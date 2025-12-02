Международная федерация лыжного спорта признала решение CAS по России и запустила процесс получения нейтральных статусов

Международная федерация лыжного спорта признала решение CAS по России.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) допустить российских спортсменов, соответствующих критериям нейтрального статуса, к отбору на Олимпиаду.

«FIS признала решение CAS. Все спортсмены, которых затрагивает это решение, и которые имеют право на получение нейтрального статуса – в соответствии с правилами FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов – должны отправить запрос на электронную почту», – говорится в заявлении FIS.

Правила FIS в отношении нейтральных атлетов соответствуют критериям Международного олимпийского комитета (МОК): недопуск команд, отсутствие поддержки боевых действий и связи с военными органами или службами национальной безопасности, соответствие антидопинговым требованиям.

Заявки будет рассматривать комиссия FIS в составе генерального секретаря организации, независимого эксперта по целостности в спорте и члена администрации FIS, представляющего отчет о внешней проверке и антидопинговом статусе.

