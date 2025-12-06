Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Раймунд – 2-й, Кобаяси – 3-й
Домен Превц победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Висле.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Висла, Польша
HS134
1. Домен Превц (Словения) – 286,2 балла (136,0 м + 130,0 м)
2. Филипп Раймунд (Германия) – 279,4 (129,0 + 130,5)
3. Рею Кобаяси (Япония) – 267,2 (130,5 + 123,0)
4. Анже Ланишек (Словения) – 265,8 (129,5 + 123,0)
5. Феликс Хоффманн (Германия) – 265,7 (125,5 + 126,5)
6. Даниэль Чофениг (Австрия) – 265,3 (129,5 + 121,5)
7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 264,5 (124,5 + 127,0)
8. Штефан Эмбахер (Австрия) – 261,2 (124,5 + 126,0)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
