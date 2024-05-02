Саншес, покинувший «Макларен» после трех месяцев работы, возглавил технический штаб «Альпин»

Саншес получил ключевую должность в «Альпин».

Французский инженер Давид Саншес покинул « », где являлся одним из трех технических директоров, после трех месяцев работы. Ранее Давид уже трудился в команде из Энстоуна, которая тогда выступала как « », после чего провел девять сезонов в « ».

Саншес стал исполнительным техническим директором «Альпин», перед которым будут отчитываться технические директора по производительности (Кьярон Пилбим), инженерным вопросам (Джо Бернелл) и аэродинамике (Дэвид Уитер).

Давид приступит к работе уже сегодня, 2 мая, его непосредственным руководителем станет глава команды Бруно Фамен.

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