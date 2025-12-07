  • Спортс
  ❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в коньковой «разделке» на 10 км, Илар – 2-я, Диггинс – 3-я
❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон победила в коньковой «разделке» на 10 км, Илар – 2-я, Диггинс – 3-я

Эбба Андерссон выиграла коньковую разделку на Кубке мира по лыжам в Тронхейме.

7 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме продет женская коньковая «разделка» на 10 км. Победу одержала шведка Эбба Андерссон.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тронхейм, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 26.05,3

2. Моа Илар (Швеция) – 2,0

3. Джесси Диггинс (США) – 16,5

4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 19,4

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 19,8

6. Мария Гисмонди (Италия) – 26,1

7. Нура Саннесс (Норвегия) – 29,9

8. Фрида Карлссон (Швеция) – 32,7

9. Хелен Хоффман (Германия) – 33,5

10. Хайди Венг (Норвегия) – 35,5

11. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 37,1

12. Кристин Фоснес (Норвегия) – 39,3

13. Эмма Рибом (Швеция) – 43,3

14-15. Пиа Финк (Германия) – 48,8

14-15. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 48,8

16. Майя Далквист (Швеция) – 51,6

17. Тереза Штадлобер (Австрия) – 52,9...

19. Тириль Венг (Норвегия) – 54,2

Криста Пярмякоски (Финляндия) не стартовала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
