1:6, 2:6 – два подряд кошмара «Пари НН». Стыки или даже вылет совсем рядом

Без побед с марта.

Последние два матча «Пари НН» в рамках РПЛ – тотальный кошмар. Оцените:

● 1:6 – против «Сочи», так-то важнейший матч в борьбе за выживание;

● И вот 2:6 – снова проигранный сет, но теперь от ЦСКА и дома.

Про сет шутили сами нижегородцы, вот этих реакция на поражение от «Сочи»: «🎾 Первый сет проиграли. Ждем следующий» .

Один вопрос: неужели «Балтика» может зацепить стыки? С таким-то конкурентом вполне реально.

Впервые пустили шесть два раза подряд. Как это было?

Равномерное распределили пропущенные на два тайма.

⚽️10’ – Хелвен навесил, Обляков – замкнул. Очень легко!

⚽️22’ – Мусаев эффективно пробил с лета.

⚽️37’ – Здьелар добивал у линии штрафной, пас у Мусаева.

⚽️56’ – пас Файзуллаева на Давилу, тот вышел один на один и переиграл вратаря.

⚽️83’ – забил Антон Заболотный. И снова ассист от Файзуллаева!

20-летний Файзуллаев – самый молодой игрок с 10+ очками в этой РПЛ: четыре гола, семь ассистов.

⚽️90’ – Заболотный покатил вправо, уже в полупустые ворота забивал Кирилл Глебов.

Шесть...

«Пари НН» помог РПЛ поставить новый рекорд результативности за тур – 39 мячей. Прошлый – 36 в одном туре фиксировали дважды: в сезонах-2006 и 2012/13.

«Пари НН» первым в истории чемпионатов России пропустил шесть голов в двух играх подряд. Вообще аномально много пропускают: 31 мяч только за весну, «Зенит» и «Краснодар» пропустили меньше за весь чемпионат. «Факел» – столько же, «Спартак» – всего на один гол больше.

«Пари НН» может вылететь? Да, но нужно чудо «Балтики»

Тревожно. Вот положение перед последним туром:

Нижегородцев ждет выезд к «Крыльям», нужны очки и осечки конкурентов – иначе стыки. Равенство очков: «Пари НН» выше «Урала» и «Оренбурга», но ниже «Факела» и «Балтики».

Прямой вылет реален, если «Балтика» дома обыграет «Локомотив», а «Пари НН» проиграет.

Перед матчем суперкомпьютер Opta оценивал шансы «Пари» на 11-12 места на 52%, а вылет из РПЛ – в 8,3%.

Похоже, все изменится.

Фото: pfc-cska.com ; fcnn.ru