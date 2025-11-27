Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Эмбахер – 2-й, Домен Превц – 3-й
Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Фалуне.
Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в Фалуне.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Фалун, Швеция
HS132
1. Анже Ланишек (Словения) – 262,9 балла (129,0 м + 128,5 м)
2. Штефан Эмбахер (Австрия) – 259,9 (128,5 + 129,0)
3. Домен Превц (Словения) – 258,7 (129,0 + 129,0)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 256,6 (127,0 + 129,0)
5. Ян Херль (Австрия) – 252,2 (125,0 + 126,5)
6. Рею Кобаяси (Япония) – 249,9 (127,5 + 127,5)
7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 249,2 (128,0 + 123,5)
8. Рен Никайдо (Япония) – 249,1 (130,0 + 124,5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
