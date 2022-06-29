Трехкратный чемпион «Ф-1» обозвал Хэмилтона на букву «н». Мир возмущен, а у них в семье это обычное слово

Кстати, Ферстаппен встречается с его дочкой.

Прямо перед домашним Гран-при Льюиса Хэмилтона в «Ф-1» развернулся расистский скандал. Дело в том, что трехкратный чемпион из Бразилии Нельсон Пике назвал обладателя семи титулов и звания почетного гражданина Бразилии Хэмилтона «neguinho» – вы наверняка догадываетесь аналогом какого слова на букву «н» это слово служит в местном диалекте португальского.

Пилоту «Мерседеса» досталось за прошлогоднюю аварию с участием парня дочери Нельсона Келли Макса Ферстаппена. Тогда в Британии Макс влетел в барьеры на огромной скорости, а Льюиса выиграл, не смотря на признание его вины в инциденте в виде 10-ти секундного штрафа.

Подкаст с участием Пике, в котором он отпускал расистские высказывания в сторону Льюиса, записан и опубликован в ноябре 2021-го года, но широкая общественность узнала об этом всего несколько дней назад – фрагмент разошелся благодаря одному бразильскому блогеру. Только потом уже его подхватили крупные местные медиа.

Хэмилтон признался, что привык к такому и ответил обидчику с достоинством английского рыцаря: «Дело не только в выражениях. Надо изменить это архаичное мышление, этому не место в нашем спорте.

Такие настроения окружают и преследуют меня всю жизнь. Было полно времени, чтобы сделать выводы. Пришла пора действовать».

И даже выкатил твит на португальском, чтобы на другом конце земного шара его тоже поняли: «Давайте сосредоточимся на изменении менталитета».

В качестве бонуса – обрадовал болельщика внезапным ответом на провокационный пост: «Что, если Льюис Хэмилтон твитнет «Кто, #####, такой Нельсон Пике?», а потом закроет твиттер».

«Представь, – откликнулся Хэмилтон.

На защиту Хэмилтона в социальных сетях встали не только болельщики. Едва ли не все сообщество выразило поддержку семикратному чемпиону и главному лицу серии.

Официальное заявление «Ф-1»: «Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в какой форме, им нет места в обществе. Льюис – невероятный амбассадор нашего спорта и заслуживает уважения. Его непрестанные усилия по увеличению многообразия и инклюзивности являются уроком для многих, и мы в «Ф-1» придерживаемся таких взглядов».

Международной автоспортивной федерации: «ФИА решительно осуждает любые расистские или дискриминирующие высказывания и поведение, которым нет места в спорте и обществе в целом. Мы выражаем нашу солидарность с Льюисом Хэмилтоном и полностью поддерживаем его приверженность равенству, разнообразию и инклюзивности в мотоспорте».

Против Слов Пике жестко высказался журналист официального сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон: «Осуждение должно быть быстрым и безоговорочным. Для этого (расизма) нет ни причин, ни оправданий. И дело не в языке. Существует единственный перевод и значение этого слова. Я видел это видео и не буду репостить его. Отвратительно».

А вот мощная речь напарника – Джорджа Рассела: «Огромный респект Льюису Хэмилтону. Он сделал для спорта больше, чем любой другой гонщик за всю историю, не только на трассе, но и за ее пределами. Тот факт, что он и многие другие ДО СИХ ПОР должны мириться с таким поведением – неприемлем. Мы все должны выступить против дискриминации во всех ее проявлениях».

Нынешняя команда Хэма тоже не оставила ситуацию без комментария: «Мы в самой жесткой форме осуждаем любое использование расистских или дискриминационных высказываний любого рода. Льюис возглавил усилия нашего спорта по борьбе с расизмом и является настоящим защитником многообразия и на трассе, и за ее пределами».

К «Мерседесу» присоединились и другие команды – «Феррари»: «Мы с вами»

«Альпин»: «Расизму нет места в нашем спорте и где-либо еще»

«Астон Мартин»: «Мы заодно с Льюисом Хэмилтоном и всеми людьми в мире, кто подвергся расизму или дискриминации в любом ее виде. Такому отвратительному поведению нет места в нашем спорте и мире в целом».

