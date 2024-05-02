Ральф Шумахер: «Вопрос лишь в том, Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» в 2025-м или в 2026-м»

Ральф Шумахер убежден, что Ферстаппен покинет «Ред Булл».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» выразил уверенность в том, что после ухода из «Ред Булл» конструктора команду покинет и .

«Я считаю, что у него тоже есть другие варианты. В паддоке уже ходят истории о переговорах между ним и командами.

Вопрос лишь в том, случится это в следующем году или сезоном позже, однако, на мой взгляд, он точно хочет уйти.

Команду покидают инженеры, которые хотят уйти с Эдрианом Ньюи. Настрой в коллективе уже не тот, который хотел видеть . Очень жаль, печально, что такое происходит. Весьма разочаровывающе, что все рушится из-за людей, которым Матешиц дал шанс, хотя на самом деле они просто сотрудники – это невероятно. У меня нет слов», – сообщил Ральф.

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