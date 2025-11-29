  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Никайдо – 2-й, Домен Превц – 3-й
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Никайдо – 2-й, Домен Превц – 3-й

Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Руке.

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в финской Руке.

Финальная попытка была отменена из-за плохих погодных условий. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Рука, Финляндия

HS142

1. Анже Ланишек (Словения) – 141,0 балла (142,0 м)

2. Рен Никайдо (Япония) – 136,4 (141,0)

3. Домен Превц (Словения) – 128,0 (132,5)

4. Владимир Зографски (Болгария) – 125,4 (131,0)

5-6. Рею Кобаяси (Япония) – 122,7 (130,5)

5-6. Валентин Фуберт (Франция) – 122,7 (132,0)

7. Андреас Веллингер (Германия) – 120,4 (127,5)

8. Нико Кютосахо (Финляндия) – 119,6 (128,5)

9. Пиус Пашке (Германия) – 119,0 (126,0)

10. Грегор Дешванден (Швейцария) – 118,5 (133,5)

11. Феликс Хоффман (Германия) – 117,5 (128,0)

12. Даниэль Чофениг (Австрия) – 115,9 (128,0)

Полные результаты – на сайте FIS.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
