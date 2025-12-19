  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»
0

Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»

Савелий Коростелев: к Олимпийским играм будем готовиться в Европе.

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что после многодневки «Тур де Ски» продолжит подготовку к Олимпиаде в Европе. 

Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и выступили на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Сергей Волков собирался к вам присоединиться, он приехал?

– Да, он уже здесь.

– Готовитесь к «Тур де Ски»?

– Да, у нас сейчас идет подготовка к многодневке. Пока дальше мы не планировали. Понятно, что общий план верстается, но именно сейчас упор идет на «Тур де Ски».

– Заявка уже отправлена?

– Когда подавали анкеты на нейтральный статус, то указывали старты, в которых мы хотим участвовать. Мы указали весь Кубок мира и Олимпийские игры.

Сейчас FIS выпустила обновление, сделали онлайн-сервис для нейтральных атлетов, и мы можем заявиться на любые старты FIS, помимо тех, что мы указали в анкетах, просто добавив старт в этом сервисе.

– Когда мы говорим о «Тур де Ски», то, как правило, речь идет об одном этапе, который резко отличает эту гонку от всех остальных, – финальной горе. Какие у тебя, безотносительно мест, ожидания и мысли?

– Я очень надеюсь, что она зайдет мне легче, чем та, что была в Кировске.

– В конце двух прошлых сезонов, в Кубке России в Кировске, гора тебе далась, насколько помню, очень непросто.

– Особенно на второй год, было тяжелее. Но и первый год все равно был такой... самый запоминающийся.

– После «Тур де Ски» вы возвращаетесь или остаетесь в Европе?

– Мы продолжаем участвовать в этапах Кубка мира и готовиться здесь. Вплоть до Олимпиады, – сказал Коростелев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoТур де Ски
logoОлимпиада-2026
logoFIS
logoДарья Непряева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoСергей Волков
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Крамер о Коростелеве и Непряевой: «Знаю, что они могут показать гораздо лучшие результаты. Мы увидим это на «Тур де Ски» и Олимпиаде»
15 декабря, 19:57
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
15 декабря, 10:19
Легков о Коростелеве и Непряевой: «С точки зрения результата все нормально. Ничего плохого не произошло»
15 декабря, 06:20
Главные новости
Савелий Коростелев: «В Давосе бежал на паре лыж, которая была отмыта от фтора. Никаких проблем с фтором не было, теперь на этот счет нет опасений»
сегодня, 11:24
Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»
сегодня, 10:37
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
вчера, 06:01
Йоханнес Клэбо: «Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом»
сегодня, 06:42
Юрий Бородавко: «До полноценного возвращения нам еще очень и очень далеко. Не хотят нас видеть в мировом спорте»
сегодня, 06:21
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, фон Алльмен – 2-й, Парис – 3-й
вчера, 19:23
Александр Тихонов: «Коростелев и Непряева могут побороться за медали Олимпиады. Времени на подготовку мало, но шансы есть»
вчера, 18:18
Карлссон, Андерссон, Илар, Ангер, Мюльбак, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»
вчера, 13:06
Олег Матыцин: «Россия никогда не уходила из международной спортивной семьи. Мы всегда отстаивали принцип «семейности» в мировом спорте»
вчера, 10:26
Юрий Бородавко: «Планируется, что Большунов будет стартовать на этапе Кубка России в Ижевске в обеих дисциплинах»
вчера, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
14 декабря, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
14 декабря, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15