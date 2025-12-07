❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в коньковой «разделке» на 10 км, Илар – 2-я, Диггинс – 3-я

Эбба Андерссон выиграла коньковую разделку на Кубке мира по лыжам в Тронхейме.

7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме продет женская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержала шведка Эбба Андерссон. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 2-й этап Тронхейм, Норвегия Женщины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Эбба Андерссон (Швеция) – 26.05,3 2. Моа Илар (Швеция) – 2,0 3. Джесси Диггинс (США) – 16,5 4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 19,4 5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 19,8 6. Мария Гисмонди (Италия) – 26,1 7. Нура Саннесс (Норвегия) – 29,9 8. Фрида Карлссон (Швеция) – 32,7 9. Хелен Хоффман (Германия) – 33,5 10. Хайди Венг (Норвегия) – 35,5 11. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 37,1 12. Кристин Фоснес (Норвегия) – 39,3 13. Эмма Рибом (Швеция) – 43,3 14-15. Пиа Финк (Германия) – 48,8 14-15. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 48,8 16. Майя Далквист (Швеция) – 51,6 17. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,9... 19. Тириль Венг (Норвегия) – 54,2 Криста Пярмякоски (Финляндия) не стартовала.