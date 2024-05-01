Гиперкар, удержавший главного гения «Ф-1» в «Ред Булл» на полгода при объявленном разводе: 1200 л.с, запрещенные инновации

Шедевр за $6 млн!

«Формула-1» , кажется, с каждым годом все сильнее расходится с реальным автопромом, однако индустрия на самом деле регулярно спасает гонки всевозможными способами. Не только спонсорскими деньгами, технической поддержкой, мощностью и рынком, но иногда и самим фактом своего существования – как возможностью самореализации гениям-инженерам из команд Гран-при.

Лучший пример – самый титулованный конструктор современности, мегамозг «Ред Булл» Эдриан Ньюи – глава конструкторского бюро, создавшего все победные машины команд (100+ Гран-при), все их чемпионские машины и вообще болиды на 200+ побед в «Ф-1» и 24 чемпионских титула (в сумме по личным и Кубкам конструкторов).

Он все-таки решил уйти из команды на фоне скандала с неподобающим поведением шефа гоночного подразделения Кристиана Хорнера и битвы за власть в компании – однако после долгих переговров «Ред Булл» сохранит своего технического символа до первого квартала 2025-го – и его помощь на гонках. Причина – работа над дорогущим гиперкаром RB17 стоимостью 6 млн!

«Если говорить о ближайших перспективах, то сейчас мы находимся на финальной стадии разработки гиперкара RB17, – рассказал инженер. – Поэтому оставшееся время, которое я проведу в команде, буду сосредоточен именно на этом проекте».

Причем по той же причине команда удержала его в 2014-м и 2015-м, когда Эдриан уже всерьез думал уйти из команды – из-за провала моторов! Тогда все и началось – рассказываем, что за гиперкар!

Нынешняя структура «Ред Булл» пересоздалась ради разработки гиперкара и удержания Ньюи

«Переговоры с «Феррари» в 2014 году вызваны исключительно разочарованием, – рассказывал Ньюи в официальном подкасте «Ф-1» Beyond The Grid. -- Я занимал центральное место в команде и чувствовал себя почти отцом в плане ее развития, идей и усилий, которые мы в нее вкладывали. Я очень не хотел уходить, но мы оказались в ситуации, когда «Рено» не произвела конкурентоспособного двигателя в эпоху турбогибридов, что случается в первый год новых правил.

Мы все совершаем ошибки. Но мы пошли на встречу с Карлосом Гоном, тогдашним боссом «Рено», чтобы оказать давление, чтобы он увеличил бюджет и попросил выделить больше ресурсов, чтобы моторное подразделение могло ускорить программу развития. Они, понятное дело, говорили, что ограничены в ресурсах и им нужно больше людей и больше денег. Гон ответил: «Ну, я не заинтересован в «Формуле-1». Я участвую в ней только потому, что маркетологи говорят».

Это было так удручающе. Мы знали, что «Мерседес» не даст нам двигатель. У «Феррари» был отличный двигатель, но мы изначально использовали «Феррари» , и в первый же год я перевел нас с «Феррари» на «Рено». Я считал: если вы боретесь за чемпионство, «Феррари» никогда не предоставит равное оборудование. Мы застряли с «Рено» на огромное количество времени. Находиться в положении, когда казалось, что мы не сможем быть конкурентоспособными в любой видимой точке будущего, было просто очень мрачным туннелем».

Чтобы удержать конструктора в команде, босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер организовал для него отдельную структуру – Red Bull Advanced Technolgies – где Ньюи, какое-то время отводил душу на проектировании яхт для регаты «Кубок Америки» и гиперкара «Астон Мартин» Valkyrie. К слову, и сегодня в «Ред Булл» ему позволяют уделять «Формуле-1» не более 50 процентов рабочего времени, а остальное тратить на другие проекты, вроде разработки частной подводной лодки.

