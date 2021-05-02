21 марта – день рождения Айртона Сенны. Вот 8 мегатекстов о сути его гениального пилотажа и вкладе в безопасность треков

Увлекательное чтиво на весь день.

21 марта 1960 года в бразильском Сан-Паулу родился будущий трехкратный чемпион «Формулы-1» Айртон Сенна. Впереди его ждали 41 победа в Гран-при, 65 поулов, 80 подиумов, звание одного из величайших гонщиков «Ф-1» и вечная слава.

А 1 мая 1994 года в Гран-при на Имоле он разбился. Причем ушел Волшебник максимально показательно: лидируя в гонке в не самом быстром болиде и рискуя на кочках опаснейшей траектории. Трагедия на треке имени Энцо и Дино Феррари изменила гонки: подтолкнула усиленную трансформацию автодромов и повышение уровня безопасности, хотя самыми вероятными версиями причин аварии остаются несовершенство «Уильямса» того сезона и пилотажная ошибка.

«Поворот «Тамбурелло» вообще-то довольно просто пройти с полным газом, – вспоминал создатель рокового болида Эдриан Ньюи. – Но в вираже очень много кочек — они находились в основном на внутренней траектории, а на внешней их было меньше. Дэймон каждый раз предпочитал более безопасную внешнюю траекторию, но Айртон постоянно выбирал более скоростную внутреннюю».

Но чем же Айртон так выделялся? Прежде всего уникальными гоночными техниками и ментальностью: подгазовывал в поворотах и двигал индустрию производства тормозов

«Казалось, он мог заставить машину делать то, что другим было попросту не под силу, – рассказывал в книге «Как построить машину» главный инженерный ум «Формулы-1» Эдриан Ньюи. – Сенна развил особую технику вождения, при которой жал на педали тормоза и газа одновременно. Естественно, это было до появления подрулевых лепестков: тогда по-прежнему присутствовали педаль сцепления и рычаг переключения передач. Техника заключалась в одновременной работе газом и тормозом в повороте: так он удерживал турбину на повышенных оборотах, чтобы, когда на выходе из поворота ему понадобится мощность для разгона, турбо была уже раскручена».

На самом деле Сенна рассказал все о своем пилотаже. Кассету с записью потеряли и нашли только через 30 лет

«Нужно заранее определить максимальную скорость для проезда критического момента. Это целиком упирается в визуализацию. Затем уже включается реакция — ощущения от рук, ног и тела. С этого момента все выполняется на автоматизме. Дальше будешь реагировать в соответствии с визуальной точностью оценки, пока не достигнешь цели.

Способность правильно оценивать ситуацию и есть та самая вещь, позволяющая выступать на самом высоком уровне. Если ты не полностью сконцентрирован на этом, то страдают и способности к визуализации. Это приходит при достижении психологического равновесия. В хорошем психологическом состоянии визуальная чувствительность намного выше и точнее, все ощущается более естественным и простым и требует меньших энергетических затрат. Легче со всем справляться, и нервная система напряжена намного меньше, а когда в следующий поворот въезжаешь без чрезмерного напряжения, то и оценка ситуации будет точнее. Все сводится к сохранению равновесия».

Сенна первым среди гонщиков писал советы для молодежи в журнал и выпустил учебник по пилотажу: раскрыл там все секреты «Ф-1»

«Когда я занимался картингом, один старый механик сказал мне: «Если чувствуешь, что теряешь сцепление с трассой с мыслью: «сейчас меня сорвет», но вместо этого остаешься на треке – значит ты достиг своего предела и едешь с максимально возможной скоростью». Это лучшее определение предела, что я слышал за карьеру.

Но во время гонки вы всегда должны ехать слегка ниже ваших пределов и пределов машины. Пилоты, всегда гнавшие на пределе – скорее исключение из правил».

А еще Сенна был – бизнес-гением: заключил дилерскую мегасделку с «Ауди», запретив запуск завода в Бразилии без своего согласия. И внедрил в «Ф-1» понятие «имиджевых прав»

«Сенна заработал невероятно огромные деньги за пределами «Ф-1». Прямо перед гибелью он заключил сделку с «Ауди»: семья стала эксклюзивным импортером марки в Бразилию вместе с правами стать национальным дилером.

И даже когда Айртон погиб, семья сохранила все права и отлично ими управляла. В конце концов «Ауди» решила построить собственный завод в Бразилии, но из-за множества оговорок эксклюзивности в контракте с семьей Сенна концерну пришлось выкупать права импортера и дилерства обратно. Потому что в противном случае у них не было прав выпускать машины «Ауди» на территории Бразилии – заводу пришлось бы покупать лицензию на импорт произведенных в стране машин!»

Фото: globallookpress.com/imago-images.de, imago sportfotodienst