«Химки» и «Динамо» Махачкала – в РПЛ. «Акрон» – в стыках, «Арсенал» подвис из-за лицензии

«Родина» следит.

Еще тур остался в Мелбет Первой лиге, но главное знаем сейчас: напрямую в РПЛ выходят «Химки» и махачкалинское «Динамо», в стыковых матчах сыграет «Акрон».

Вторая путевка в стыки – последняя интрига: претендуют тульский «Арсенал» и «Родина», хотя не все зависит от спортивных результатов.

Теперь к деталям.

«Химки» и «Динамо» Махачкала – в РПЛ!

● «Химки» возвращаются в РПЛ – через год после вылета.

Команда Андрея Талалаева шла не очень ровно, хорошо играла с главными конкурентами и отдавала очки аутсайдерам. Ситуация изменилась под конец сезона: собирали очки с тех, кто слабее, зато тому же «Динамо» проиграли.

Но цель на сезон выполнили. «Перед нами стоит задача напрямую выйти в РПЛ. Никто не снимал, ее надо выполнять», – озвучил главный инвестор Туфан Садыгов.

Один из главных героев – хавбек Хетаг Хосонов. Похоже, нашел себя после ЦСКА: сначала выживал с «Тамбовом», потом помогал «Алании», летом 2023-го перешел в «Химки». Здесь пошло, стал одним из лидеров.

● «Динамо» из Махачкалы впервые сыграет в РПЛ – за свою 97-летнюю историю .

Официально закрепили после победы «Арсенала» над «Акроном» (1:0), который теперь точно не догонит махачкалинцев. «Динамо» стоит благодарить Джонатана Окоронкво – его гол добил интригу в гонке за повышение.

В феврале с поста тренера «Динамо» ушел Курбан Бердыев, тогда стал советником президента Гаджи Гаджиева. Пришел Хасанби Биджиев, экс-тренер «Спартака» из Нальчика. Стиль игры не изменился – прагматичный и силовой. Разница мячей 37:17 – ничего не напоминает?

Один из важных вопросов – финансовый. Многие сомневались, что «Динамо» потянет РПЛ. Похоже, все нормально. Гаджиев признает: подписать Александра Кокорина или Артема Дзюбу не выйдет, но выступить смогут.

А кто в стыки? Точно «Акрон» + «Арсенал» или «Родина»

Самое интересное: «Акрон» – точно в стыках, но четвертое место еще не определено.

Тульский «Арсенал» тоже выходит. «Родина» может сравняться по очкам – и все равно проиграет по дополнительные показателям. Тогда учтут личные матчи: и там у «Арсенала» преимущество – 1:0 и 1:1.

Так почему мы учитываем «Родину»? Все из-за проблем туляков с лицензированием.

Комиссия РФС отказала «Арсеналу», а еще московскому «Торпедо» и «СКА-Хабаровску», в получении лицензии для участия даже в стыках. Основная проблема – стадион «Арсенала», он не соответствует требованиям. Про это говорили весь сезон – в том числе руководство Первой лиги.

«Арсенал», вероятно, не пропустят. Тогда выйдет тот, кто занял пятое место – «Родина», сдвинуть их уже никто не сможет.

Тренер туляков Александр Сторожук – в шоке:

«Проделать такой объем работы – и в конце об этом [отказе с лицензией] узнать! Об этой проблеме, конечно, слышали и раньше, в прессе писалось, но хотелось верить в лучшее.

Справедливы ли критерии к лицензированию? Этой теме не первый год. Считаю, что клубам, чтобы получить серьезный профессиональный статус, сначала надо обзавестись академией и построить стадион. А у нас как получается – команды сначала непонятно где базируются, где-то тренируются, не имея дома, и потом задним числом оформляют какие-то стадионы. Это не на пользу развитию всего футбола.

Имею в виду всю систему, глобально. У нас, в Туле, хотя бы есть болельщик, это футбольный регион. Не все получили наследие от чемпионата мира. Понятно, когда были возможности, надо было делать инфраструктуру, но городам, которые содержат клубы из бюджетов, несопоставимых с теми, что могут позволить себе частники, нужно предоставлять какие-то льготы. И в плане лицензирования все должны быть в равных условиях. Мы очень расстроены – ну как так?»

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Из Первой лиги уже вылетели «Кубань» и «Волгарь». Пока в опасной тройке «Ленинградец», но до «Сокола» и «Черноморца» всего одно очко. Все решится в последнем туре.

Фото: arsenaltula.ru /Андрей Варенков ; fckhimki.com ; dinamo-mx.ru