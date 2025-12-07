  • Спортс
241

❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев опередил Большунова по фотофинишу в классическом масс-старте на 20 км, Ардашев – 3-й, Бакуров – 8-й

Коростелев опередил Большунова на финише масс-старта на Кубке России в Тюмени.

7 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени прошел мужской классический масс-старт на 20 км. Победил Савелий Коростелев, опередивший Александра Большунова по фотофинишу.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тюмень

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

1. Савелий Коростелев – 41.04,0

2. Александр Большунов – 0,1

3. Сергей Ардашев – 2,1

4. Сергей Забалуев – 2,3

5. Ермил Вокуев – 2,5

6. Александр Терентьев – 3,3

7. Арсений Поздеев – 3,5

8. Александр Бакуров – 3,8

9. Дмитрий Пузанов – 3,9

10. Иван Горбунов – 4,0...

14. Иван Якимушкин – 4,91

15-16. Денис Спицов – 5,0

15-16. Алексей Червоткин – 5,0...

24. Артем Мальцев – 13,7

25. Илья Семиков – 14,8...

33. Андрей Ларьков – 47,2

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
