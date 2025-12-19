  • Спортс
МОК пригласил на Олимпиаду-2026 российского ски-альпиниста Никиту Филиппова

МОК пригласил ски-альпиниста Филиппова выступить на Олимпиаде-2026.

Российскому ски-альпинисту Никите Филиппову отправлено приглашение выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Теперь спортсмен должен принять приглашение. 

Ранее приглашение принять участие в Олимпийских играх приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. 

Не боится смерти и медведей. Первый из наших на Олимпиаде-2026 – кто он?

Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется

