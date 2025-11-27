Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Эмбахер – 2-й, Домен Превц – 3-й

Словенец Ланишек победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина в Фалуне.

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек победил на этапе Кубка мира в Фалуне. Прыжки с трамплина Кубок мира Фалун, Швеция HS132 1. Анже Ланишек (Словения) – 262,9 балла (129,0 м + 128,5 м) 2. Штефан Эмбахер (Австрия) – 259,9 (128,5 + 129,0) 3. Домен Превц (Словения) – 258,7 (129,0 + 129,0) 4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 256,6 (127,0 + 129,0) 5. Ян Херль (Австрия) – 252,2 (125,0 + 126,5) 6. Рею Кобаяси (Япония) – 249,9 (127,5 + 127,5) 7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 249,2 (128,0 + 123,5) 8. Рен Никайдо (Япония) – 249,1 (130,0 + 124,5)