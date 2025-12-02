  • Спортс
  • Егор Сорин: «Все спортсмены сборной России отправили заявки на нейтральный статус»
35

Егор Сорин: «Все спортсмены сборной России отправили заявки на нейтральный статус»

Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что все члены национальной команды отправили заявки на нейтральный статус в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«Все спортсмены сборной России отправили заявки», – сказал Сорин РИА Новости.

«Нами заблаговременно отправлены в международную федерацию списки спортсменов, это практически вся сборная команда страны. Ближайший этап Кубка мира, который в ближайший уик-энд пройдет в норвежском Тронхейме, пройдет точно мимо нас, не успеем заявиться. На следующей неделе этап Кубка мира будет принимать Давос, вот там посмотрим.

После Швейцарии будет уже «Тур де Ски», который пройдет в Италии. Оценивать вероятность участия в этих стартах я не могу пока, но мы готовы выступать на всех соревнованиях, на которые нас допустит FIS. Что касается наличия действующих шенгенских виз, то у кого-то из спортсменов они есть, у кого-то нет, у кого-то истекают на днях», – цитирует Сорина ТАСС.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
лыжные гонки
