не лучшим. Сначала я чувствовал нервозность, но потом расслабился. Для меня этот матч сложился неплохо».

В том сезоне Тавареш целиком отыграл 5 из 6 матчей «Бенфики» в Лиге чемпионов, в том числе – против «Зенита» (результаты были полярными – 1:3 в гостях и 3:0 дома).

«Я похож на игроков молодежной команды: начинал в «Бенфике» U9, – говорил Лаже после вопроса о травмах перед гостевой игрой с «Зенитом». – И мы всегда играли на победу – во всех командах, где я работал. И мы не будем менять это в первой команде.

Томаш провел такой хороший матч против «РБ Лейпциг», потому что чувствовал ответственность. Он знает, что значит играть за «Бенфику». Я всегда хочу, чтобы ко мне предъявляли максимальные требования».

Для «Бенфики» тогда все закончилось не так уж и плохо – разгромив в последнем туре «Зенит» (3:0), португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Тавареш может стать нашим следующим бриллиантом». В «Бенфике» надеялись на Томаша, но все сломал приход Жезуша

Лаже давал понять, что одинаково оценивает и Тавареша, который только пришел из молодежки, и капитана команды Андре Алмейду.

«Нужно понимать, что за проект строится в «Бенфике», – говорил тренер. – Люди могут думать: «Почему играет Томаш, если наш основной вариант здесь – это Алмейда?» А я не знаю, кто у нас основной на этой позиции. Где мне взять такого 18-летнего или 19-летнего игрока, как Томаш? Сколько он будет стоить? Как я могу идти и покупать кого-то, если у меня есть такой игрок? Сейчас я не вижу разницы между Томашем и Андре».

В 2019-м у Тавареша спросили, готов ли он повторить путь Жоау Канселу и Нелсона Семеду – звездных латералей, выросших в «Бенфике» и оказавшихся потом в топ-клубах. «Я надеюсь на это, – признался Тавареш. – Канселу и Семеду – отличные игроки с прекрасными карьерами. Но, конечно, попытка выйти на их уровень – это большая ответственность. Но я готов к ней, несмотря на давление. Я знаю, что играю в клубе, который дает возможность прогрессировать. Мне еще многому предстоит научиться, я молод. Но я понимаю, что оказался в лучшем месте. Здесь я могу учиться у лучших игроков и лучших тренеров».

«У нас очень много хорошей молодежи, – говорил защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо для Marca в январе 2020-го. – Томаш Тавареш, играющий правого защитника, может стать следующим нашим бриллиантом. Но у нас есть и другие качественные молодые игроки».

Тавареш был так хорош, что в 2020-м его номинировали на приз Golden Boy. Он оказался в приятной компании: в списке были Джейдон Санчо, Ансу Фати, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд (он и получил награду).

Все сломалось после ухода Лаже. Летом 2020-го в «Бенфику» пришел Жорже Жезуш, который сразу дал понять, что не рассчитывает на Тавареша, подписав опытного правого защитника Жилберто.

Тавареш потерял игровое время.

«Спартак» уже хотел Тавареша в 2020-м, но упустил (возможно, из-за Газизова). Томаш собирался повторить путь Тео в «Алавесе», но сыграл всего 238 минут

Сначала переговоры об аренде Тавареша вела «Боавишта», но переход так и не состоялся. Тогда впервые написали об интересе «Спартака». Телеграм-канал «КБ Телега» писал, что трансфер сорвался из-за переговорной тактики Шамиля Газизова. «Бенфика» требовала за Тавареша около 35 млн евро, а тогдашний гендиректор «Спартака» обещал, что договорится на 8-10 млн. Не договорился.

Новый клуб у Томаша появился только к октябрю – он уехал в «Алавес» на правах аренды без права выкупа. «Это очень хороший клуб, здесь играли отличные игроки – например, Тео Эрнандес, – говорил Тавареш после перехода. – Клуб показал, что хочет видеть меня здесь. Это отличная возможность для роста. Это отличный чемпионат, и я покажу себя здесь. «Алавес» зарядил меня уверенностью».

Тогда же Тавареш рассказал, что ему комфортнее играть в схеме с тремя защитниками. «Я люблю атаковать, – сказал Томаш. – Я постараюсь добиться прогресса и повторить путь Тео. Я равняюсь на Трента. Это тоже очень молодой игрок – я играю в похожей манере. Он уже вышел на очень высокий уровень, а я хочу достичь его».

Но в «Алавесе» все сложилось ужасно: Тавареш отыграл всего 238 минут в 5 матчах.

«Если они не играют, то могут с таким же успехом сидеть в «Бенфике», – злился Жезуш. – Флорентину ушел [в «Монако»] и не играет, Жота ушел [в «Вальядолид»] и не играет, Тавареш тоже не играет. Если они не играют, то пусть лучше будут здесь».

Уже зимой арендный договор досрочно расторгли, и Томаш переехал в аутсайдер чемпионата Португалии «Фаренсе». Там он играл чаще, но сильно не впечатлял.

Аренда в «Базель» была бы успехом, если бы не порванные кресты. Там с Таварешем работал Абаскаль – кажется, «Спартак» купил Томаша по его просьбе

Затем в карьере Томаша случилась третья – и самая удачная – аренда. Он поехал в «Базель». Неожиданно основной позицией Тавареша в Швейцарии стал левый фланг обороны, хотя раньше он всегда играл справа.

В Швейцарии Тавареш познакомился с Гильермо Абаскалем – в январе 2022-го нынешний тренер «Спартака» стал ассистентом Патрика Рахмена. Но уже через месяц его уволили, а Абаскаля назначили исполняющим обязанности главного тренера.

С Гильермо «Базель» не стал лучше – у команды было всего 5 побед в 16 матчах, но Тавареш выделялся – в 28 матчах сделал 6 голевых передач (лучший результат в карьере).

Аренда в «Базель» могла перезапустить карьеру Тавареша, но в мае 2022-го он порвал кресты и мениск на левом колене. С тех пор он не провел ни одной игры – и в «Спартаке» попытается вернуться на высокий уровень. В начале января сайт Metaratings.ru писал, что купить Тавареша попросил именно Абаскаль.

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Фото: globallookpress.com/Uspensky Nikita/spartak.com , Marc Schumacher/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com , Pedro Fiuza/Xinhua; twitter.com/Alaves