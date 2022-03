Наследие Хэмилтона в «Ф-1»: вскрыл расизм в автоспорте, запустил стажировки и стипендию для меньшинств, пожертвовал $27 млн в спецфонд

Теперь не только призывает в соцсетях.

Льюис Хэмилтон – на пути к титулу самого успешного пилота в истории «Формулы-1» по всем ключевым показателям: он уже лидирует по победам (103 против 91 у Шумахера), поулам (103, у Шумахера – 68), подиумам (182 финиша в топ-3 против 155 у Красного барона) и очкам. Льюис – первый даже по лидированию от старта до финиша (22 заезда против 19 у Сенны) и по общему количеству кругов лидирования – продолжать перечислять статистические успехи можно практически бесконечно.

До звания абсолютно лучшего №44 не хватает только восьмого чемпионства – пока Хэмилтон вынужден делить рекорд все с тем же Шумахером. Лидер «Мерседеса» хоть и проиграл в 2021-м Максу Ферстаппену, но теперь готовится к еще двум сезонам по новому регламенту, да еще и с шикарным контрактом.

Однако близость завершения карьеры (по истечении последней сделки с «Мерседесом» Льюису исполнится 39 лет) вместе с обновлением вообще всех гоночных рекордов явно заставила самого успешного гонщика современности задуматься о наследии в «Ф-1». И с ним у №44 раньше были вопросы: все-таки Хэмилтон по сути ничего не внес в пилотаж, работу с инженерами или тренировки пилотов (в отличии от Лауды, Сенны и Шумахера) и лишь довел до совершенства классическую схему подготовки гонщиков. Фактически Льюис предстал в образе идеального и максимально прилежного ученика великих новаторов прошлого – но ничего не добавил в чемпионат, кроме сухих строчек рекордов (которые тоже когда-нибудь побьют).

Я даже писал об этом подробный текст перед стартом сезона-2020, когда у №44 еще не было седьмого титула – и с тех пор в гоночном смысле ничего не изменилось.

Просто Льюис пошел другим путем – создает не спортивное, но политическое наследие: борется за равенство между представителями разных рас, создает условия для продвижения сотоварищей в «Ф-1» и автоспорт и даже заставляет саму серию и «Мерседес» меняться.

«Я не из тех, кто постоянно говорит о наследии, – признался Хэмилтон.– Но мне часто задают такие вопросы. И хотя гонки были моей жизнью, я не хочу, чтобы меня запомнили только за них.

В ранние годы очень сложно понять, что вообще такое – наследие. Я читал книгу Нельсона Манделы, и вижу, какое наследие оставил он. У меня есть возможности заниматься любимым делом и быть в нем великим. Но я никогда не хотел, чтобы меня воспринимали просто как гонщика. Я использую свою платформу для продвижения идей и для давления на систему.

Надеюсь, мне удастся сделать что-то важное и за пределами гонок. Я никогда не думал, что мой голос будут слышать, что потенциально я смогу на что-то влиять.

«Ф-1» дала мне платформу, где я могу послать позитивный месседж, вдохновлять людей и призывать к переменам. В какой-то момент мне придется уйти, но миссия заключается в том, чтобы сделать автоспорт более инклюзивным – она никогда не покинет мой разум, я всегда буду за нее сражаться. Одного или двух лет явно недостаточно.

Я хотел бы остаться в истории человеком, который изменил все. Или голосом равноправия. Что-то в таком духе».

Сперва Хэмилтона часто критиковали за недостаток конструктива и действий: он говорил в интервью и писал в соцсетях, а реальные действия мало соотносились с громкостью и количеством призывов. Но за последний год все и правда изменилось.

Инициативы Хэмилтона: акции в поддержку темнокожих, Комитет по продвижению меньшинств в автоспорт, образовательный фонд

Огромным толчком к активизации политических действий Льюиса стала гибель Джорджа Флойда и движение BLM – именно обращения шестикратного (на тот момент) чемпиона вырвали других гонщиков из молчания и заставили реагировать на притеснения темнокожих. Большинство высказались в соцсетях и присоединились к акции «Ф-1» против расизма – для нее на весь сезон-2020 выделили несколько минут перед каждым Гран-при: пилоты одевали футболки с соответствующими призывами и по желанию становились на одно колено.

