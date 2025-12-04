Сорина о том, что ей попали палкой по лицу: «У меня такое впервые. Самочувствие не самое лучшее»

Сорина рассказала о самочувствии после попадания палкой по лицу во время гонки.

Олимпийская чемпионка по лыжам Татьяна Сорина рассказала об инциденте во время коньковой «разделки» на этапе Кубка России в Тюмени.

Во время борьбы с Евгенией Крупицкой Сориной попала палка по лицу.

«Я сидела близко за Крупицкой. У меня такое впервые. Бывают случаи, но очень редко. Самочувствие сегодня не самое лучшее», – сказала Сорина.