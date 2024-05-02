Саншес, покинувший «Макларен» после трех месяцев работы, возглавил технический штаб «Альпин»

Теги переходы Феррари Макларен Формула-1 Кьярон Пилбим Рено Давид Саншес Альпин Бруно Фамен Авто

Саншес получил ключевую должность в «Альпин».

Французский инженер Давид Саншес покинул «Макларен», где являлся одним из трех технических директоров, после трех месяцев работы. Ранее Давид уже трудился в команде из Энстоуна, которая тогда выступала как «Рено», после чего провел девять сезонов в «Феррари».

Саншес стал исполнительным техническим директором «Альпин», перед которым будут отчитываться технические директора по производительности (Кьярон Пилбим), инженерным вопросам (Джо Бернелл) и аэродинамике (Дэвид Уитер).

Давид приступит к работе уже сегодня, 2 мая, его непосредственным руководителем станет глава команды Бруно Фамен.

«Альпин» подтвердила уход технического директора и главы отдела аэродинамики. Команда поменяла структуру управления

Отмар Сафнауэр ответил Фамену: «Для несведущих: над «Альпин»-2024 начали работать после моего ухода»

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