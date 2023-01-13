В «Спартаке» новый защитник: имя в честь журналиста, два автогола за 14 минут, чемпионство для умершего брата

Парагвайский «Серро Портеньо» объявил о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в московский «Спартак».

Знакомимся с новичком.

Кто такой Дуарте? Самое главное: ЦЗ, стал капитаном в 21 год, однажды забил два в свои за 14 минут

Быстрый взгляд на игрока – что о нем известно:

• Сейчас Дуарте 22, он центральный защитник. К его сильным сторонам относят игру один в один, выбор позиции, борьбу в воздухе (рост – 186 см) и неуступчивость. Невысокая скорость и слабый первый пас – минусы.

• Алексис выиграл два чемпионства в составе «Серро Портеньо». Это вторая команда Парагвая по титулам. Дуарте три года на высоком уровне: провел более сотни матчей за «Серро», а капитаном стал примерно через полтора года взрослой карьеры.

• Дуарте играл за сборную Парагвая U17 на юношеском ЧМ-2017 – турнир ему запомнился двумя автоголами за 14 минут в игре с Новой Зеландией – получились два неловких движения. Парагвайцы все же победили 4:2 и вышли из группы, а в 1/8 финала нарвались на хет-трик Тимоти Веа и общие 0:5 от сборной США. Лучшим игроком того турнира стал Фил Фоден.

• Парагваец ездил и на молодежный чемпионат Южной Америки, а осенью 2021-го впервые получил вызов в главную сборную, но не вышел на поле. Мог бы дебютировать раньше – помешала травма.

• Как пишет 90min.com, отец назвал Дуарте в честь журналиста Алексиса Каско Пане, с которым был знаком. Мама рассказывала, что игроку нравится миланская кухня. Со своей девушкой Жасмин он семь лет вместе, но женился только в декабре 2022-го. Полгода назад чуть не случилось несчастье – Жасмин со своей мамой попала в автокатастрофу. Машина перевернулась, обе попали в больницу, но остались живы.

Дуарте заиграл у партнера своего отца. И посвятил чемпионство погибшему брату

На Олимпиаде-1992 за Парагвай играли несколько человек, которые сделают достойную карьеру: рядом с Сельсо Айялой, Карлосом Гамаррой, Густаво Неффа и Франсиско Арсе был и Андрес Дуарте – защитник, отец новичка «Спартака». Он сыграл все четыре матча – три в группе (два сухих) и еще один в четвертьфинале, где проиграли 2:4 Гане с хет-триком Кваме Айю (дяди братьев Андре и Джордана).

Важно, что Дуарте играл с Арсе – потом Франсиско выигрывал Кубок Либертадорес с «Гремио» и «Палмейрасом», провел почти сотню матчей за сборную. А начав тренерскую карьеру, он несколько раз становился чемпионом с «Серро» и продвинул в основу сына Дуарте.

Дуарте-старшего звали «Пульпо» («Осьминог»), так что Алексису дали логичное прозвище «Пульпито». Карьера отца мало кому не запомнилась: правый защитник, из значимых клубов поиграл за «Серро» и «Аргентинос Хуниорс». Сын – Андрес Дуарте-младший – играет в чилийской лиге. Алексис уехал покорять Россию.

Еще один сын – бывший игрок команды до 13 лет Хуан Анхель – умер в 2017-м. Алексис посвятил брату свое чемпионство с «Серро». «До сих пор не могу поверить, – говорил он о победе в лиге. – Моей мечтой всегда было играть за «Серро» и становиться чемпионом. Где бы я ни играл – я просил брата направлять меня».

Чемпионский прорыв получился в дебютный сезон. Кубок Либертадорес помог сделать имя

Дуарте начал играть в футбол в известном клубничными фермами городе Арегуа – 28 км от столицы. Алексис выступал за местный клуб до 12 лет, а потом попал в «Серро», но не в основную академию в Асунсьоне, а в периферийную – в городе Ипан.

Автор подкастов о парагвайском футболе на английском языке Ральф Ханна рассказывал, что отец Дуарте тратил по два часа на дорогу ежедневно, чтобы отвезти сына в академию и обратно.

Алексис в 18 лет дебютировал при экс-скауте «Барселоны» Фернандо Хуберо, а в 20 уже при Арсе стабильно заиграл за «Серро». Особое воспоминание – важнейший матч против «Либертада», который был одним из первых для парня во взрослом футболе. Пришлось играть против Оскара Кардосо – команда победила 2:1. Дуарте даже сделал голевой пас (как будто чуть случайно, скорее прерывал передачу), а после этого матча закрепился в основе своего клуба.

«Серро» выдал десятиматчевую победную серию и прыгнул с шестого места прямо в золото. Всего с Дуарте в составе клуб тогда провел 14 матчей, из них восемь сухие.

В том же 2020-м он был признан открытием чемпионата – и заодно забил свой первый мяч, когда классно ударил головой под перекладину.

В Кубке Либертадорес Дуарте дебютировал в 2021-м. «Серро» закончил групповой этап на втором месте с уникальным результатом – отрицательной разницей мячей, но отрывом в целых шесть очков от третьей строчки. Все из-за 0:4 от «Атлетико Минейро» с Халком (он оформил дубль). В других пяти играх у «Серро» лишь один пропущенный – от тех же бразильцев. Но в 1/8 финала вылетели от «Флуминенсе». Как отмечает Ханна, во многом благодаря Дуарте «Серро» за обе игры пропустил от «Флу» лишь трижды.

На следующий год снова аккуратное выступление в группе – второе место и три сухих игры. И опять вылет от бразильцев – теперь восемь безответных голов от «Палмейраса» в двух матчах. Но когда в гостях получали 0:5, Дуарте не играл.

«Спартак» отбил Дуарте у «Боки» и «Васко». Он хотел за границу, чтобы закрепиться в сборной

В 2021-м покупать Дуарте было бесполезно: по информации из твиттера Sentimiento Azulgrana, парень пообещал отцу, что никуда не пойдет, а продолжит играть за «Серро», чтобы еще что-нибудь выиграть и набраться опыта. Еще через год Дуарте уже говорил о желании поиграть за границей – считает, что так будет легче попасть в сборную Парагвая на постоянной основе.

O Dia сообщал, что Дуарте не перешел в «Васко да Гама», так как бразильский клуб все время пытался сбивать цену в $5 миллионов. Проблемы в защите «Боки Хуниорс», где, например, есть травмированный экс-спартаковец Маркос Рохо, Дуарте тоже не решит – предложение «Спартака» «Серро» устроило больше.

Планируется, что со «Спартаком» парагваец подпишет контракт до лета 2027-го. И станет третьим парагвайцем среди красно-белых. Лоренцо Мельгарехо выиграл в команде чемпионат и Суперкубок России и поиграл в Лиге чемпионов (поучаствовал голом в памятном разгроме «Севильи»). Лукас Барриос попал в провальный период: два гола за 20 матчей.

С весны в РПЛ будут играть четыре парагвайца. Роберто Фернандес выступает в «Динамо», Хесус Медина – в ЦСКА, Диего Акоста – в «Оренбурге».

Дуарте теперь 12-й парагваец в истории РПЛ. С одним из них он даже играл в «Серро». Это был экс-форвард «Рубина» Нельсон Вальдес, которому сейчас 39 лет.

Фото: instagram.com/ccp1912oficial; East News/NORBERTO DUARTE / AFP