Норвежский биатлонист Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира по лыжам
Норвежский биатлонист Эйнар Хедегарт выиграл гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Тронхейме.
Это уже второй подиум для Хедегарта в этом сезоне – на этапе в Руке он был вторым в коньковом масс-старте.
В прошлом сезоне Эйнар попробовал себя в лыжах, потому что не отобрался в биатлонную сборную. В этом году он решил сконцентрироваться на лыжных гонках.
«Я что-то умею». Норвежский биатлонист не попал даже в резерв, но поехал на... лыжный Кубок мира
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
