И еще гоморасистский скандал в «Ф-1»: в «Астон Мартин» травили механика. Кажется, это проявление перегруза календаря и фирменной фишки команды

Он продержался 5 месяцев.

После «месяца гордости» количество скандалов с притеснениями и травлей в «Формуле-1» вышло на запредельный уровень. Вслед за увольнением резервиста «Ред Булл» за пару слов на стриме, иском на $1,67 млн с отзывом пропуска в паддок у трехкратного чемпиона Нельсона Пике за комментарии из ноября-2021 в адрес Льюиса Хэмилтона и шоком от поведения пьяных фанатов на Гран-при Австрии английский Sky Sports F1 выкатил еще одну историю – о травле и унижениях бывшего механика «Астон Мартин» Эйдена Леува.

Это история 25-летнего парня из Южной Африки, нанятого в феврале английской командой в качестве подрядчика для нанесения специальных покрытий на детали для болида Себастьяна Феттеля. Он проработал на базе «Астон Мартин» в Сильверстоуне всего 5 месяцев – а потом его уволили за «срывы сроков» и «слабую эффективность». Леув не спорит с выводами командами, но утверждает, что его пунктуальность и способности в работе сильно пострадали от травли со стороны коллег.

«Еще до того, как меня определили в рабочую зону, мне сказали: если у тебя есть проблемы с тем, как мы здесь говорим – ну, мы здесь так общаемся.

И меня не называли здесь «Эйди»… Или хотя бы как-то вроде этого. Меня называли [четыре слова, запиканы Sky Sports]. Вот к чему меня относили. Шутки как из эры апартеида, тоже были очень оскорбительными. До самого конца моего пребывания там это происходило.

Я упомянул как-то, что у меня был парень в подростковом возрасте, и все – в эту самую секунду все переключилось… Как только все узнали эту мелочь – все, все пытались подобраться ко мне, сломать меня как мужчину, личность и человека.

Я с 16 лет в автоспорте – начинал с чистки туалетов и сборщиком мусора на треке «Сильверстоуна». Затем работал в цепочках поставок «Уильямса», «Альпин» и «Макларена». И до этого я честно чувствовал, что я делал то, что должен был, что у меня была цель. Мне нравилось, и я никогда не испытывал ничего подобного.

Я не хочу, чтобы меня рассматривали как жертву, потому что я не жертва. Но все это – неправильно. Жертва – не я, это мое сообщество. Мы не просим возможностей, чтобы нам приносили их на блюдечке только из-за места происхождения или ориентации. Я не прошу, никто не просит – мы просим о равных возможностях. Уверен, есть дети, которые мечтают о том же, о чем и я, и если все это – ложь, то в чем смысл? Дело не в спорте. И не важно, сколько спонсоров вливают в это деньги.

Мне все равно, какие публичные последствия меня ждут, я готов их принять – ведь это послание важнее».

«Астон Мартин» тут же ответил – заявил об активации политики нулевой толерантности к расизму и гомофобии: нашел и отстранил виновных подрядчиков, начал переговоры с Эйденом.

«Мы ужасно разочарованы в таком ужасном поведении двух наших подрядчиков, это вообще не соответствует нашим ценностям», – утверждает команда.

Кажется, это и есть проявление «токсичной атмосферы», на которую механики жаловались в открытом письме против расширения календаря

В конце 2021-го профильные гоночные издания опубликовали крик души механиков «Формулы-1» с жалобами на чрезмерное количество гонок, кошмарную логистику перелетов, месячные переработки без нормального отдыха, десятилетнюю стагнацию зарплат и игнор со стороны боссов команд и серии.

И да, там было и про токсичную атмосферу – общими словами, но в целом полностью соответствует рассказам бывшего механика «Астон Мартин».

«Гонщик и весь персонал на заводе ждут от вас работы на все 100% без ошибки. Но каждый может ошибаться. Мы всего лишь люди, и я много раз ошибался. Когда вы допускаете ошибку – видите тихое разочарование других. Вас спрашивают, почему вы позволили этому случиться, почему не проявили больше внимания, и это трудно принять в дополнение ко всему остальному.

Тогда вы начинаете сомневаться в себе. Это сбивает вас с толку, и вы рискуете наошибаться еще больше, потому что начинаете больше нервничать. И утомляетесь еще сильнее. Давление и усталость, вызванные количеством гонок, приводят к очень токсичной атмосфере в боксах. Она возникает из-за соревновательной сферы. Похоже на корпоративную среду, где вы пытаетесь подняться по карьерной лестнице, но никто никуда не продвигаются, и в конечном итоге все срываются на других.

В боксах очень много подколов, и они могут очень быстро стать неприятными. Я видел много раз, когда сперва было смешно, потом слишком переходило черту, а в итоге юмор становился слишком мрачным.

Это может негативно повлиять на некоторых членов команды, которые не уверены в своей внешности, сексуальной ориентации или рабочем статусе. Обострение незащищенности может привести к депрессии, социальной изоляции и нездоровому образу жизни.

Все постоянно друг на друге: никуда не денешься, чтобы немного вздохнуть. Ребятам нужно собрать машину, а потом коробку передач, а потом придется заняться подвеской. Иногда нет даже полчаса на обед, и вы просто глотаете еду на ходу и возвращаетесь к работе.

