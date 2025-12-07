❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев опередил Большунова по фотофинишу в классическом масс-старте на 20 км, Ардашев – 3-й, Бакуров – 8-й
Коростелев опередил Большунова на финише масс-старта на Кубке России в Тюмени.
7 декабря на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени прошел мужской классический масс-старт на 20 км. Победил Савелий Коростелев, опередивший Александра Большунова по фотофинишу.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тюмень
Мужчины
20 км, масс-старт, классический стиль
1. Савелий Коростелев – 41.04,0
2. Александр Большунов – 0,1
3. Сергей Ардашев – 2,1
4. Сергей Забалуев – 2,3
5. Ермил Вокуев – 2,5
6. Александр Терентьев – 3,3
7. Арсений Поздеев – 3,5
8. Александр Бакуров – 3,8
9. Дмитрий Пузанов – 3,9
10. Иван Горбунов – 4,0...
14. Иван Якимушкин – 4,91
15-16. Денис Спицов – 5,0
15-16. Алексей Червоткин – 5,0...
24. Артем Мальцев – 13,7
25. Илья Семиков – 14,8...
33. Андрей Ларьков – 47,2
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
