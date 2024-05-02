Феттель проведет заезды в «Макларене» Сенны в Имоле

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» сообщил, что сядет за руль болида .

Себастьян проведет демонстрационные заезды 19 мая, в рамках -Романьи в Имоле. Немец будет пилотировать « » MP4/8 1993 года.

30 лет назад, 1 мая 1994 года, Сенна погиб в Имоле на Гран-при Сан-Марино.

«Айртон Сенна был не только пилотом, которого я высоко ценю как одного из лучших в истории, но и человеком с большим сердцем.

Прошло 30 лет с той аварии, я отдам дань памяти Айртону», – сообщил Феттель в соцсетях.

Великая трагедия «Ф-1»: 30 лет назад погиб Айртон Сенна. Как чемпион прожил последние дни