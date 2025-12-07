❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й
7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошла мужская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержал Эйнар Хедегарт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 23.02,1
2. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,4
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 10,1
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 11,4
5. Харальд Амундсен (Норвегия) – 14,8
6. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 17,4
7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 21,2
8. Арси Руусканен (Финляндия) – 32,3
9. Мартино Каролло (Италия) – 34,3
10. Мика Фермойлен (Австрия) – 35,1
11. Гас Шумахер (США) – 35,4
12. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 37,5
13. Ларс Хегген (Норвегия) – 40,0...
17. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 48,5...
19. Фридрих Мох (Германия) – 52,4...
30. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.02,2...
35. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.11,1