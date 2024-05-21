39 голов – рекордный тур РПЛ. Почти по пять за игру!

Финиш сезона РПЛ порадовал не только чемпионской интригой, но и результативностью. В 29-м туре команды забили 39 голов – это рекорд в истории лиги (с момента основания в 2001-м).

Первый пента-трик в истории РПЛ, 8 разных авторов голов за матч, не забил только «Факел»

Вот как залетали мячи.

● 39 голов в восьми матчах – это почти 4,9 мяча за игру! Огненную результативность не поддержал только «Факел» – единственная команда, которая в этом туре не забила. А забей воронежцы (или кто-нибудь еще) хоть один, у нас было бы ровно по пять мячей на матч.

● Больше всего голов увидели в заключительной игре тура: «Пари НН» и ЦСКА забили на двоих восемь мячей. Еще удивительнее, что отличились восемь разных игроков.

Нижегородцы два матча подряд проиграли с теннисным счетом : 1:6 с «Сочи» и теперь 2:6 с ЦСКА. Такое (по шесть пропущенных в двух играх кряду) случилось впервые в истории чемпионатов России. Этой весной «Пари НН» пропускает аномально много: пять от «Ахмата», по четыре от «Динамо» и «Краснодара», по три от «Локо» и «Оренбурга». Теперь вот перешли на шесть пропущенных.

● В этом туре с голом ушел 31 футболист. Главный герой – Маттео Кассьерра, который пятью точными ударами сокрушил «Ахмат» , обеспечил победу в гонке бомбардиров (21 мяч, Константин Тюкавин отстает на шесть за тур до финиша) и – главное – сохранил «Зениту» шансы на титул.

А еще это первый пента-трик в истории РПЛ. До Кассьерры по пять голов за матч забивали еще в другой эпохе: Виктор Панченко в 1994-м и Олег Веретенников в 1998-м. Получается, это еще и первый пента-трик иностранца в истории чемпионатов России.

Помимо Кассьерры еще четыре игрока ушли на прошлых выходных с дублем.

Предыдущий рекорд РПЛ – 36 голов. Но есть еще и тур с 43 мячами из 1996-го

Если учитывать не только Премьер-лигу, но и всю историю чемпионата России, рекорд еще не побит. В 34‑м туре сезона‑1996 команды забили 43 гола. Правда, тогда и участников было больше – 18.

Предыдущий рекорд РПЛ – 36 голов – был зафиксирован дважды: в сезонах-2006 (21-й тур) и 2012/13 (6-й тур). В обоих случаях титул забирал ЦСКА: в 2006-м обошли по дополнительным показателям «Спартак», в 2013-м на два очка опередили «Зенит».

В гонке бомбардиров-2006 правил Роман Павлюченко – 18 голов за «Спартак». 14 мячей забил Жо, по 13 – Павел Погребняк (еще за «Томь»), Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов.

В 2013-м для статуса лучшего бомбардира хватило и 13 голов: столько настреляли Вандерсон («Краснодар») и Юра Мовсисян («Краснодар»/«Спартак»). Опередили именитых Самюэля Это’О, Кевина Кураньи, Александра Кержакова и Александра Кокорина, у которых по десятке.

Теперь же у Кассьерры 21 мяч – и еще тур впереди.

А это самый результативный сезон в истории РПЛ?

Почти. В этом сезоне забит 621 гол, средняя результативность за матч – 2,68. Даже с учетом последнего тура до прошлогоднего рекорда не добраться – 730 мячей, 3,04 за игру.

Но пока это второй показатель в истории.

В последних четырех сезонах в РПЛ рекордная результативность. Долгое время в лиге держалась планка 2003 года – 2,54 гола за игру. В 2013-м команды впервые пробили отметку в 2,6. А с 2021-го РПЛ уже не падает ниже этой планки.