Еще Льюис изменил облик и чемпионской команды – вместе с боссом «Мерседеса» Тото Вольффом придумал выкрасить болид в черный в честь поддержки меньшинств. За год немецкие дизайнеры немного переработали ливрею, вернув серебристый и превратив машину в безвкусный рекламный баннер AMG, но общий стиль а-ля Дарт Вейдер сохранился.

На одних лишь символических образах Хэмилтон не остановился – и в июне 2020-го запустил комитет собственного имени совместно с лондонской Королевской инженерной академией. В качестве конечной цели объединения заявили о борьбе за расширение возможностей темнокожих и прочих национальных меньшинств по попаданию в автоспорт или другую инженерную индустрию.

Комитет начал с масштабного 10-месячного исследования о проблемах темнокожих, выходцев из Карибского бассейна и других меньшинств на пути к получению инженерного образования и попаданию в гоночные или смежные технические компании. Все это время нанятые Льюисом социальщики опрашивали студентов, бакалавров, выпускников колледжей и потенциальных работодателей насчет барьеров для ребят, возможных ограничений при приеме на работу, доступности стажировок и стипендий и общего дружелюбия среды (вроде наличия или отсутствия расистских оскорблений или предрассудков) – в основу отчета легли рассказы больше 100 человек из мира «Ф-1», 2400 молодых представителей меньшинств, а также детальное изучение соответствующей литературы. В итоге мир увидел подробнейший 180-страничный отчет о (плачевном) уровне возможностей для темнокожих в автоспорте Королевства, «токсичной» атмосфере, случаях «оголтелого расизма» и «буллинга» – а ведь именно в Великобритании индустрия гонок достигла наивысшего развития в мире.

Главные выводы Комитет изложил в 10 рекомендациях по продвижению равенства и разнообразия (не только в Англии):

– предложил командам «Ф-1» и другим топовым организациям возглавить Хартию Равенства и Инклюзивности

– призвал команд «Ф-1» и другие топовые организации снести барьеры через расширение программ стажировок (для меньшинств), включая стажировки в качестве альтернативного пути попадания в индустрию (что бы это ни значило), а также внедрить оплачиваемые стажировки и программы «получения опыта работы»

– запросил создание эксклюзивного инновационного фонда для разработки программ изучения причин, по которым темнокожих студентов часто исключают из школ

– предложил запуск новых пилотных подходов к увеличению количества темнокожих учителей в естественных науках вроде математики, физики, технологии и инженерии, а также попросил о помощи со стороны

– посоветовал создать стипендиальную программу для поддержки темнокожих выпускников по инженерным специальностям в продвижении на важные должности в автоспорте

Причем директор Королевской академии инжиниринга Рис Морган даже тонко намекнул на недовольство новым регламентом «Ф-1» по части ограничения расходов – якобы они помешают в продвижении меньшинств.

«Мы думаем, лимит бюджета для команд окажется барьером для найма выпускников, поскольку их зарплаты войдут в затраты на развитие машины», – резюмировал он.

Следующим логичным шагом от семикратного чемпиона стал запуск благотворительного фонда Mission 44 для поддержки молодых людей из недопредставленных групп – Льюис сразу же пожертвовал в него 27 миллионов долларов собственных денег (половину годового гонорара в «Мерседесе»!) и убедил партнеров и спонсоров команды также поддержать инициативу. Фонд задуман как помощь организациям и программам по устранению барьеров в трудоустройстве и образования в соответствии с отчетом Комитета – и он уже объявил о найме 150 темнокожих учителей технических специальностей для ведения факультативных занятий среди молодых представителей меньшинств.

Также «Мерседес» и Хэмилтон запустили «многомиллионный» благотворительный проект Ignite для создания образовательных программ именно для вдохновения молодежи на карьеру в автоспорте – и, конечно же, для сотрудничества с Mission 44.

