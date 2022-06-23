Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме с другом – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

И завершил комментарием про бейсболки для геев.

Феттель и Хэмилтон сражаются за равноправие в «Формуле-1», экологию и мир во всем мире, а юниоры из молодежных серий не спешат брать пример с чемпионов и расплачиваются за это карьерами.

На гонщика программы «Ред Булл» Юри Випса обрушилась волна критики после недавнего игрового стрима с напарником по академии Лиамом Лоусоном. Во время виртуальной заварушки эстонец обронил слово на букву «н», приятели тут же вздохнули: «Юри».

Но одного расистского высказывания было недостаточно – Випс отказался надевать розовую кепку «Ред Булл», потому что розовый: «Это для геев». Лоусон удивился и даже одернул обычно спокойного товарища: «Юри, нельзя так говорить!»

И он был прав: уже через час мир увидел официальное заявление организации: «Ред Булл» отстранил юниора Юри Випса от всех командных обязанностей и проведет полноценное расследование инцидента.

Мы как организация осуждаем оскорбления любого рода и реализуем политику нулевой терпимости по отношению к расистским высказываниям или поведению внутри нашей организации».

А ведь эти самые «обязанности» гарантировали Випсу место за рулем болида Ферстаппена в одной из практик «Ф-1» – это предусмотрено правилами серии. Юри даже получил необходимую суперлицензию – его считали первым выбором на замену любого из программы «Ред Булл» в Гран-при в случае необходимости.

Самому гонщику тоже пришлось в срочном порядке оправдываться: «Хотел бы искренне извиниться за оскорбление во время игрового стрима. Это абсолютно неприемлемо и не является отражением моих ценностей и принципов. Я глубоко сожалею о своих действиях, и это не тот пример, который я хотел бы показать. Я буду полностью сотрудничать с расследованием», – написал эстонский пилот в соцсетях.

Высказался и владелец команды «Хайтек», за которую Випс выступает в «Формуле-2»: «Я потрясен и шокирован, когда услышал об этом инциденте. Комментарии Юри оскорбительны и не соответствуют ценностям «Хайтека» о равенстве и разнообразии».

Спустя день из описания профиля Юри в соцсетях пропали строки о принадлежности гонщика программе «Ред Булл», а с сайта команды исчезло упоминание об их подопечном. Теперь шанс попасть в «Ф-1» кажется совсем нулевым, а продолжить в «Ф-2» – почти нулевым.

Болельщики тем временем лишь злорадствовали: «Ретвит, чтобы испугать Юри Випса».

Во «флешмобе» издевательств над гонщиком поучаствовала даже ирландская авиакомпания Ryanair, перепостив фото Марго Робби со съемом фильма «Барби»: «Не показывайте Юри Випсу».

Не понятно, о чем вообще он вообще думал: ведь он гоняет в юниорках много лет без сильных спонсоров, а «Ред Булл» упорно его держал последние два года, несмотря на фэйлы (аварии за сэфйти-карами и просто аварии, например). Видимо, хотели его куда-то устроить – вроде Айлотта из «Феррари» в «Индикаре», Лундгора из программы «Рено» туда же или де Вриса из «Мерседеса» в «Формуле Е». В той же «Формуле Е» больше половины чемпионов – бывшие «Ред Булл» Буэми, Да Кошта и Вернь.

Ко всему прочему не так давно из-за своих высказываний будущего лишился хороший знакомый Випса – Дэн Тиктум, с которым еще в прошлом году они гонялись в «Ф-2». Он вообще запомнился своим острым языком (называл на стриме боевого пилота команды Латифи какашкей) и неконтролируемыми приступами гнева (говорят, даже подрался с собственным механиком) больше, чем выступлениями. Итог – потерянные места сразу в двух командах. Сначала Тиктума выпнули из «Ред Булл», а позже из «Уильямса». Отличный пример того, как НЕ стоит поступать, если дорожишь гонками.

И такое случается регулярно. Из-за одного слова на букву «н» лишались карьеры не только в толерантной Европе, но и в свободной Америке. Пример – история Кайла Ларсона из NASCAR: правда, тот сумел вернуться и выиграть титул.

Из-за этого вообще не понятно, как можно бросать подобные фразочки прямо во время трансляции, зная, что поплатиться за них придется собственным будущим?