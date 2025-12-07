❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й

Норвежец Хедегарт выиграл коньковую разделку на Кубке мира в Тронхейме.

7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошла мужская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержал Эйнар Хедегарт. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 2-й этап Тронхейм, Норвегия Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 23.02,1 2. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,4 3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 10,1 4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 11,4 5. Харальд Амундсен (Норвегия) – 14,8 6. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 17,4 7. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 21,2 8. Арси Руусканен (Финляндия) – 32,3 9. Мартино Каролло (Италия) – 34,3 10. Мика Фермойлен (Австрия) – 35,1 11. Гас Шумахер (США) – 35,4 12. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 37,5 13. Ларс Хегген (Норвегия) – 40,0... 17. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 48,5... 19. Фридрих Мох (Германия) – 52,4... 30. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.02,2... 35. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.11,1