Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»

Журова о словах Клэбо: что его не устраивает в российских спортсменах – вопрос.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо о том, что он хотел бы соревноваться с россиянами.

«Я бы с удовольствием соревновался с русскими. Но чувствую, что наступил момент, когда политика пересекается со спортом», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо в подкасте Skirious Problems.

«Слышала, что норвежцы говорили: «Нас не сильно любят, потому что мы все выигрываем». Но понятно, что многие из них выигрывают с наличием астмы. Поэтому спортсмены их не сильно любят, как и русских.

Это называется «Хочу быть и красивым, и умным». Хочу быть за спортсменов, но на всякий случай, чтобы дома не осудили за поддержку России, скажу вот так, нейтральненько.

Но что его не устраивает в русских спортсменах – вопрос! Это можно по-разному прочесть, например: «Не хотелось бы, потому что русские начнут у меня выигрывать». Он же не продолжил. А они не на СВО, они тренируются, готовятся, участвуют в соревнованиях. Ты какую претензию к ним можешь предъявить, тому же Саше Большунову?

Это правда странно звучит, потому что если эту фразу договорить за него – «не хотел бы видеть русских, потому что они создадут мне конкуренцию». Предъявить, что они берут оружие в руки и участвуют в СВО, он не может» – сказала Журова.

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей