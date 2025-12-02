Тарасова о решении CAS по российским лыжникам: «Надеюсь, следующими будут фигуристы»
Тарасова выразила надежду на допуск фигуристов после решения CAS по лыжникам.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников, соответствующих критериям нейтрального статуса, к отбору на Олимпиаду.
– Как оцените решение CAS признать неправомерным отстранение наших спортсменов?
– Я очень‑очень рада, что что‑то было сделано правильно и нашим спортсменам разрешили участвовать. Жду теперь, когда о фигуристах будут заботиться. Надеюсь, что следующими будут фигуристы, – сказала Тарасова.
CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
