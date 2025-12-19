Савелий Коростелев: «После «Тур де Ски» продолжим участвовать в этапах Кубка мира и готовиться в Европе – вплоть до Олимпиады»

Савелий Коростелев: к Олимпийским играм будем готовиться в Европе.

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что после многодневки «Тур де Ски» продолжит подготовку к Олимпиаде в Европе.

Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) и выступили на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

– Сергей Волков собирался к вам присоединиться, он приехал?

– Да, он уже здесь.

– Готовитесь к «Тур де Ски»?

– Да, у нас сейчас идет подготовка к многодневке. Пока дальше мы не планировали. Понятно, что общий план верстается, но именно сейчас упор идет на «Тур де Ски».

– Заявка уже отправлена?

– Когда подавали анкеты на нейтральный статус, то указывали старты, в которых мы хотим участвовать. Мы указали весь Кубок мира и Олимпийские игры.

Сейчас FIS выпустила обновление, сделали онлайн-сервис для нейтральных атлетов, и мы можем заявиться на любые старты FIS, помимо тех, что мы указали в анкетах, просто добавив старт в этом сервисе.

– Когда мы говорим о «Тур де Ски», то, как правило, речь идет об одном этапе, который резко отличает эту гонку от всех остальных, – финальной горе. Какие у тебя, безотносительно мест, ожидания и мысли?

– Я очень надеюсь, что она зайдет мне легче, чем та, что была в Кировске.

– В конце двух прошлых сезонов, в Кубке России в Кировске, гора тебе далась, насколько помню, очень непросто.

– Особенно на второй год, было тяжелее. Но и первый год все равно был такой... самый запоминающийся.

– После «Тур де Ски» вы возвращаетесь или остаетесь в Европе?

– Мы продолжаем участвовать в этапах Кубка мира и готовиться здесь. Вплоть до Олимпиады, – сказал Коростелев.