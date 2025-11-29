Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Никайдо – 2-й, Домен Превц – 3-й

Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Руке.

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в финской Руке. Финальная попытка была отменена из-за плохих погодных условий. Прыжки с трамплина Кубок мира Рука, Финляндия HS142 1. Анже Ланишек (Словения) – 141,0 балла (142,0 м) 2. Рен Никайдо (Япония) – 136,4 (141,0) 3. Домен Превц (Словения) – 128,0 (132,5) 4. Владимир Зографски (Болгария) – 125,4 (131,0) 5-6. Рею Кобаяси (Япония) – 122,7 (130,5) 5-6. Валентин Фуберт (Франция) – 122,7 (132,0) 7. Андреас Веллингер (Германия) – 120,4 (127,5) 8. Нико Кютосахо (Финляндия) – 119,6 (128,5) 9. Пиус Пашке (Германия) – 119,0 (126,0) 10. Грегор Дешванден (Швейцария) – 118,5 (133,5) 11. Феликс Хоффман (Германия) – 117,5 (128,0) 12. Даниэль Чофениг (Австрия) – 115,9 (128,0) Полные результаты – на сайте FIS .