Призывы Хэмилтона уже меняют «Ф-1»: серия запустила стипендии на $1 млн от бывшего босса, «Мерседес» – еще одну благотворительную программу

Статус семикратного чемпиона и самого титулованного гонщика планеты налагает не только дополнительную ответственность, но и приятные бонусы: спорт просто не может игнорировать активности и начинания главной звезды. Именно поэтому сразу после публикации отчета Комитета Хэмилтона «Формула-1» тоже включилась в расширение возможностей для обучения меньшинств.

Первым (и самым безотлагательным шагом) стало назначение десятка стипендий для студентов из «непредставленных групп, включая этнические меньшинства, женщин и выходцев из обществ с недостаточными привилегиями» – им пообещали полную оплату обучения и проживания при подаче на магистерскую степень в Великобритании и Италии (первый набор как раз закончился в сентябре). В программу попали Машиностроительный университет Эмилии-Романьи (3 стипендии), Оксфордский и Страйдклайдский университеты (по 2 стипендии), а также университеты Кембриджа, Ковентри и городской универ Манчестера (по одной).

Все команды «Ф-1» пообещали брать студентов из соответствующих групп на неоплачиваемую стажировку, а двум выпускникам по специальности «инженерной механики» даже гарантировали долгосрочную оплачиваемую стажировку. Шестерым стажерам из соответствующих групп открыли вакансии в структуре самой «Формулы-1». Вся программа профинансирована из одного источника – пожертвования в $1 млн от бывшего босса чемпионата Чейза Кэри (теперь – неисполнительный председатель), но после миллион евро пообещали и от ФИА.

«Мерседес» тоже запустил еще одну программу Accelerate 25 – уже без личного участия Хэмилтона: она направлена на достижение доли в 25 процентов в числе новичков в их команде из «недопредставленных групп». Первые итоги уже есть: в 2021-м этот показатель составил 38 процентов, доля женщин выросла с 12 до 14 процентов, доля этнических меньшинств – с 3 до 6.

«Макларен» тоже в деле – но пока в виде внутренней кампании по повышению равенства и представительства всевозможных групп вместе с четырьмя их главными партнерами (кажется, имеются в виду основные спонсоры) параллельно с поддержкой инициативы «Ф-1» We Race As One.

Следующим инициативу по поддержке меньшинств запустил крупнейший швейцарский финансовый холдинг и партнер «Мерседеса» UBS – он профинансировал создание серии мастер-классов для желающих стать инженерами под названием «Инженерная школа Хэмилтона».

А в январе подключился и главный телеканал Великобритании Sky – где на Sky Sports F1 показывают все Гран-при и создают картинку для F1 TV и мирового показа. Вещатели вошли в двухлетнее партнерство с Mission 44 и выделили на ее инициативы $1,3 млн – для работы над вопросом непропорционально высокого уровня исключения чернокожих учеников из школ (в 2,5 раза чаще в сравнении с белыми сверстниками).

«Великолепно – увидеть поддержку от моей команды, и от некоторых других пилотов, – обрадовался Льюис. – Я впервые почувствовал что не один в этом спорте. Все предыдущие годы, когда я гонялся, никто никогда ничего не говорил. Так что правда круто видеть все предпринятые шаги.

Не должно быть места любой форме дискриминации, но если мне потребуется оказаться на том конце в нашем деле, чтобы люди осознали проблему – тогда это часть моего путешествия».

Да, теперь у Хэмилтона и правда будет наследие в «Формуле-1» – хоть и не гоночное

Глобально вклад нового семикратного чемпиона в автоспорт не изменился: Льюис так и не изобрел нового метода подготовки, не вывел какую-нибудь пилотажную фишку на уникально сверхвысокий уровень (вроде полной концентрации Сенны), не реформировал отношение команды к работе (как Шумахер), не внедрил что-то вроде способа победы над джетлагом (как Нико Росберг) и даже не нанес на гоночную карту новую страну (как Алонсо, например).

Единственной попыткой добавить в гоночный инструментарий что-то свое оказалось объявление о переходе на веганскую диету в 2017-м – но все ограничилось парой фраз о «лучшем состоянии в жизни», «повышенной энергичности» и «наборе мышечной массы» без особенной конкретики. Об инновации Хэмилтона не слышно уже несколько лет, да и другие гонщики не спешат его копировать – хотя при подтвержденном успехе диеты кто-то абсолютно точно последовал бы его примеру.

