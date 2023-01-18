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Наш футбол не спасут ни Европа, ни переход в Азию. Футболисты и клубы сошли с ума

Пари НН Пари НН
Илья Агапов
ЦСКА ЦСКА
Вадим Карпов Вадим Карпов
Футбол Футбол

В январе главной новостью российского футбола неожиданно оказался переход Ильи Агапова из «Пари НН» в ЦСКА. Трансфер 21-летнего защитника, который провел полсезона в РПЛ, комментировали оба клуба, агент, Евгений Алдонин, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев, Евгений Бушманов, Николай Писарев и даже экс-директор академии «Локо» Владимир Кузьмичев. 

Для тихого периода и молодого игрока суеты было так много, что я полез в детали. И, когда увидел зарплату, подумал, что нашел ошибку. 

Но нет, инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков звучал уверенно: «300 тысяч евро в год. Абсолютно адекватный, на мой взгляд, контракт».

За время работы на Sports.ru я привык изучать общественное мнение по комментариям, поэтому пошел и туда. «Он кандидат в сборную, перешел в российский топ-клуб. Относительно других паспортистов ему даже мало положили», – писал Shuller18 во втором по плюсам комменте. 

В этом момент я обалдел. 

Не подумайте, что последние 15 лет я жил в мире розовых пони. Я знал, что российский футбол – финансовый пузырь. «Зенит», «Спартак», «Локо», а часто и другие клубы заваливают игроков деньгами, платят бешеные комиссионные и далеки от лучших стандартов индустрии. Но за раскидыванием миллионов я упустил момент, когда разумный и долгое время живший по средствам ЦСКА начал отваливать гору денег человеку с 13 матчами в аутсайдере РПЛ и все вокруг считают это нормой (да, я помню про 600 тысяч евро для Мухина, но а) Максим переходил из топового «Локо»; б) игроком из списка сборной на Евро-2020; в) 600 тысяч евро даже для него было слишком, поэтому я видел много возмущений) . 

В конце декабря наш футбол обсуждал перспективы перехода в Азию. Казалось, события важнее нет – от перехода зависит будущее. 

Смотря на зарплату Агапова, я думаю, что обсуждать нужно не Азию. 

А, например, правильно ли платить человеку, о котором полгода назад не знал никто, два миллиона рублей в месяц? 

Правильно ли платить человеку, который еще в прошлом сезоне в «Спартаке-2» больше сидел в запасе, чем играл, 500 тысяч рублей в неделю? 

Правильно ли, что для нас это стало нормой? 

В январе я следил не только за новостями про Агапова, но и писал текст про «Фрайбург». В мае-2022 клуб играл в финале Кубка Германии и чуть не заскочил в топ-4 Бундеслиги, а сейчас идет в чемпионате сразу за «Баварией» и ждет соперника по 1/8 ЛЕ. 

Я решил посмотреть, сколько платят во «Фрайбурге» молодым. Например, двум главным талантам. 

21-летний нападающий Кевин Шаде (ровесник Агапова) 4 января перешел в аренду в «Брентфорд» с правом выкупа за 25 миллионов евро. До этого момента зарплата Шаде в Германии была 150 тысяч евро в год (здесь и далее – по информации Сapology.com, после уплаты налогов), хотя он провел в Бундеслиге 29 матчей и даже засветился в еврокубках. 

20-летний защитник Килианн Сильдийя менее опытный – 18 матчей, но за ним следит «МЮ». Сильдийя зарабатывает 60 тысяч евро в год. 

300 тысяч евро в год – то есть зарплату Агапова – во «Фрайбурге» получает 25-летний Роланд Шаллаи. Вингер два сезона подряд выбивает 9+ очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге, а этой зимой его рассматривает «Лацио» для укрепления схемы 4-3-3 от Маурицио Сарри. 

Кто-то в этот момент возразит, что «Фрайбург» не топ-клуб, а перечисленные игроки – ноунеймы. 

Возьмем более релевантный пример. 

Одно из главных впечатлений ЧМ-2022 – хет-трик 21-летнего Гонсалу Рамуша в ворота Швейцарии в 1/8. Возможно, многие впервые услышали про Рамуша только в декабре, но парень искрит за «Бенфику» полтора сезона. В прошлом он забил 7 голов в 29 матчах чемпионата, в этом – наколотил 11 в 14 и добавил 5 в Лиге чемпионов (включая квалификацию). 

Даже до ЧМ Transfermarkt оценивал форварда в 24 миллиона евро – второй результат в команде. 

Зарплата Рамуша в «Бенфике» – 100 тысяч евро в год. 

Тут можно снова возмутиться: Рамуш – воспитанник академии, ему повышают зарплату постепенно. А Агапова ЦСКА выгрыз в конкуренции с «Локомотивом». 

Посмотрим и такие истории. 

Летом 2022-го Стивен Эуштакиу перешел из «Пасуш де Феррейра» в «Порту». Драконы заплатили за 25-летнего полузащитника сборной Канады 3,5 миллиона евро. На ЧМ Эуштакиу провел все матчи, а с Бельгией, по выражению тактического автора Sports.ru Артема Денисова, «сожрал центр поля». 

Зарплата Эуштакиу в «Порту» – 230 тысяч евро в год. 

В победном матче с Бразилией на ЧМ (1:0) в старте Камеруна вышел центрбек Кристофер Ву – и отыграл на ноль. За три месяца до этого 20-летний защитник за девять миллионов евро перешел из «Ланса» в «Ренн» – вторую команду Франции по стоимости состава.

Зарплата Ву в «Ренне» – 130 тысяч евро в год. 

Летом 2021-го «Лейпциг» за 19 миллионов евро купил защитника «Динамо» Загреб. Сейчас о 20-летнем призере ЧМ из сборной Хорватии мечтают «Реал», «Челси» и «Ман Сити». 

Зарплата Йошко Гвардиола в «Лейпциге» – 600 тысяч евро в год. 

Агапов – не Шаде, не Сильдийя, не Рамуш, не Ву (и даже не половина Гвардиола). Но ЦСКА положил ему больше, чем им, а все вокруг считают это нормой. 

Я думал, что ослабление лимита и общий кризис РПЛ заставят клубы одуматься. Но они все так же сходят с ума. 

Здесь вы скажете: Головин, ну чего ты пристал? Зарабатываешь в Х раз меньше – зависть мучает? 

За ответом обратимся к тому же ЦСКА и рассмотрим кейс Вадима Карпова. 

17-летний защитник мощно ворвался во взрослый футбол – 13 матчей в сезоне-2019/20, продление контракта с большей зарплатой и еще полгода в главной команде. 

Летом 2021-го Карпов проиграл конкуренцию и уехал в аренду в ФНЛ. Сезон в «Текстильщике» (20-е место из 20) игрок заканчивал пятью подряд матчами в запасе. И девятью из десяти. 

После Иваново Вадим еще дальше от основы ЦСКА и поддерживает форму в матчах МФЛ, где тоже часто оказывается вне заявки (девять раз в 18 турах). Когда выходит, в 20 лет оказывается самым возрастным в компании 17-18-летних пацанов. 

Инсайдер Иван Карпов писал, что зимой защитнику предложили аренду в клубе Высшей лиги Болгарии, но он отказался: не захотел падать в зарплате. 

Возможно, Карпов еще вернется. 

Возможно, Агапов окажется не слабее Гвардиола. 

Но если вдруг через год-два с зарплатой 300 тысяч евро он обнаружится где-то между Иваново и МФЛ, никто не удивится. 

И от этого – а не от возможного перехода в Азию – очень страшно. 

«В Европу поехал бы в средний клуб хорошей лиги, в Турцию или Португалию – в клуб из топ-2». Интервью Облякова

Что дал Казахстану переход в УЕФА? Например, «Тобол» даже в ЛК заработал больше, чем полуфиналисты азиатской ЛЧ (и это еще не все плюсы)

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф; globallookpress.com/Tom Weller/dpa, Panoramic

