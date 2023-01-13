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В «Спартаке» новый защитник: имя в честь журналиста, два автогола за 14 минут, чемпионство для умершего брата

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Парагвайский «Серро Портеньо» объявил о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в московский «Спартак».

Знакомимся с новичком.

Кто такой Дуарте? Самое главное: ЦЗ, стал капитаном в 21 год, однажды забил два в свои за 14 минут

Быстрый взгляд на игрока – что о нем известно:

• Сейчас Дуарте 22, он центральный защитник. К его сильным сторонам относят игру один в один, выбор позиции, борьбу в воздухе (рост – 186 см) и неуступчивость. Невысокая скорость и слабый первый пас – минусы.

• Алексис выиграл два чемпионства в составе «Серро Портеньо». Это вторая команда Парагвая по титулам. Дуарте три года на высоком уровне: провел более сотни матчей за «Серро», а капитаном стал примерно через полтора года взрослой карьеры.

• Дуарте играл за сборную Парагвая U17 на юношеском ЧМ-2017 – турнир ему запомнился двумя автоголами за 14 минут в игре с Новой Зеландией – получились два неловких движения. Парагвайцы все же победили 4:2 и вышли из группы, а в 1/8 финала нарвались на хет-трик Тимоти Веа и общие 0:5 от сборной США. Лучшим игроком того турнира стал Фил Фоден.

• Парагваец ездил и на молодежный чемпионат Южной Америки, а осенью 2021-го впервые получил вызов в главную сборную, но не вышел на поле. Мог бы дебютировать раньше – помешала травма.

• Как пишет 90min.com, отец назвал Дуарте в честь журналиста Алексиса Каско Пане, с которым был знаком. Мама рассказывала, что игроку нравится миланская кухня. Со своей девушкой Жасмин он семь лет вместе, но женился только в декабре 2022-го. Полгода назад чуть не случилось несчастье – Жасмин со своей мамой попала в автокатастрофу. Машина перевернулась, обе попали в больницу, но остались живы.

Дуарте заиграл у партнера своего отца. И посвятил чемпионство погибшему брату

На Олимпиаде-1992 за Парагвай играли несколько человек, которые сделают достойную карьеру: рядом с Сельсо Айялой, Карлосом Гамаррой, Густаво Неффа и Франсиско Арсе был и Андрес Дуарте – защитник, отец новичка «Спартака». Он сыграл все четыре матча – три в группе (два сухих) и еще один в четвертьфинале, где проиграли 2:4 Гане с хет-триком Кваме Айю (дяди братьев Андре и Джордана).

Важно, что Дуарте играл с Арсе – потом Франсиско выигрывал Кубок Либертадорес с «Гремио» и «Палмейрасом», провел почти сотню матчей за сборную. А начав тренерскую карьеру, он несколько раз становился чемпионом с «Серро» и продвинул в основу сына Дуарте.

Дуарте-старшего звали «Пульпо» («Осьминог»), так что Алексису дали логичное прозвище «Пульпито». Карьера отца мало кому не запомнилась: правый защитник, из значимых клубов поиграл за «Серро» и «Аргентинос Хуниорс». Сын – Андрес Дуарте-младший – играет в чилийской лиге. Алексис уехал покорять Россию.

Еще один сын – бывший игрок команды до 13 лет Хуан Анхель – умер в 2017-м. Алексис посвятил брату свое чемпионство с «Серро». «До сих пор не могу поверить, – говорил он о победе в лиге. – Моей мечтой всегда было играть за «Серро» и становиться чемпионом. Где бы я ни играл – я просил брата направлять меня».

Чемпионский прорыв получился в дебютный сезон. Кубок Либертадорес помог сделать имя

Дуарте начал играть в футбол в известном клубничными фермами городе Арегуа – 28 км от столицы. Алексис выступал за местный клуб до 12 лет, а потом попал в «Серро», но не в основную академию в Асунсьоне, а в периферийную – в городе Ипан.

Автор подкастов о парагвайском футболе на английском языке Ральф Ханна рассказывал, что отец Дуарте тратил по два часа на дорогу ежедневно, чтобы отвезти сына в академию и обратно.

Алексис в 18 лет дебютировал при экс-скауте «Барселоны» Фернандо Хуберо, а в 20 уже при Арсе стабильно заиграл за «Серро». Особое воспоминание – важнейший матч против «Либертада», который был одним из первых для парня во взрослом футболе. Пришлось играть против Оскара Кардосо – команда победила 2:1. Дуарте даже сделал голевой пас (как будто чуть случайно, скорее прерывал передачу), а после этого матча закрепился в основе своего клуба.

