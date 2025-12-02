  • Спортс
  • Международная федерация лыжного спорта признала решение CAS по России и запустила процесс получения нейтральных статусов
Международная федерация лыжного спорта признала решение CAS по России и запустила процесс получения нейтральных статусов

Международная федерация лыжного спорта признала решение CAS по России.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских спортсменов, соответствующих критериям нейтрального статуса, к отбору на Олимпиаду.

«FIS признала решение CAS. Все спортсмены, которых затрагивает это решение, и которые имеют право на получение нейтрального статуса – в соответствии с правилами FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов – должны отправить запрос на электронную почту», – говорится в заявлении FIS.

Правила FIS в отношении нейтральных атлетов соответствуют критериям Международного олимпийского комитета (МОК): недопуск команд, отсутствие поддержки боевых действий и связи с военными органами или службами национальной безопасности, соответствие антидопинговым требованиям.

Заявки будет рассматривать комиссия FIS в составе генерального секретаря организации, независимого эксперта по целостности в спорте и члена администрации FIS, представляющего отчет о внешней проверке и антидопинговом статусе.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовала: Анна Лаптева
