❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев опередил Большунова по фотофинишу в классическом масс-старте на 20 км, Ардашев – 3-й, Бакуров – 8-й

Коростелев опередил Большунова на финише масс-старта на Кубке России в Тюмени.

7 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени прошел мужской классический масс-старт на 20 км. Победил Савелий Коростелев, опередивший Александра Большунова по фотофинишу. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 2-й этап Тюмень Мужчины 20 км, масс-старт, классический стиль 1. Савелий Коростелев – 41.04,0 2. Александр Большунов – 0,1 3. Сергей Ардашев – 2,1 4. Сергей Забалуев – 2,3 5. Ермил Вокуев – 2,5 6. Александр Терентьев – 3,3 7. Арсений Поздеев – 3,5 8. Александр Бакуров – 3,8 9. Дмитрий Пузанов – 3,9 10. Иван Горбунов – 4,0... 14. Иван Якимушкин – 4,91 15-16. Денис Спицов – 5,0 15-16. Алексей Червоткин – 5,0... 24. Артем Мальцев – 13,7 25. Илья Семиков – 14,8... 33. Андрей Ларьков – 47,2