Первая в истории ИИ-гонка «формул» за $1 млн – между собой и с бывшим пилотом «Ф-1» Квятом. Даниил победил – с обгоном!

Конец апреля отметился по-настоящему историческим событием: на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби состоялась первая в мире гонка, в которой машинами управляли роботы, а не люди. Серия получила название The Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) – «Автономная гоночная лига Абу-Даби».

Прототипом для болидов, управляемых искусственным интеллектом стало шасси «Даллары» из японской «Супер-Формулы» – второй по скорости гоночной серии в мире . Стоит оно «в стоке» около миллиона долларов, однако для нового чемпионата пришлось мнгогое поменять и добавить – так что смело плюсуйте еще пару десятков или даже сотен тысяч!

«Японская «Cупер-Формула» и «Даллара» проявили большую веру в нас, позволив взять их прекрасную машину и изменить ее, подстроив под наши запросы», – отметил доктор Том Маккарти исполнительный директор компании ASPIRE. Она является технологическим подразделением инновационного фонда по развитию техники и образования Абу-Даби и курирует «Автономную гоночную лигу Абу-Даби».

В стандартной комплектации шасси вряд ли что-то может удивить.

Шасси: «Даллара» Мотор: 4-цилиндровый с турбонаддувом, объемом 2 литра Мощность: 550 л.с. Стоимость: от $1 млн

Отличают ИИ-болиды от обычных – куча сенсоров и камер, навешанных на них. На кокпите закреплены: 7 камер «Сони» с углом съемки 360 градусов, 3 лидара от Seyond и 4 радара от компании ZF.

Управляет всем этим компьютер NeouSys RGS-8805GC (используется в ИИ-вычислениях по всему рынку от AWS до минобороны США, цена – только договорная), дополняют его высокопроизводительный графический процессор от Nvidia и интернет соединение, накопители и программное обеспечение от Intel.

Большая часть датчиков и компьютеров скрывается в корпусе из карбона, но некоторые отдельные части выполнены из его более экологичной версии, произведенной с использованием льна.

А для безопасности, прямо как в фильмах, существует большая красная кнопка, способная дистанционно заглушить болид.

Пилотажу роботы обучались у настоящего спортсмена. Важно было собрать настолько широкий диапазон данных о пилотаже гонщика-человека, насколько это вообще возможно. Соответственно, нужен был человек, который сможет их предоставить, поэтому выбор организаторов пал не на кого иного, как на Даниила Квята.

🤖 Квят настраивает болид для беспилотных супергонок – на второй по крутости технике планеты! А что за чемпионат?

Все команды получили одинаковые машины. Заработать преимущество, ну или же наоборот, провалиться в хвост пелотона, можно только благодаря своим достижениям в программировании ИИ-болида. Компьютерный гонщик, как и человек, должен понимать, как работают шины и тормоза, принимать решения о переключении передач, рулевом управлении, разгоне и торможении. Кстати, ИИ может управлять каждым из четырех тормозных суппортов по отдельности, т.к. к ним подключены четыре независимых исполнительных механизма.

В заездах принимали участие восемь коллективов:

Fly Eagle (Китай и ОАЭ); Humda Lab – Венгерское агентство развития мобильности (Венгрия); Code19 – команда выступает в партнерстве со «Школа информатики, вычислительной техники и инженерии Университета Индианы» (США); Constructor – «Конструкторский университет Якобса» в Бремене (Германия); Kinetiz – независимая команда «Наньянского технологического университета» и компании «Кинцуги», принадлежащей правительству ОАЭ (Сингапур и ОАЭ); Polimove – «Политехнический университет Милана» (Италия); Unimore – «Университет Модены и Реджо-нель-Эмилии» (Италия); Technical University of Munich (TUM) – «Технический университет Мюнхена» (Германия).

Призовой фонд ИИ-гонки составил $2,25 млн, вложенные ASPIRE.

Но главная цель организаторов проекта отнюдь не развлекательная. В первую очередь они хотели вдохновить студентов и дать толчок популярности техническим специальностям в ОАЭ и за их пределами: «То, чего мы хотим – это показать студентам технических специальностей, что такое кодирование и на что способны роботы», – рассказал главный исполнительный директор ASPIRE Стефан Тимпано.

На тесты командам выделили целых две недели, в течении которых роботы, как и обычные гонщики, «нащупывали» пределы трассы, испытывая разные гоночные линии и точки торможения. Но, конечно же, под управлением кодов, прописанных командным мостиком.

В субботу во время самого гоночного уик-энда ИИ-пилот встретился на трассе со своим учителем в показательном заезде. Правда Даниил с легкостью обошел робо-болид.

«Сегодня мы наблюдаем исторические события, быть частью этого – просто потрясающе. Еще совсем недавно было сложно представить, что это может стать возможным, а сейчас они (машины, управляемые искусственным интеллектом) отлично справляются. Это отличная разработка для будущего и очень интересная для инженеров», – поделился впечатлениями Даниил.

В этот же день прошла и ИИ-квалификация. Конечно же в необычном формате: стартовую решетку сформировали не все восемь команд в соответствии со временем, установленным в квале, а только четыре быстрейших болида. Машина команды «Политехнического университета Милана» оказалась на подиуме со временем в 2.00,653 секунды (для сравнения Макс Ферстаппен выиграл здесь поул в 2023-м, проехав круг за 1.23,445 секунды), на втором месте оказалась команда «Университета Модены», третьей – «ТУМ», а четвертой – «Конструкторского университета».

Гонку транслировали абсолютно бесплатно, более того, у каждого зрителя был шанс ощутить себя в кресле пилота, благодаря VR-комплекту и трансляции с обзором в 360 градусов.

Робо-гонка стартовала сразу после квалификации и показательных заездов. Четырем командам предстояло проехать сначала два установочных круга, а затем всего 6 «боевых». Но на деле болидам пришлось проехать 3 круга за машиной безопасности, во время которых машину «ТУМ» пришлось остановить и перезагрузить. На четвертом круге машина лидировавшего «Политехнического университет Милана» заблокировала задние колеса и развернулась и лидерство ушло «Университету Модены». Небольшие проблемы возникли и у «Конструкторского университета». Их машина ненадолго остановилась, но затем все же продолжила движение.

Разворот болида «Политехнического университета Милана» спровоцировал появление желтых флагов, чем воспользовались их соперники и на пятом (из восьми) кругов дружно поехали на пит-стоп. Технику перезапустили и вернули в гонку за один круг до финиша.

Желтые флаги сменились на зеленые на шестом круге гонки. «Университет Модены» не долго наслаждался своим лидерством, их робот тоже заглох. Так новым лидером и победителем первого в истории заезда виртуальных пилотов стал болид под управлением искусственного интеллекта, управляемого командой «Технического университета Мюнхена».

Знаете, что самое забавное в этой победе? Даже в ИИ-заезде обеду одержал пилот под номером 33 (привет, Макс).

Несмотря на большое количество технических неисправностей в гонке, задумку посчитали удачной. Все-таки никто в итоге не разбился и не въехал в соперника – а ведь болиды гнали обещанные 200 км/ч, хоть и по прямой! Правда, такой же обещанной борьбы колесо в колесо тоже не вышло. Тем не менее, трибуны оказались наполненными больше, чем на «Ф-1» – на «Яс-Марине» случился редкий аншлаг! Видимо, сказался эффект новизны.

Что же думают очевидцы? На заезде работал и аккредитованный фотограф гонок Гран-при из России Евгений Сафронов – и он поделился впечатлениями у себя в телеграм-канале :

«Сама гонка была очень плохой по организации. Странно что они позвали ТВ-бригаду из «Ф-1», но не додумались консультироваться или работать с профессионалами в плане трека, спорта и медиа.

Сколь хороши они в маркетинг, столь плохи в спорте. Сколь крутая была фан-зона, уровня «Ф-1», столь плоха была сама гонка. Сколь крутая идея и технология, столь уныла была та самая гонка. НО полная трибуна «Яс-Марины»! Такое тут бывает только во время «Ф-1». И тот факт что они привлекли к гонкам и спорту такую аудиторию – феноменально.

Лучший момент всего уик-энда? Когда в рамках гонки ИИ против человека Даня Квят на главной прямой (ну а где же еще) под крики зрителей обогнал машину. Человек победил. И всегда победит! Во всяком случае в это хочется верить.

Закончу тем, что все это ИИ-будущее – конечно, интересно. Но кайфово ли? Не знаю».

Организаторы остались довольны тем, что смогли поддержать студентов технических специальностей и обещают проводить как минимум одну такую гонку каждый год в течении следующих четырех лет и развивать ИИ-болиды, чтобы в следующих заездах они становились быстрее и надежнее.

Будете смотреть?

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Фото: Abu Dhabi Autonomous Racing League in UAE ; Евгений Сафронов ; East News /Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP