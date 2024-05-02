Феттель проведет заезды в «Макларене» Сенны в Имоле

Теги Айртон Сенна Макларен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Сан-Марино Имола Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель сообщил, что сядет за руль болида Айртона Сенны.

Себастьян проведет демонстрационные заезды 19 мая, в рамках Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Немец будет пилотировать «Макларен» MP4/8 1993 года.

30 лет назад, 1 мая 1994 года, Сенна погиб в Имоле на Гран-при Сан-Марино.

«Айртон Сенна был не только пилотом, которого я высоко ценю как одного из лучших в истории, но и человеком с большим сердцем.

Прошло 30 лет с той аварии, я отдам дань памяти Айртону», – сообщил Феттель в соцсетях.

Великая трагедия «Ф-1»: 30 лет назад погиб Айртон Сенна. Как чемпион прожил последние дни

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий