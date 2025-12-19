  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»
0

Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»

Коростелев: нет никаких опасений по поводу того, что на лыжах найдут фтор.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, как готовил лыжи к гонкам этапа Кубка мира в Давосе.

Коростелев и его сервисер Евгений Уфтиков получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта. В Давосе лыжник занял 25-е место в коньковой «разделке» на 10 км, а в спринте не прошел в финальные забеги. 

– Как у вас было с сервисом? Евгений Уфтиков успел?

– Женя прилетел в пятницу вечером, а спринт был в субботу, тоже ближе к вечеру. Таким образом, у него было время подготовиться, примерно полдня утром субботы.

Но все равно – что сможет сделать один сервисер самостоятельно с материалом, с которым он ранее не работал? У него нет проверенных вариантов. Понятно, что он спрашивал у других команд. Женя сделал все, что от него зависело.

При этом он же еще выступал в роли официального лица команды. Так получилось, потому что у нас на данный момент статус имеют всего два спортсмена и один сервисер. Соответственно, представлять команду должен либо кто-то из спортсменов, либо он.

На встречу капитанов заявлялся я. Но она проходила онлайн, поэтому особых проблем не создало. Номера перед стартом в один день получал Уфтиков, в другой – я. В общем, у Жени, помимо обязанностей сервисера, есть еще и роль официального лица.

– Что в итоге было с выбором лыж на старт?

– Лыжи мы рано утром носили на проверку на фтор, чтобы понять, очистили их от него или нет.

– Ты мне говорил, что у тебя есть пары, которые вообще без фтора. Но, получается, в Давосе бежал на паре, которая была отмыта?

– Да. Потому что она ехала лучше.

– Волнение по поводу того, отмыли полностью или нет, присутствовало?

– Женя был уверен, что очистил лыжи, а я ему доверяю в этом вопросе. В результате никаких проблем с фтором не было, так что теперь на этот счет нет никаких опасений. А если бы фтор нашли, то пришлось бы доставать чистые пары, и выбор вариантов на гонку оказался бы меньше, – сказал Коростелев.

В мировых лыжах запрещен фтор, но в России бегают на нем. И вот результат

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок мира
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
15 декабря, 13:19
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
15 декабря, 10:19
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
15 декабря, 07:07Видео
Главные новости
Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
сегодня, 11:37
Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»
сегодня, 10:37
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
вчера, 06:01
Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»
сегодня, 06:42
Юрий Бородавко: «До полноценного возвращения нам еще очень и очень далеко. Не хотят нас видеть в мировом спорте»
сегодня, 06:21
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й
вчера, 19:23
Александр Тихонов: «Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады. Времени на подготовку мало, но шансы есть»
вчера, 18:18
Карлссон, Андерссон, Илар, Ангер, Мюльбак, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»
вчера, 13:06
Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»
вчера, 10:26
Юрий Бородавко: «Планируется, что Большунов будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске в обеих дисциплинах»
вчера, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15