МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова

МОК пригласил ски-альпиниста Филиппова выступить на Олимпиаде-2026.

Российскому ски-альпинисту Никите Филиппову отправлено приглашение выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Теперь спортсмен должен принять приглашение.

Ранее приглашение принять участие в Олимпийских играх приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