«Феррари» очень настойчиво добивались его согласия, они обещали ему весь мир – «сможешь жить как звезда Голливуда, каждый день летать на базу из Монте-Карло, вообще не платить налоги, сможешь разработать дорожный автомобиль…» – рассказывал Хорнер. – Но мне все-таки удалось убедить его остаться. Я сказал ему: «Мы построим дорожный автомобиль. Если ты хочешь построить дорожный автомобиль – мы это сделаем».

Он спросил меня: «Каким образом?»

На что я ответил: «Без понятия, но мы обязательно найдем способ и сделаем это».

Благодаря сотрудничеству с «Астон Мартин» я смог прийти к их генеральному директору и сказать: «У нас есть, возможно, лучший инженер и дизайнер всех времен, а у вас отличный бренд. Мы не будем финансировать постройку дорожного автомобиля, но нам есть смысл объединить усилия».

Все это происходило в Англии, в одном из пабов, буквально. И это позволило нам сохранить Эдриана в команде, а ему – реализовать свои амбиции. И мы не теряли надежды – мы знали, что вернемся на победный путь, если решим проблему с двигателем».

Итог коллаборации – фантастический гиперкар для «Ле-Мана» стоимостью 3,25 млн! Отзывы пилотов – «Это болид «Ф-1» на обычной дороге!»

«Это болид «Ф-1» на обычной дороге!» Реакция пилотов «Ред Булл» на гиперкар «Астон Мартин» за $3,25 млн для «Ле-Мана»

Старт проекта RB17

Однако в 2021-м пути «Астон Мартин» и «Ред Булл» разошлись: английский бренд выкупил канадский миллиардер Лоуренс Стролл – владелец собственной команды «Ф-1» «Рейсинг Пойнт». Для максимальной отдачи от гоночного актива он решил продвинуть терпящий бедствие бренд и привел его в Гран-при – продолжать совместную программу с конкурентом было уже бессмысленно, и «Валькирия» отделилась в отдельный проект. Он и сейчас живет и доводится до «Ле-Мана» под 2025-й – обкатки уже начались!

«Это был совершенно особенный опыт, – иронично вспомнил Хорнер в интервью Financial Times. – Когда сотрудничаешь с производителем, даже с небольшим, как «Астон Мартин», главным фактором во всем являются затраты, разумеется. А с нашей стороны работал Эдриан Ньюи, который, наверное, даже не знает, где находится наш финансовый отдел.

Он создал невероятную, невероятную машину, которая почти обанкротила «Астон Мартин». Но какая же это жемчужина».

И работа не прошла даром – Ньюи создавал «Валькирию» уже по принципам «максимум из «Ф-1», даже запрещенных технологий», и потому скрыть не получилось: опыт разработки помог при переходе на новый регламент и в конструировании доминирующих болидов Ферстаппена:

«Интересно, что знания, полученные при работе над «Валькирией», а это автомобиль с граунд-эффектом, очень пригодились, когда мы начали создавать болид, впоследствии названный RB18», – признавал Эдриан.

А RB19, победивший в 21 Гран-при из 22-х в 2023-м – просто эволюция RB18. Как и нынешний RB20.

Но, естественно, нельзя было оставить Эдриана без любимого дела – и «Ред Булл» принялся за собственный гиперкар! Его назвали RB17 – прямо как болид команды, в честь кодового имени «Валькирии», потому в нумерации линейки машин для «Ф-1» номер пропущен – настолько важным виделся проект.

«После всех уроков, которые мы извлекли благодаря «Валькирии», и, можно сказать, ограничений, мы поняли, что есть незавершенное дело, – рассказывал о гиперкаре Хорнер на презентации в июне 2022-го. – Так что мы объявили о создании RB17.

По сути, мы спустили Эдриана с поводка и позволили ему создать совершенный гоночный автомобиль с соотношением мощности к массе, превышающей показатель нашего болида «Формулы-1».

RBAT существует больше восьми лет, и накопила огромное количество знаний. В эру потолка расходов в «Ф-1» вам хочется сохранить наличные ресурсы, но нужны проекты, которые оправдывали бы их существование. И такой проект – идеальный для использования нашего мастерства, который дополнит занятность в «Ф-1» вместо того, чтобы отвлекать от нее».

Минимальная стоимость гиперкара объявили в 5 миллионов фунтов (6,1 миллиона долларов) без учета налогов. Произвести планировалось только 50 авто – по 15 в год – с первой поставкой в 2025-м. И на момент объявления половина тиража уже была разбронирована, хотя даже не существовало детальной информации по внешнему виду, кроме пары концептов!

Еще бы, ведь владельцы RB17 в пакете к машине получат доступ к симуляторам команды, ознакомятся с программой разработки автомобиля, а также проведут тренировки на трассе. И допуск к симуляторам со всей дополнительной программой открывался сразу при входе в число клиентов.

Правда, на дороги общего пользования его бы не пустили: болид изначально проектировался как «болид-гиперкар без ограничений правил «Ф-1» только для гоночных треков от лучшего конструктора машин для Гран-при – Микеланджело своего дела – для его же вдохновения и самореализации».

Не верите, что Эдриан пылает энтузиазмом насчет грядущей презентации реального экземпляра и первых обкаток? Но в последнем подкасте «Ред Булл» Talking Bull инженер восторженно расхваливал машину, рассказывал об эмоциях и супертехнологиях:

«Да, я очень воодушевлен. Эмоции ставились в первую очередь.

А еще мы поставили перед собой цель сделать максимально «адаптивную» под уровень пилота машину. Но под управлением профессионального гонщика RB17 будет способен показывать такие же времена на круге, как и болиды «Формулы-1». Просто взрывает мозг немного, что эта машина – вообще-то с двумя сиденьями – способна такое выдать.

Чтобы достичь такого, мы сфокусировались на снижении массы. Она составит менее 900 кг, что сильно меньше, чем любая другая дорожная или трековая машина. И в то же время мощность двигателя составит 1000 л.с., и это будет атмосферный двигатель V10. Так что звук будет потрясающим.

(Это реальная гоночная«Валькирия». RB17 будет еще круче).

Но у нас также будет 200-сильный электромотор, который также выполняет множество функций. Очевидно, что в первую очередь речь о дополнительных 200 л.с., но он также будет сглаживать работу крутящего момента, коробки передач: на него выпадет задняя передача, первая передача, старт с места, обычный многофункциональный набор.

Машина будет генерировать 1,7 тонны прижимной силы – сравните с весом, почти вдвое больше, на уровне «Ф-1». И мы еще ограничили это количество, потому что иначе она просто перегрузит шины. Но такого показателя она достигнет на скорости 240 км/ч, а прижимной силы на уровне своего веса – на скорости 190 км/ч.

Она невероятно аэродинамически эффективна. Мы дернули за все рычаги, чтобы достичь этого. У нее выдувной диффузор, а еще активная подвеска во всем ее великолепии и со всеми возможностями.

В выдувном диффузоре выхлопные газы используются для повышения уровня прижимной силы в задней части машины. В то время как активная подвеска призвана обеспечить стабильную аэродинамическую платформу машины, сохраняя при этом параметры пружин в разумных пределах, чтобы вас не подбрасывало на каждой кочке. То есть она не такая жесткая, как у современных болидов «Формулы-1» или прототипов для «Ле-Мана».

То есть она вполне соотносится с ними по уровню и предлагает возможность полной настройки, и аэродинамической, и подстановкой дорожного просвета, и сменой механического баланса между передней и задней осью. Можно перемещаться между широким набором пилотажных техник, стилей и возможностей.

Это будет машина с «юбками» для граунд-эффекта – даже гибких юбок, потому что мы можем – чтобы создать туннели для «присасывания» днища с как можно большим эффектом. Да, там все трюки, которыми я выучился в «Ф-1» и других мирах».

