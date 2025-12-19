Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»

Коростелев: нет никаких опасений по поводу того, что на лыжах найдут фтор.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, как готовил лыжи к гонкам этапа Кубка мира в Давосе.

Коростелев и его сервисер Евгений Уфтиков получили нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта. В Давосе лыжник занял 25-е место в коньковой «разделке» на 10 км, а в спринте не прошел в финальные забеги.

– Как у вас было с сервисом? Евгений Уфтиков успел?

– Женя прилетел в пятницу вечером, а спринт был в субботу, тоже ближе к вечеру. Таким образом, у него было время подготовиться, примерно полдня утром субботы.

Но все равно – что сможет сделать один сервисер самостоятельно с материалом, с которым он ранее не работал? У него нет проверенных вариантов. Понятно, что он спрашивал у других команд. Женя сделал все, что от него зависело.

При этом он же еще выступал в роли официального лица команды. Так получилось, потому что у нас на данный момент статус имеют всего два спортсмена и один сервисер. Соответственно, представлять команду должен либо кто-то из спортсменов, либо он.

На встречу капитанов заявлялся я. Но она проходила онлайн, поэтому особых проблем не создало. Номера перед стартом в один день получал Уфтиков, в другой – я. В общем, у Жени, помимо обязанностей сервисера, есть еще и роль официального лица.

– Что в итоге было с выбором лыж на старт?

– Лыжи мы рано утром носили на проверку на фтор, чтобы понять, очистили их от него или нет.

– Ты мне говорил, что у тебя есть пары, которые вообще без фтора. Но, получается, в Давосе бежал на паре, которая была отмыта?

– Да. Потому что она ехала лучше.

– Волнение по поводу того, отмыли полностью или нет, присутствовало?

– Женя был уверен, что очистил лыжи, а я ему доверяю в этом вопросе. В результате никаких проблем с фтором не было, так что теперь на этот счет нет никаких опасений. А если бы фтор нашли, то пришлось бы доставать чистые пары, и выбор вариантов на гонку оказался бы меньше, – сказал Коростелев.