64 комментария

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BillShen
Так а причём тут зарплаты? У нас рыночная что ли система в футболе? Ребятки договорились все при бабле платят так. Что? Конкуренция? Это там в Европе, у нас тут бузинесс-распил.
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Shuller18
Ответ Илнур Кара
Автор возмущается не конкретно зарплатой одного человека , а в целом жирные контракты рплщиков тормозят их развитие. Сытому нафиг ничего не надо
Постепенно эти контракты урезают
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Юра Воробьёв
Какой смысл в том, чтобы сравнивать Ру рынок с условной Германией? Здесь, как и в любой другой стране существует свое ценообразование, на которое влияют разные факторы: лимит, склонность наших клубов выписывать несоизмеримые спортивным заслугам суммы для молодых с правильным паспортом. Это все исторически сложившиеся процессы, к чему такое удивление автора, как будто первый раз рпл лицезреть пришлось
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Илнур Кара
Ответ Shuller18
Ах да, если вы возмущаетесь 300 тысячам Агапова, то вспомните Ваню Соловьева, которому Зенит положил больше ляма. Вот это было неадекватно и не по рынку.
Автор возмущается не конкретно зарплатой одного человека , а в целом жирные контракты рплщиков тормозят их развитие. Сытому нафиг ничего не надо
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Е.Р.
Проблема в госбабках в футболе.
Футбол должен быть исключительно частным.
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Balt39
Ответ butcher.jr
Хорошо, а где проходит грань между условным Агаповым за 300, и условным Зобниным за 3 млн.?
Зобнина переподписывали как игрока основы с русским паспортом. Благодаря лимиту это сразу ×2 к зарплате. Что сейчас он сильно сдал - вообще ужас. Да он не заслуживал и на пике 3 млн. Но тут хоть какая-то аргументация присутствует. А вот пример защитника - сюр. Да и Йошко подписывался на этот контракт как перспективный, но не звездой, коей он уже стал. Переподписывать не торопятся, так как Лейпциг его продаст. И уже там от 10 млн.будет
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Vadim Medvedev
Ответ Илнур Кара
Карпова тоже рассматривали и Васина и Зеболотного. Но зачем ложить такой оклад не понятно
затем, что если ты не предложишь хорошие деньги, то перспективный игрок к тебе не пойдёт. это рынок.
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Vadim Medvedev
Ответ Плотников Семен
Согласен полностью с автором. Полнейший шок, что Гвардиол, о котором весь мир сейчас говорит как о потенциально основном защитнике на многие годы для многих, очень многих топ-клубов получает 600 штук, а вот этот, извините, ноунейм - 300? Это ужас, такого просто не должно быть.
гвардиол очевидно получает значительно больше 600
у него контракт переподписан 1 сентября 2022 года и им всерьёз интересовались челси предлагая миллионы.

600 возможно было в старом контракте
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Илнур Кара
Ответ Kanonir152
Не знаю что Вы удивляетесь зарплате Агапова. Абсолютный бездарь Мухин зарабатывает в том же ЦСКА около 600 тыс евро в год. Он даже не старается прибавлять в физическом плане. До сих пор в свои 21 выглядит как 15-летняя школьница.
Так по этому и не старается денег платят вагон зачем напрягаться.
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Брэд Либил
Ответ tverd1
Я не понял момента, когда Головин начал превращаться в Дудя в погоне за легким хайпом. Статья высосана из пальца. Для примера в 19-м году ЦСКА подписал аш за 1 млн какого то Дивеева из Уфы с парой матчей основе. В 18-м притащили какого то Бекао из 2-й бразильской лиги. Там тоже зарплаты были не 5 копеек. И при чем здесь Карпов? Если бы автор перед написанием статьи вспомнил, что Карпов оказался в основе из-за дефицита центральных. Что первую половину сезона он начинал в основе Текстильщика пока к зиме не получил травму после которой восстанавливался от чего и потерял место в составе. Да зачем вообще было Текстильщику выставлять его в концовке, когда было все понятно с их вылетом, арендованного игрока, который совершенно точно покинет команду. Собственно последние 4 года проблема ЦСКА именно в центральных защитниках. Когда на этой позиции играют фланговые и опорные игроки, понятное дело, что клубы и игроки знающие ситуацию будут накручивать ценники. ЦСКА нужно значит купят и заплатят. Да в селекции ЦСКА далеко не глупые люди раз берут и платят такие деньги. Пример Дивеева Бекао и даже Бийола говорят, что если они и ошибаются то крайне редко.
Головин был таким с самого начала.
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Илнур Кара
Ответ Vadim Medvedev
Не совсем понял о чем нам говорят примеры зарубежных игроков, которым очевидно сильно не доплачивают. Возможно о важности для футболиста найти хорошего агента, чтобы не получать копейки играя в основе клуба плэй-офф ЛЧ. Если Рамуш действительно в 2019 году подписал пятилетний контракт на 1 млн евро в год без опций возможных индексаций, то он просто лошара. Хотя я в этом сильно сомневаюсь и уверен, что с регулярными выходами в основе и голами его доход всё же выше. Если ЦСКА рассмотрели в этом игроке игрока основы, то это действительно абсолютно адекватная зарплата. Особенно если не вся эта сумма фикс, а набирается за достижения.
Карпова тоже рассматривали и Васина и Зеболотного. Но зачем ложить такой оклад не понятно
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Vadim Medvedev
Ответ UncleMaks
вы как первый день в рос.футболе с этих 2млн рублей в месяц 1,5 будет уходить агенту, крыше, каким-нибудь людям в ЦСКА и в НН, которые разрешили переход. 90% футболистов в России - дойные коровы, через которых еще и деньги отмывают
хотел сказать, что цска не бюджетный клуб для таких схем, но...
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Илнур Кара
Ответ TaR
Тема уже настолько изъезжена, что даже обсуждать неинтересно. Парень в 21 год за сезон (а их будет минимум пару) заработает 24 млн руб. В стране просто ни в одной сфере нет такого уровня зарплат. К 24 годам, если крышу не сорвет, парень заработает больше 70 млн рублей. 90% страны (понятно что цифра примерная) за всю жизнь всей семьей столько не заработает. Смысла развиваться нет никакого. Потом как Канунников, о котором лично я ничего не помню кроме того что он числился в Зените и Рубине и вроде пару раз в сборную привлекался, можно сразу после 30 жить в Дубае и наслождаться - решать куда вкладывать. Система прогнила и прогнила давно
Он в крыльях хорошо на скамейке сидел
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TaR
Ответ Hamadroma
Он играл на ЧМ14 в основе сборной против Бельгии)))
Ну славно) судя по Википедии он забил 40 голов за 270 матчей во всех дивизионах) заслужил, вопросов нет)
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Александр Абхалимов
И главное пишут про европейцев, у которых на евро зону нет лимита, да и у того же Ву и прочих , бонусы превышают зп
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ShanGuide
Я думаю,что все 300000 игрок на руки не получит,будет распил,агенту,серому кардиналу со сторону клуба,как рассказывали игроки РПЛ,те кто хотел играть в основе,платили бабки тренеру,агенту,хорошо если он получит еще половину этой суммы,бизнес в России таков,хочешь много денег делись
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Александр Абхалимов
А что Саша Головин не пишет про зенит, а ну да заказ из Лахта центр на ЦСКА пришел.
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Vadim Medvedev
Не совсем понял о чем нам говорят примеры зарубежных игроков, которым очевидно сильно не доплачивают. Возможно о важности для футболиста найти хорошего агента, чтобы не получать копейки играя в основе клуба плэй-офф ЛЧ. Если Рамуш действительно в 2019 году подписал пятилетний контракт на 1 млн евро в год без опций возможных индексаций, то он просто лошара. Хотя я в этом сильно сомневаюсь и уверен, что с регулярными выходами в основе и голами его доход всё же выше.

Если ЦСКА рассмотрели в этом игроке игрока основы, то это действительно абсолютно адекватная зарплата. Особенно если не вся эта сумма фикс, а набирается за достижения.
+1
-3
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Grizv0lD
Соглашусь с доводами автора, но только если без негатива к игрокам. Они действительно не виноваты в том, что ценник такой. Какое-то время будет тянуться шлейфом оценка относительно ранее заключённых контрактов, но если изоляция продолжится, то суммы придут в норму.
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Kanonir152
Ответ Shuller18
Мухин бездарь, но даже его ЗП вполне адекватна. Головин сам перечислил регалии, их вполне хватает для такого оклада.
Адекватна в текущих реалиях, вопросов нет. Собственно, я и не понимаю чему тут удивляться. Все это происходит не первый день.
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Shuller18
Ответ Kanonir152
Не знаю что Вы удивляетесь зарплате Агапова. Абсолютный бездарь Мухин зарабатывает в том же ЦСКА около 600 тыс евро в год. Он даже не старается прибавлять в физическом плане. До сих пор в свои 21 выглядит как 15-летняя школьница.
Мухин бездарь, но даже его ЗП вполне адекватна. Головин сам перечислил регалии, их вполне хватает для такого оклада.
+1
-2
-1
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bsanchezb
Ответ UncleMaks
вы как первый день в рос.футболе с этих 2млн рублей в месяц 1,5 будет уходить агенту, крыше, каким-нибудь людям в ЦСКА и в НН, которые разрешили переход. 90% футболистов в России - дойные коровы, через которых еще и деньги отмывают
А, ну тогда все нормально. А мы уж подумали российский футбол совсем сошёл с ума. Спасибо что разложили все по полочкам. /s
+4
-2
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Kanonir152
Не знаю что Вы удивляетесь зарплате Агапова. Абсолютный бездарь Мухин зарабатывает в том же ЦСКА около 600 тыс евро в год. Он даже не старается прибавлять в физическом плане. До сих пор в свои 21 выглядит как 15-летняя школьница.
+4
-1
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ganso 10
Ответ Антон Шаповалов
Это проблема не Агапова, а проблемы рынка российских футболистов, и она уже давно такова. А суть-то в том, что за европейские зарплаты к нам ехать никто не хочет, и им дают "северную надбавку", и собсна из-за этой надбавки, наши соотечественники и возмутились - а чем мы хуже этих ребят?
мб хуже тем, что вас не хотят видеть в европе?) суть пузыря зарплат росфутболистов, кмк, лежала именно в плоскости лимита. то что сейчас в условиях отсутствия нормальной конкуренции Агаповым выдают 300к зарплаты - кроме отмывочного мотива, как пишут выше, я не вижу ничего
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xandrig
Просто в тему https://pikabu.ru/story/prognivshaya_sistema_9857301?utm_source=andlinkshare&utm_medium=sharing
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