Дмитрий Васильев: «Жаль, что спортсмены вовлекаются в политический процесс. У Клэбо в голове такая каша, что он сам не понимают, что говорит»

Васильев: у Клэбо в голове такая каша, что он сам не понимают, что говорит.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова Йоханнеса Клэбо о российских спортсменах.

Норвежский лыжник ранее заявил: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом».

«Мне жаль, что спортсмены вовлекаются в этот политический процесс. Это печально, и виновник этого (экс-глава Международного олимпийского комитета) Томас Бах, который поссорил их между собой.

А ведь даже в период холодной войны спортсмены дружили. А Бах сделал все для того, чтобы атлеты враждовали между собой. Причем они враждуют на основе лживой информации, получаемой из западных СМИ, и промывания мозгов, проводимого правительствами этих стран.



Конечно, все восстановится, но для этого нужно время. И у таких спортсменов, как Клэбо, сейчас в голове такая каша, что они уже даже сами не понимают, что говорят. Потому что в один момент они заявляют одно, а в другой другое. И четко не понимают, что же есть истина.

Нам на это реагировать? В России есть хорошая поговорка: «Доктор на больных не обижается», – сказал Васильев.