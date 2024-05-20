1:6, 2:6 – два подряд кошмара «Пари НН». Стыки или даже вылет совсем рядом
Без побед с марта.
Последние два матча «Пари НН» в рамках РПЛ – тотальный кошмар. Оцените:
● 1:6 – против «Сочи», так-то важнейший матч в борьбе за выживание;
● И вот 2:6 – снова проигранный сет, но теперь от ЦСКА и дома.
Про сет шутили сами нижегородцы, вот этих реакция на поражение от «Сочи»: «🎾 Первый сет проиграли. Ждем следующий».
Один вопрос: неужели «Балтика» может зацепить стыки? С таким-то конкурентом вполне реально.
Впервые пустили шесть два раза подряд. Как это было?
Равномерное распределили пропущенные на два тайма.
⚽️10’ – Хелвен навесил, Обляков – замкнул. Очень легко!
⚽️22’ – Мусаев эффективно пробил с лета.
⚽️37’ – Здьелар добивал у линии штрафной, пас у Мусаева.
⚽️56’ – пас Файзуллаева на Давилу, тот вышел один на один и переиграл вратаря.
⚽️83’ – забил Антон Заболотный. И снова ассист от Файзуллаева!
20-летний Файзуллаев – самый молодой игрок с 10+ очками в этой РПЛ: четыре гола, семь ассистов.
⚽️90’ – Заболотный покатил вправо, уже в полупустые ворота забивал Кирилл Глебов.
Шесть...
«Пари НН» помог РПЛ поставить новый рекорд результативности за тур – 39 мячей. Прошлый – 36 в одном туре фиксировали дважды: в сезонах-2006 и 2012/13.
«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил шесть голов в двух играх подряд. Вообще аномально много пропускают: 31 мяч только за весну, «Зенит» и «Краснодар» пропустили меньше за весь чемпионат. «Факел» – столько же, «Спартак» – всего на один гол больше.
«Пари НН» может вылететь? Да, но нужно чудо «Балтики»
Тревожно. Вот положение перед последним туром:
Нижегородцев ждет выезд к «Крыльям», нужны очки и осечки конкурентов – иначе стыки. Равенство очков: «Пари НН» выше «Урала» и «Оренбурга», но ниже «Факела» и «Балтики».
Прямой вылет реален, если «Балтика» дома обыграет «Локомотив», а «Пари НН» проиграет.
Перед матчем суперкомпьютер Opta оценивал шансы «Пари» на 11-12 места на 52%, а вылет из РПЛ – в 8,3%.
Похоже, все изменится.
Фото: pfc-cska.com; fcnn.ru
https://www.sports.ru/football/1116043169-kanchelskis-o-naznachenii-ilicha.html
А если серьёзно, то такие НН и стыки проиграют