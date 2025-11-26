Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Ланишек – 2-й, Раймунд – 3-й
Штефан Крафт одержал победу на Кубке мира в Фалуне.
Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт победил на Кубке мира в Фалуне.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Фалун, Швеция
Мужчины, HS95
1. Штефан Крафт (Австрия) – 249,9 балла (97,5 м + 96,5 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 247,7 (96,0 м + 96,0 м)
3. Филипп Раймунд (Германия) – 244,9 (94,5 м + 99,5 м)
4. Стефан Эмбахер (Австрия) – 241,8 (95,0 м + 96,5 м)
5. Ян Херль (Австрия) – 240,6 (94,0 м + 97,0 м)
6. Даниэль Чофениг (Австрия) – 240,2 (94,0 м + 93,5 м)
7. Рею Кобаяси (Япония) – 237,5 (94,0 м + 95,5 м)
8. Феликс Хоффман (Германия) – 235,7 (92,0 м + 97,0 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости