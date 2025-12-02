51

Тарасова о решении CAS по российским лыжникам: «Надеюсь, следующими будут фигуристы»

Тарасова выразила надежду на допуск фигуристов после решения CAS по лыжникам.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников, соответствующих критериям нейтрального статуса, к отбору на Олимпиаду.

– Как оцените решение CAS признать неправомерным отстранение наших спортсменов?

– Я очень‑очень рада, что что‑то было сделано правильно и нашим спортсменам разрешили участвовать. Жду теперь, когда о фигуристах будут заботиться. Надеюсь, что следующими будут фигуристы, – сказала Тарасова.

CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
logoсборная России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoCAS
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
