Феттель проведет заезды в «Макларене» Сенны в Имоле
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель сообщил, что сядет за руль болида Айртона Сенны.
Себастьян проведет демонстрационные заезды 19 мая, в рамках Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Немец будет пилотировать «Макларен» MP4/8 1993 года.
30 лет назад, 1 мая 1994 года, Сенна погиб в Имоле на Гран-при Сан-Марино.
«Айртон Сенна был не только пилотом, которого я высоко ценю как одного из лучших в истории, но и человеком с большим сердцем.
Прошло 30 лет с той аварии, я отдам дань памяти Айртону», – сообщил Феттель в соцсетях.
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