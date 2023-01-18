Наш футбол не спасут ни Европа, ни переход в Азию. Футболисты и клубы сошли с ума

В январе главной новостью российского футбола неожиданно оказался переход Ильи Агапова из «Пари НН» в ЦСКА. Трансфер 21-летнего защитника, который провел полсезона в РПЛ, комментировали оба клуба, агент, Евгений Алдонин, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев, Евгений Бушманов, Николай Писарев и даже экс-директор академии «Локо» Владимир Кузьмичев.

Для тихого периода и молодого игрока суеты было так много, что я полез в детали. И, когда увидел зарплату, подумал, что нашел ошибку.

Но нет, инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков звучал уверенно: «300 тысяч евро в год. Абсолютно адекватный, на мой взгляд, контракт».

За время работы на Sports.ru я привык изучать общественное мнение по комментариям, поэтому пошел и туда. «Он кандидат в сборную, перешел в российский топ-клуб. Относительно других паспортистов ему даже мало положили», – писал Shuller18 во втором по плюсам комменте.

В этом момент я обалдел.

Не подумайте, что последние 15 лет я жил в мире розовых пони. Я знал, что российский футбол – финансовый пузырь. «Зенит», «Спартак», «Локо», а часто и другие клубы заваливают игроков деньгами, платят бешеные комиссионные и далеки от лучших стандартов индустрии. Но за раскидыванием миллионов я упустил момент, когда разумный и долгое время живший по средствам ЦСКА начал отваливать гору денег человеку с 13 матчами в аутсайдере РПЛ и все вокруг считают это нормой (да, я помню про 600 тысяч евро для Мухина, но а) Максим переходил из топового «Локо»; б) игроком из списка сборной на Евро-2020; в) 600 тысяч евро даже для него было слишком, поэтому я видел много возмущений) .

В конце декабря наш футбол обсуждал перспективы перехода в Азию. Казалось, события важнее нет – от перехода зависит будущее.

Смотря на зарплату Агапова, я думаю, что обсуждать нужно не Азию.

А, например, правильно ли платить человеку, о котором полгода назад не знал никто, два миллиона рублей в месяц?

Правильно ли платить человеку, который еще в прошлом сезоне в «Спартаке-2» больше сидел в запасе, чем играл, 500 тысяч рублей в неделю?

Правильно ли, что для нас это стало нормой?

В январе я следил не только за новостями про Агапова, но и писал текст про «Фрайбург». В мае-2022 клуб играл в финале Кубка Германии и чуть не заскочил в топ-4 Бундеслиги, а сейчас идет в чемпионате сразу за «Баварией» и ждет соперника по 1/8 ЛЕ.

Я решил посмотреть, сколько платят во «Фрайбурге» молодым. Например, двум главным талантам.

21-летний нападающий Кевин Шаде (ровесник Агапова) 4 января перешел в аренду в «Брентфорд» с правом выкупа за 25 миллионов евро. До этого момента зарплата Шаде в Германии была 150 тысяч евро в год (здесь и далее – по информации Сapology.com, после уплаты налогов), хотя он провел в Бундеслиге 29 матчей и даже засветился в еврокубках.

20-летний защитник Килианн Сильдийя менее опытный – 18 матчей, но за ним следит «МЮ». Сильдийя зарабатывает 60 тысяч евро в год.

300 тысяч евро в год – то есть зарплату Агапова – во «Фрайбурге» получает 25-летний Роланд Шаллаи. Вингер два сезона подряд выбивает 9+ очков по системе «гол+пас» в Бундеслиге, а этой зимой его рассматривает «Лацио» для укрепления схемы 4-3-3 от Маурицио Сарри.

Кто-то в этот момент возразит, что «Фрайбург» не топ-клуб, а перечисленные игроки – ноунеймы.

Возьмем более релевантный пример.

Одно из главных впечатлений ЧМ-2022 – хет-трик 21-летнего Гонсалу Рамуша в ворота Швейцарии в 1/8. Возможно, многие впервые услышали про Рамуша только в декабре, но парень искрит за «Бенфику» полтора сезона. В прошлом он забил 7 голов в 29 матчах чемпионата, в этом – наколотил 11 в 14 и добавил 5 в Лиге чемпионов (включая квалификацию).

Даже до ЧМ Transfermarkt оценивал форварда в 24 миллиона евро – второй результат в команде.

Зарплата Рамуша в «Бенфике» – 100 тысяч евро в год.

Тут можно снова возмутиться: Рамуш – воспитанник академии, ему повышают зарплату постепенно. А Агапова ЦСКА выгрыз в конкуренции с «Локомотивом».

Посмотрим и такие истории.

Летом 2022-го Стивен Эуштакиу перешел из «Пасуш де Феррейра» в «Порту». Драконы заплатили за 25-летнего полузащитника сборной Канады 3,5 миллиона евро. На ЧМ Эуштакиу провел все матчи, а с Бельгией, по выражению тактического автора Sports.ru Артема Денисова, «сожрал центр поля».

Зарплата Эуштакиу в «Порту» – 230 тысяч евро в год.

В победном матче с Бразилией на ЧМ (1:0) в старте Камеруна вышел центрбек Кристофер Ву – и отыграл на ноль. За три месяца до этого 20-летний защитник за девять миллионов евро перешел из «Ланса» в «Ренн» – вторую команду Франции по стоимости состава.

Зарплата Ву в «Ренне» – 130 тысяч евро в год.

Летом 2021-го «Лейпциг» за 19 миллионов евро купил защитника «Динамо» Загреб. Сейчас о 20-летнем призере ЧМ из сборной Хорватии мечтают «Реал», «Челси» и «Ман Сити».

Зарплата Йошко Гвардиола в «Лейпциге» – 600 тысяч евро в год.

Агапов – не Шаде, не Сильдийя, не Рамуш, не Ву (и даже не половина Гвардиола). Но ЦСКА положил ему больше, чем им, а все вокруг считают это нормой.

Я думал, что ослабление лимита и общий кризис РПЛ заставят клубы одуматься. Но они все так же сходят с ума.

Здесь вы скажете: Головин, ну чего ты пристал? Зарабатываешь в Х раз меньше – зависть мучает?

За ответом обратимся к тому же ЦСКА и рассмотрим кейс Вадима Карпова.

17-летний защитник мощно ворвался во взрослый футбол – 13 матчей в сезоне-2019/20, продление контракта с большей зарплатой и еще полгода в главной команде.

Летом 2021-го Карпов проиграл конкуренцию и уехал в аренду в ФНЛ. Сезон в «Текстильщике» (20-е место из 20) игрок заканчивал пятью подряд матчами в запасе. И девятью из десяти.

После Иваново Вадим еще дальше от основы ЦСКА и поддерживает форму в матчах МФЛ, где тоже часто оказывается вне заявки (девять раз в 18 турах). Когда выходит, в 20 лет оказывается самым возрастным в компании 17-18-летних пацанов.

Инсайдер Иван Карпов писал, что зимой защитнику предложили аренду в клубе Высшей лиги Болгарии, но он отказался: не захотел падать в зарплате.

Возможно, Карпов еще вернется.

Возможно, Агапов окажется не слабее Гвардиола.

Но если вдруг через год-два с зарплатой 300 тысяч евро он обнаружится где-то между Иваново и МФЛ, никто не удивится.

И от этого – а не от возможного перехода в Азию – очень страшно.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф; globallookpress.com/Tom Weller/dpa, Panoramic