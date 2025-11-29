Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Никайдо – 2-й, Домен Превц – 3-й
Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в финской Руке.
Финальная попытка была отменена из-за плохих погодных условий.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Рука, Финляндия
HS142
1. Анже Ланишек (Словения) – 141,0 балла (142,0 м)
2. Рен Никайдо (Япония) – 136,4 (141,0)
3. Домен Превц (Словения) – 128,0 (132,5)
4. Владимир Зографски (Болгария) – 125,4 (131,0)
5-6. Рею Кобаяси (Япония) – 122,7 (130,5)
5-6. Валентин Фуберт (Франция) – 122,7 (132,0)
7. Андреас Веллингер (Германия) – 120,4 (127,5)
8. Нико Кютосахо (Финляндия) – 119,6 (128,5)
9. Пиус Пашке (Германия) – 119,0 (126,0)
10. Грегор Дешванден (Швейцария) – 118,5 (133,5)
11. Феликс Хоффман (Германия) – 117,5 (128,0)
12. Даниэль Чофениг (Австрия) – 115,9 (128,0)
Полные результаты – на сайте FIS.