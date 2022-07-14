Новый поворот в истории с травлей фанаток на Гран-при Австрии: кажется, команды пригласили в гаражи обманщиц вместо реальных жертв

Лазейка в «Ф-1» через проблемы мира.

Гран-при Австрии вошел в историю страны как крупнейшее спортивное мероприятие страны (305 тысяч посетителей, к следующему году уже обещают построить дополнительные трибуны), но «Формула-1» столкнулась с отвратительным поведением некоторых фанатов – предположительно из Нидерландов.

На реддите и твиттере собрались огромные ветки на тысячи комментариев и десятки тысяч голосов о пьяных распеваниях сексистских песен, над посетителями издевались из-за роста, на видео попали кадры с сожжением кепки «Мерседеса», а восьмикратные чемпионы мира рассказали дикую историю о спасении фанатки Хэмилтона от домогательств.

Реакция «Формулы-1» оказалась сопоставимой: шеф «Мерседеса» Тото Вольфф обратился к таким посетителям со словами «валите к черту, вы нам не нужны», Себастьян Феттель потребовал пожизненного запрета доступа на любой автодром. Кумир визитеров из Нидерландов Макс Ферстаппен тоже высказался в стиле «даже не следует повторять это вслух – должно быть общее понимание, что такого не должно происходить. Все нормальные люди должны так думать и так себя вести».

А «Астон Мартин» и Даниэль Риккардо из «Макларена» компенсировали некоторым жертвам моральные страдания личной встречей и вип-доступом в паддок.

«Это маленькое действие для войны с непозволительным поведением. Всем рады», – написала зеленая команда.

«Когда я узнал, что они в паддоке, я собрался остаться после гонки и сказать им «привет, хорошего дня», подарить немного любви. Ненавижу негатив, говорить о плохих новостях, но если это то, что происходит, то это чертов позор», – рассказал Риккардо.

Безусловно, рвение команд, пилотов и серии – правильное, и не сможет (даже при наличии огромного желания) оспорить проблемы Гран-при Австрии: слишком много заявлений и свидетельств неподобающему поведению предъявили миру.

Тем не менее, кажется, с визитершами в паддок вышла неловкая ситуация: похоже, из всех жертв к командам пробились только они (по крайней мере, никто больше в соцсетях об этом не рассказал и не отметился). И именно они на самом деле, похоже, просто воспользовались напряженной обстановкой и желанием всех в «Формуле-1» как-то сгладить и смягчить страдания посетителей.

Твиттер-аккаунт @cytrusf1 при поиске тех, кого же все-таки пригласили в паддок, обнаружил несколько крайне сомнительных моментов в прошлом поведении девушек – и выложил расследование.

Вот главные моменты:

девушки попали в паддок «Астон Мартин» и «Макларена» как «жертвы гомофобной травли»

однако за день до этого они писали в соцсети именно этим двум командам сообщения в стиле «из-за очередей я и моя лучшая подруга не попали на встречу с Феттелем/Риккардо и Ландо»

на пути в Австрию они показывали средние пальцы изображением Ферстаппена и грузовикам «Ред Булл». То есть у них предположительно могла быть неприязнь к фанатам Макса еще до «травли» – с другой стороны, конечно, они и раньше могли подвергаться нападкам с их стороны. Тем не менее, трек они называли «адской дырой» еще до дня гонки

одна из них призналась, что «не знает немецкого или нидерландского, но им точно орали что-то гомофобное» (да, это прямая цитата)

на Гран-при Великобритании они тоже были – и уже оттуда выложили коллаж со словами «что, если бы могли держаться за руки перед гомофобами в паддоке», прозрачно намекая на двух мужчин впереди как на гомофобов. Впоследствии они признали это «просто шуткой», а автор расследования справедливо заметил, что в современном мире герои таких «шуток» могут моментально потерять работу и репутацию.

Девушки заблокировали автора расследования, но после вала вопросов от других читателей твиттера и реддита одна опубликовала ответ.

«Мы ничего не подстраивали, и не фабриковали план, чтобы получить бесплатный доступ куда-либо. Мы писали командам, потому что не планировали еще ездить на гонки в ближайшее время, и это была больше глупая попытка последней надежды. Они были задолго до того, как мы писали о том, как пострадали от гомофобных оскорблений. Да, мы не знаем других языков, но потом нам на английском объяснили, что это точно были гомофобные кричалки. Но мы могли понять, что происходит, по недобному виду окружающих, по тону и по их эмоциям. Они показывали пальцами и смеялись. Я сказала нескольким людям, что до того момента никогда по-настоящему не сталкивалась с гомофобными оскорблениями. Точно не так. Я открыта много лет, но такое произошло впервые. Это было ужасно. Я чувствовала, что не могу дышать, и едва не плакала весь день. Мы не пытались ничего получить взамен – просто написали электронные письма паре официальных лиц «Формулы-1» и описали наш день».

По сути, доводы автора отвергаются, странные удобные совпадения не объясняются, а главный упор идет на эмоции. Безусловно, служба гостеприимства чемпионата просто могла перенаправить их в PR-отделы любимых команд в качестве компенсации наравне с другими пострадавшими, но… Следов любых подобных встреч для других за все прошедшее время так и не появилось.

Как же такое могло произойти? Просто глава PR-cлужбы «Астон Мартин» Мэтт Бишоп – открытый член сообщества ЛГБТ и один из создателей двжения гонщиков-гомосексуалистов Racing Pride. Он первым пригласил девушек в паддок – и из-за его активной позиции и бэкграунда именно его действия считаются в «Ф-1» задающими направление по верной работе с сообществом: по логике «он-то точно знает, что делает, его не обманешь». А Мэтт ответил на вопросы фанатов в соцсетях лишь одним однозначным твитом:

«У меня была долгая переписка с этими двумя девушками. Никаких сомнений, их гомофобно оскорбили на автодроме. Грустно, что не все им верят. Но травля кого-либо онлайн – даже тех, кто им не верит – неправильна. Может, давайте прекратим?»

Тем не менее, ЛГБТ только в последние годы потихоньку выходит из тени в «Ф-1», и Мэтту раньше трудно приходилось за годы работы в «Макларене» (с 2007-го). Возможно, потому он чуть легче и охотнее сочувствует тем, кто предположительно переживает похожий опыт – потому история с давлением на жалость вполне могла сработать с учетом обстоятельств.

Фото: twitter.com/cytrusf1