❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в коньковой «разделке» на 10 км, Илар – 2-я, Диггинс – 3-я
7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме продет женская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержала шведка Эбба Андерссон.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 26.05,3
2. Моа Илар (Швеция) – 2,0
3. Джесси Диггинс (США) – 16,5
4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 19,4
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 19,8
6. Мария Гисмонди (Италия) – 26,1
7. Нура Саннесс (Норвегия) – 29,9
8. Фрида Карлссон (Швеция) – 32,7
9. Хелен Хоффман (Германия) – 33,5
10. Хайди Венг (Норвегия) – 35,5
11. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 37,1
12. Кристин Фоснес (Норвегия) – 39,3
13. Эмма Рибом (Швеция) – 43,3
14-15. Пиа Финк (Германия) – 48,8
14-15. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 48,8
16. Майя Далквист (Швеция) – 51,6
17. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,9...
19. Тириль Венг (Норвегия) – 54,2
Криста Пярмякоски (Финляндия) не стартовала.