Тем не менее, информация о психическом здоровье в социальных сетях команд часто связана с пилотами, а не с персоналом. Создается впечатление, будто руководство не хочет проверять механиков и техников из-за страха от результатов. Ведь если они их получат, им придется действовать, а, в конечном счете, механик не настолько важен, чтобы беспокоиться или тратить дополнительные деньги. Это оставляет чувство, что если вы действительно сломаетесь – а я знаю некоторых таких коллег – не будет никакой дополнительной поддержки. Никто нас не поймает».

То есть проблемы, похоже, вызревали годами, а вскрылись именно сейчас из-за активного продвижения темы неравенства в медийном поле. Да и расследование расизма в автоспорте от Комиссии Хэмилтона вместе с его благотворительным фондом на $27 млн тоже не прошло бесследно.

«Астон Мартин» – самый пограничный случай: команда годами работала без денег на мобилизации, внутреннее объединение – главное, что у них было

Правда, не стоит оценивать обстановку в зеленой команде как «нормальную» и «обычную» для «Формулы-1». «Астон Мартин» и все его предыдущие итерации в виде «Рейсинг Пойнт» и «Форс-Индии» в смысле командой работы почти всегда являлся эталоном – из-за постоянного предбанкротного состояния и крайней ограниченности ресурсов организация оставалась самой эффективной в пелотоне (два четвертых места в Кубке конструкторов с бюджетами от $95 до 130 млн – вероятно, самых низких в чемпионате) за счет полной внутренней консолидации.

Нет, правда: в Сильверстоуне годами выстраивали и спаивали общность «один за всех» – только так и удавалось переживать тяжелые времена.

«У нас была (да и сейчас есть – это все те же люди) команда, которая реально скреплена единой целью и хочет работать вместе, – раскрывал в 2020-м техдир Энди Грин секреты успеха. – Никакой политики, никаких вмешательств со стороны чьего-то эго. Мы просто старались делать максимум. Поэтому когда к кому-то приходила хорошая идея – мы ее реализовывали без внутренней борьбы за ее авторство, зависти и интриг.

Мы разработали особую философию: мы должны были тратить деньги максимально мудро. Это означало вложить их в машину и поехать гоняться. Если мы могли обойтись без бумаги в принтере или без постриженной лужайки на базе (она, кстати, все последние годы выглядела как лесная опушка) – то мы несомненно так и должны были поступать. Мы здесь не для того, чтобы красиво выглядеть – мы хотим гоняться. И все в команде разделили эту точку зрения. Все прекрасно осознавали боль от отсутствия денег, и потому каждый знал: никто не выбросит даже пенни впустую. Практически каждый день мы садились на базе и пересматривали траты в зависимости от появлявшихся денежных ограничений. Это была ежедневная забота. Реально тяжелая работа. Определенно не то, на что я надеялся в должности технического директора. Нужда в финансах была просто громадной и отнимала часы у каждого рабочего дня.

Мы предвидели наступление реальных проблем и выработали требование к себе: обязательно выйти из процесса с теми же людьми, с которыми вошли в него. У нас такая замечательная команда… Каждый сразу знал обо всем. Менеджеры постоянно держали всех в курсе происходящего. Только правда! Никаких скрытых ударов, никакой предвзятости. Только: «вот что творится, ребята, вот что мы будем делать, да, это рискованное мероприятие и все может пойти по букве «П», но если вы останетесь – мы точно выберемся».

В итоге вроде как мы никого не потеряли. Все вместе решили, что продолжаем сообща. Если команда тонет – утонем вместе с ней. Каждый сохранял такой подход. Обстоятельства, толкавшие нас к банкротству, выстраивались довольно долго, но мы, естественно, не знали точное время, когда все начнется. И у нас получилось сделать то, чего «Ф-1» не видела довольно долгое время. Нам требовалась вера».

Однако за два года многое изменилось: канадский миллиардер Лоренс Стролл не просто выкупил команду для сына, но и присоединил ее к историческому британскому бренду «Астон Мартин». С тех пор обстановку постоянно меняют: уволили одного из творцов чуда «Форс-Индии» Отмара Сафнауэра, подписали несколько сомнительных по эффективности новичков, ранее работавших в других командах «Ф-1» (например, скандальный Мартин Уитмарш из «Макларена» – архитектор токсичной корпоративной структуры, закончившейся угрозой забастовок из-за бонусов за переработки в виде дешевых шоколадок; или один из бывших шефов неудавшегося проекта «БМВ» Майк Крак), а также начали активную кампанию по переманиванию работников где только можно – но прежде всего из «Ред Булл».

При этом любая организация, сформированная на пиковой консолидации, с настороженностью относится к любым новичкам или чужакам – ведь с первых же минут непросто завоевать обычный в коллективе уровень доверия. Теперь же главную фишку «Астон Мартин» – крепчайшую внутреннюю атмосферу – начали с невероятной скоростью ломать, растворять и разворачивать. Конечно, Лоренс Стролл хочет быстрого строительства победной машины для сына Ланса, и потому делает абсолютно любые шаги, которые хотя бы в теории могут помочь ускорить успех – но в данном случае каждое его действие только все усугубляет. Чем сильнее давят на сплоченное ядро, ранее доказавшее эффективность и не треснутое собственными неудачами – тем сильнее оно сопротивляется.

Из-за этого – нынешний скандал с Эйденом Леувом. Его очень жаль – он точно ни в чем не виноват, просто оказался в самом неудачном месте в самый неудачный момент.

Фото: East News/Jure Makovec / AFP, Clive Rose/Getty Images/AFP; Gettyimages.ru/Mark Thompson; globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency