Аркадий Цареградцев начал новый сезон RDS GP с победы на Moscow Raceway

Юбилейный 15-й сезон Российской Дрифт Серии официально стартовал — 29 апреля на трассе Moscow Raceway завершился первый этап RDS GP 2024 года. Уик-энд принёс первую более чем за год победу Аркадию Цареградцеву и дебютные подиумы для двух пилотов серии — опытного Григория Гусева и Артёма Шабанова, который проводил свой первый уик-энд в главном чемпионате страны по дрифту.

Свой путь к победе, ставшей третьей для пилота на трассе Moscow Raceway, лидер «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» начал с победы в ТОП-32 над Дамиром Идиятулиным из Fresh Racing. В ТОП-16 сетка парных заездов свела Царя с его напарником и воспитанником Владиславом Поповым, который выиграл квалификацию на автодроме под Волоколамском. В этом внутрикомандном дерби опыт взял верх над молодостью. Следующим соперником Аркадия стал основатель Fresh Racing Денис Мигаль на свежепостроенной Toyota GR Supra A90 — Мигаль за рулём нового автомобиля был хорош, но недостаточно, чтобы взять верх над титулованным соперником.

В полуфинале Цареградцеву предстояло сражение с ещё одним представителем Fresh Racing Евгением Лосевым. Дуэль двух опытнейших сибиряков стала украшением этапа и одним из самых ярких заездов уик-энда. Победу одержал Цареградцев, что открыло ему дорогу в финал. А там Аркадия ждало сражение с Григорием Гусевым, который в ТОП-8 победил Тимофея Добровольского и тем самым лишил Takayama Forward Auto шанса вывести хотя бы одного своего представителя в ТОП-4. Сам же пилот LUKOIL Racing Drift Team впервые оказался участником решающей битвы и тем самым гарантировал первый в своей карьере подиум в RDS GP. Вопрос был в том, какое это будет место — первое или второе.

Дополнил подиум Артём Шабанов — пилот TimeUp дебютировал в RDS GP сразу же финишем в тройке призёров. Вице-чемпион RDS Europe совершил самую настоящую сенсацию, на стадии ТОП-16 выбив из борьбы Георгия Чивчяна (Takayama Forward Auto). Дуэль самого титулованного пилота Гран-При Российской Дрифт Серии и новичка турнира растянулась на несколько OMT-заездов, по итогам которых судьи назвали сильнейшим новобранца серии. В ТОП-8 сетка парных заездов свела Шабанова с другим дебютантом серии — его соперником стал Сергей Кузнецов, который выступает на Flanker F в составе АВТОБАН AIMOL. Дуэль двух новичков RDS GP была очень яркой, но дальше прошёл Артём. И тут для пилота начались сложности.

Нельзя не упомянуть и сверхзрелищные заезды в ТОП-16 Романа Тиводара (Takayama Forward Auto) и Максима Гроссмана (TimeUp) — судьям пришлось назначить несколько OMT, чтобы выявить сильнейшего в этой дуэли. А вот битва Евгения Лосева (Fresh Racing) и Никиты Шикова (Carville Racing) на той же стадии дуэлей превратилась в драму. В первом заезде лидером из-за технических проблем Лосев не смог исполнить даже постановку, а затем уже у Шикова произошла поломка, оперативно устранить которую команде не удалось. Сход Шикова и bye run Лосева обеспечили Евгению победу, тогда как Никита имел вполне реальные шансы пройти дальше, после того как его соперник обнулил первый заезд. Но таковы реалии дрифта — ситуация и расклад сил могут поменяться в любой момент.

RDS GP 2024. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:



1. Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) — 253 балла

2. Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) — 197 баллов

3. Артём Шабанов (TimeUp) — 154 балла

RDS GP 2024. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:



1. Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт — 305 баллов

2. LUKOIL Racing Drift Team — 231 балл

3. Fresh Racing — 206 баллов

По итогам первого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 абсолютным победителем стала команда «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», которая записала на свой счёт выигранную квалификацию, победу в парных заездах и «золото» в командном зачёте. Коллектив LUKOIL Racing Drift Team наконец-то вернулся в первую тройку как среди пилотов, так и среди команд, а TimeUp и Fresh Racing оказались в плотной борьбе за место в тройке сильнейших коллективов RDS GP. Но и Takayama Forward Auto с Carville Racing после одного неудачного этапа списывать со счетов рано — впереди ещё шесть уик-эндов, которые способны изменить расклад сил.

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц. 25–26 мая ареной сражения станет нижегородская трасса NRing. Автодром, который прекрасно знаком и завсегдатаям RDS GP, и выходцам из RDS Europe, совершенно точно подарит зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV незабываемое зрелище. И наверняка новые сюрпризы и сенсации с точки зрения спортивных результатов.