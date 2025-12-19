МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова
Российскому ски-альпинисту Никите Филиппову отправлено приглашение выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Теперь спортсмен должен принять приглашение.
Ранее приглашение принять участие в Олимпийских играх приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: МОК