«Макларен»: «Макларен» выступает на стороне Льюиса Хэмилтона и «Ф-1». Расизм должен быть изгнан из спорта, объединиться и исключить его – наша общая ответственность».

Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй: «Я присоединяюсь к Льюису и автоспортивному сообществу в том, чтобы противостоять расизму, дискриминации и предубеждениям».

Даниэль Риккардо: «Дискриминации и расизму нет места в этом спорте или нашем обществе. Те, кто до сих пор делает выбор в пользу распространения негатива и использования подобных слов – мне не друзья.

Я хочу отдать должное Льюису и всей работе, которую он проделал в обоих местах: на трассе и вне ее, чтобы не только распространить идеи равенства, но и противостоять этому хэйту. Я никогда не имел дело с действиями, которые побудил расизм, но он – да, всю свою жизнь. Тем не менее, каждым его ответом на эту ненависть двигали зрелость, позитив и желание показать миру то, как мы должны действовать. Я с ним и я сделаю все, что в моих силах, чтобы следовать за ним и поддерживать его».

Среди других гонщиков, выразивших солидарность на данный момент: Мик Шумахер, Эстебан Окон, Шарль Леклер и Пьер Гасли. Все они поделились посланием «Мы с тобой» в социальных сетях и рассказали о вкладе Хэмилтона в проблему неравенства в автоспорте и мире.

Скандал вышел за рамки «Формулы-1» – так Хэмилтона поддержал защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан : «Расизму нет места ни в одном виде спорта, отрасли или сфере жизни. Льюис, продолжай сиять тем великим светом, который от тебя исходит. Я с тобой».

На родине Пике тоже нашлись те, кто поспешил встать на сторону Льюиса. Известный бразильский писатель Пауло Коэльо извинился за своего соотечественника, со всей присущей ему поэтичностью: «Уважаемый Льюис Хэмилтон, Пике в данный момент является шофером худшего президента в нашей истории. Его расистское высказывание показывает отчаянное желание снова оказаться в центре внимания. Я извиняюсь от лица бразильского народа, который уважает и любит вас».

Тем временем, семейству Пике оставалось лишь оправдываться. Брат Нельсона поспешил сообщить, что их бабушка использовала слово на букву «н», когда обращалась к внукам. «Это не то, чем кажется, это о ЛЮБВИ», – считает Родриго. От утверждает, что то самое слово исказилось в ходе перевода, а на португальском это самое обычное и, оказывается, даже ласковое обращение. А все, кто не согласен – часть «чертового лицемерного мира».

В этом есть доля правды. Вот как слово «neguinho» объяснили в Urban dictionary еще в 2010-м году: «Бразильский сленг, означающий «нигга», но в Бразилии мы используем его и в отношении белых, и темнокожих людей. Мы используем его, чтобы приветствовать друзей. Это не оскорбление В Бразилии, хотя иногда может им быть».

Кстати, пост Родриго в соцсетях лайкнула Келли Пике – девушка Ферстаппена. Для Макса все, скорее всего, ограничится допросами от журналистов во время уик-энда в Великобритании – если гонщику «Ред Булл» хватит сообразительности, то он легко дистанцируется от скандала.

Но что ждет трехкратного чемпиона «Ф-1»?

Вероятно, поездки на гонки прекратятся: «Нужно понимать, что доступ Нельсона Пике в паддок может быть отозван, если он не принесет Льюису Хэмилтону публичных извинений».

Вот только вряд ли эти меры как-то повлияют на жизнь Пике на родине.

В Бразилии он – сверхпопулярная фигура, богатый и успешный белый господин старой формации, который не привык задумываться о корректности собственных высказываний (да и во время гоночной карьеры он был знатным трэштокером – поливал и Айртона Сенну, и напарников, и журналистов, и остальных, кого видел). Связей с «Ф-1» после ухода Берни Экклстоуна у Нельсона почти не осталось, а значит и нужды посещать Гран-при тоже нет. Скорее всего, «отменять» Нельсона в Латинской Америке никто и не будет (даже несмотря на недавно выданное Льюису почетное бразильское гражданство) – и потому в его жизни почти ничего не поменяется.

Фото:REUTERS/Hamad I Mohammed; twitter.com/; instagram.com/