Все последние фишки в нынешней «Ф-1» запрещены. Активная подвеска – с 1994-го, а «юбки» – вообще с 80-х!

И машины планируют собирать целиком на мощностях RBAT – фактически в тех же цехах, где производятся детали для болидов «Ред Булл» и второй команды концерна «РБ». Только стекла и сцепления для коробки передач (из-за перехода с электромотора на обычный и обратно) собираются отдать на аутсорс – именно поэтому годовой тираж планируется таким небольшим, по словам техдира подразделения Роба Грэя.

«В смысле базовых инженерных принципов у этой машину много общего с болидом «Ф-1», – объяснил он. – Принципы конструирования те же. Большую часть машины, ее ядро, мы и так уже собираем. Вот почему у нас такая низкотиражная цель. Мы знаем, как собирать столько, и не хотим массового производства.

Внутри отдела мы иногда называем RB17 как «сборник главных хитов Ньюи». Люди многое узнают в ней. Он постоянно придумывает новое для этой машины, он вовлечен буквально в каждый аспект дизайна, конструкции и инжиниринга.

Все смотрят на Эдриана как на бренд в мире аэродинамики, но он погружен во все – от колес и шин до подвески, тормозов и полного пути вплоть до пути к мотору».

Поставщика двигателя пока не объявляли – Хорнер только уточнил, что речь о контрактном производителе по настройкам и спецификациям от «Ред Булл», но пока не от собственного моторного подразделения компании – оно пока полностью сконцентрировано на переформатировании под сотрудничество с «Фордом» ради работы над техникой под регламент 2026-го. Может, оттуда уже и первые задержки с поставкой – из-за надежд как-то увязать взаимодействие с американцами и удержать больше маржи внутри компании.

Проект захватил даже Ферстаппена – Макс мечтает совместить его и мечту о «Ле-Мане».

«Я бы не хотел просто приехать туда и заполнять стартовую решетку. Хочу хорошо подготовиться и шанс на борьбу за победу. Конечно, там существует программа BoP (уравнивание возможностей болидов), что все немного усложнит, но я бы хотел участвовать только в конкурентоспособной среде. Было бы здорово поучаствовать на RB17! Возможно ли? Кто знает!»

Именно этот проект и удеражл мотивацию Ньюи!

«Сейчас мне все больше и больше нравится работать с командой и всеми инженерами. Видеть, как они развиваются, очень полезно, так что это тот аспект, который мне особенно нравится. Кроме того, сейчас я занимаюсь и другими делами. Мы занимаемся проектом трекового автомобиля!», – рассказывал он во все том же подкасте Beyond The Grid, когда его спросили о потенциальном уходе на пенсию из-за пересечения 65-летней отметки.

И он же уже после начала сезона делился и апдейтами о состоянии проекта: на данный момент существует только полностью собранная стендовая модель – даже не тестовая. Фотографам, инсайдерам и маркетинговой команде еще нечего показывать – RB17 только-только выходит из стадии дизайнерской чертежной работы, частями поступает на производство, сборку и испытательные полигоны.

«Полноразмерная модель готова, но не к обкатке, – рассказал последние новости Ньюи. – Может,что-то покажем когда-то этим летом.

Все расчеты завершены, спецификации определены, мы доводим чертежи, первые детали в производстве, некоторые узлы – в сборке и идут на стендовые испытания. Дизайнерская философия гиперкара почти совпадает с болидом «Ф-1», особенно в подходе к разработке, производству, развитию и процессу тестов. Просто применение будет другим.

Весь 2024-й, скорее всего, уйдет на стендовые тесты, в 2025-м начнутся обкатки, а первые покупатели получат первые модели в 2026-м».

Судя по всему, именно потому Ньюи и остался до такого странного срока – первого квартала 2025-го. До первых обкаток. Нужно же завершить детище.

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Фото: Hoch Zwei/Global Look Press