Однако чисто политически влияние Льюиса практически догнало (а может, уже и перевесило) волну от бунтов Джеки Стюарта в конце 60-х-начале 70-х по части движения за повышение безопасности. Тогда пилоты под влиянием шотландского чемпиона даже бойкотировали Гран-при Бельгии (отказывались гоняться в Спа) – и действительно развернули серию в сторону внедрения новых стандартов. Раскрученный тогда маховик двигается и по сей день – и почти ежегодное повышение требований чаще всего воспринимается как должное.

Похоже, прямо сейчас мы наблюдаем начало такой же волны в смысле расового равенства – Льюиса уже ставят шестым в рейтинге «самых влиятельных людей автоспорта» наряду с боссами ФИА, «Ф-1», главных команд и гоночных серий, а авторитетнейший журналист Дитер Ренкен уже пишет текст с заголовком «Формуле-1» нужен собственный эквивалент Комитета Хэмилтона по многообразию», поскольку у мирового автоспорта присутствуют ровно те же проблемы, что и у британского. Более того, Дитер (родившийся в Южной Африке) провел собственное мини-расследование, в котором вскрыл легкую дискриминацию любых работников команд и чемпионата не из Великобритании, ЕС или Швейцарии.

К примеру, выяснились огромные трудности для нормального трудоустройства выходцев из Азии, России, Африки и даже Австралии в паддок и команды (за исключением отдельных самых квалифицированных спецов) – в остальном всем помогали либо второе гражданство (иногда «оффшорное»), либо «наследственную» или «супружескую» визу. В итоге больше больше 90 процентов всего штата команд занимают именно европейцы, по опросам боссов организаций, у любого студента из условного Конго практически нулевые шансы даже на стажировку, и 75 процентов всего населения планеты вне зависимости от гражданства и вероисповедания автоматически отключены от работы в «Ф-1» – хотя серия гордится статусом чемпионата МИРА.

Так что, похоже, инициативы Хэмилтона окажутся лишь первым шагом по глобальному пересмотру структуры организации в ближайшее десятилетие – чем не замах на самое грандиозное наследие среди всех чемпионов прошлого?

«Я пришел к моменту, когда готов рискнуть карьерой ради этого дела, – не скрывает амбиций семикратный чемпион. – Ведь необходимо спасать как можно больше жизней. Кроме того, нужно подталкивать политиков к инициированию изменений, которые помогут тем, кому требуется помощь. Я стараюсь не быть голословным: хочу действовать и добиваться результатов. Но я не супермен и не могу спасти мир в одиночку.

Я оказывался в ситуациях, когда моя команда не хотела, чтобы я поднимал какую-то тему, потому что это не понравилось бы спонсорам. Я нарушил негласные правила и, надеюсь, показал остальным, что они тоже могут участвовать. Рад, что Себастьян Феттель тоже высказывается

Если к концу моей карьеры в «Ф-1» предпримут реальные шаги, появится больше женщин, людей с разным цветом кожи, и паддок будет лучше отражать мир вокруг – это вызовет у меня чувство гордости. Я уже видел такие перемены в своей команде и вижу их в паддоке. Когда мы вернулись из локдаунов, я зашел в маркетинговый отдел: он заметно вырос и стал разнообразнее, чем когда-либо. Меня это шокировало и тронуло.

Это помогает в гонках. Похоже на мой новый стимул. Пожалуй, придет смысл моей жизни. Гонки – это не цель, это работа, и так я стал сильнее в смысле психологии. Теперь я понимаю, что у меня есть миссия: не только победы (хотя это тоже классно) – я могу помогать молодежи».

Неудивительно, что президент «Формулы-1» Стефано Доменикали называет Льюиса «идеальным амбассадором антирасизма, разнообразия и экологии» – пожалуй, более заряженного на изменение мира гонщика в Гран-при еще не было.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox / Stringer, Andy Hone – Pool; instagram.com/lewishamilton; instagram.com/howardglobal22