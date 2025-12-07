  • Спортс
59

❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й

Норвежец Хедегарт выиграл коньковую разделку на Кубке мира в Тронхейме.

7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошла мужская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержал Эйнар Хедегарт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 23.02,1

2. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,4

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 10,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 11,4

5. Харальд Амундсен (Норвегия) – 14,8

6. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 17,4

7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 21,2

8. Арси Руусканен (Финляндия) – 32,3

9. Мартино Каролло (Италия) – 34,3

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 35,1

11. Гас Шумахер (США) – 35,4

12. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 37,5

13. Ларс Хегген (Норвегия) – 40,0...

17. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 48,5...

19. Фридрих Мох (Германия) – 52,4...

30. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.02,2...

35. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.11,1

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