«Серро» выдал десятиматчевую победную серию и прыгнул с шестого места прямо в золото. Всего с Дуарте в составе клуб тогда провел 14 матчей, из них восемь сухие.

В том же 2020-м он был признан открытием чемпионата – и заодно забил свой первый мяч, когда классно ударил головой под перекладину.

В Кубке Либертадорес Дуарте дебютировал в 2021-м. «Серро» закончил групповой этап на втором месте с уникальным результатом – отрицательной разницей мячей, но отрывом в целых шесть очков от третьей строчки. Все из-за 0:4 от «Атлетико Минейро» с Халком (он оформил дубль). В других пяти играх у «Серро» лишь один пропущенный – от тех же бразильцев. Но в 1/8 финала вылетели от «Флуминенсе». Как отмечает Ханна, во многом благодаря Дуарте «Серро» за обе игры пропустил от «Флу» лишь трижды.

На следующий год снова аккуратное выступление в группе – второе место и три сухих игры. И опять вылет от бразильцев – теперь восемь безответных голов от «Палмейраса» в двух матчах. Но когда в гостях получали 0:5, Дуарте не играл.

«Спартак» отбил Дуарте у «Боки» и «Васко». Он хотел за границу, чтобы закрепиться в сборной

В 2021-м покупать Дуарте было бесполезно: по информации из твиттера Sentimiento Azulgrana, парень пообещал отцу, что никуда не пойдет, а продолжит играть за «Серро», чтобы еще что-нибудь выиграть и набраться опыта. Еще через год Дуарте уже говорил о желании поиграть за границей – считает, что так будет легче попасть в сборную Парагвая на постоянной основе.

O Dia сообщал, что Дуарте не перешел в «Васко да Гама», так как бразильский клуб все время пытался сбивать цену в $5 миллионов. Проблемы в защите «Боки Хуниорс», где, например, есть травмированный экс-спартаковец Маркос Рохо, Дуарте тоже не решит – предложение «Спартака» «Серро» устроило больше.

Планируется, что со «Спартаком» парагваец подпишет контракт до лета 2027-го. И станет третьим парагвайцем среди красно-белых. Лоренцо Мельгарехо выиграл в команде чемпионат и Суперкубок России и поиграл в Лиге чемпионов (поучаствовал голом в памятном разгроме «Севильи»). Лукас Барриос попал в провальный период: два гола за 20 матчей.

С весны в РПЛ будут играть четыре парагвайца. Роберто Фернандес выступает в «Динамо», Хесус Медина – в ЦСКА, Диего Акоста – в «Оренбурге».

Дуарте теперь 12-й парагваец в истории РПЛ. С одним из них он даже играл в «Серро». Это был экс-форвард «Рубина» Нельсон Вальдес, которому сейчас 39 лет.

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Фото: instagram.com/ccp1912oficial; East News/NORBERTO DUARTE / AFP

11 комментариев

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Mitya26
Забьёт в ворота Спартака трёшку за 14 минут.
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Three Days Grace
Ответ Андрей Кастуев
Напрягает низкая скорость и, куда больше, невнятный первый пас, упомянутые в статье. Джикия тоже не выделяется пасом. С другой стороны, для этого есть прекрасный Литвинов.
хз, не уверен, что это правда. Смотрел в соц сетях стату, где указано, что он лучший в лиге по эффективности передач вперед среди всех защитников лиги.
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Slavnov
про скорость как минус,спорный момент,даже по нарезкам видно,что скорость отличная,может про стартовую,тогда да,еще парень умеет обводить,по статистике,у него 1.3 обводки за матч)то есть не деревянный точно,в наши время отличный трансфер,на перспективу,молодой,из всех вариантов топ 1 конечно мексиканец был,дуарте ТОП 2,хорошо что не немец турок из серии A пришел
+2
0
+2
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Андрей Кастуев
Напрягает низкая скорость и, куда больше, невнятный первый пас, упомянутые в статье. Джикия тоже не выделяется пасом. С другой стороны, для этого есть прекрасный Литвинов.
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garp
Пульпито!
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Злодей Спб
Колумбийца надо было брать.
Возил бы Промесу свежий стаф.
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zukarello
В принципе , парагвайские оборонцы всегда выделялись качеством
+6
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Fidelitas et virtus
Ответ Контрольный выстрел
С запрещенными веществами как у него? В Тарасовке это тема.
Где-то плачет Рома Еременко
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mnogokotin-
ждем!
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Hedgehog1301
Удачи!
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Контрольный выстрел
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