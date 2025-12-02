Глава Федерации лыж Норвегии о допуске россиян: «Разочарованы решением CAS. Наша позиция по этому вопросу непоколебима»

Глава Федерации лыж Норвегии: разочарованы решением CAS по россиянам.

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников, соответствующих критериям нейтрального статуса, к отбору на Олимпиаду.

«Мы не удивлены решением CAS, но, естественно, разочарованы таким заключением. Позиция Норвегии по этому вопросу непоколебима, но вместе с другими странами-членами FIS нам, естественно, придется считаться с этим.

Нам нужно некоторое время, чтобы понять, что будет дальше. Решение CAS затрагивает нескольких спортсменов из разных видов спорта в FIS, и мы пока не знаем, что планируется с точки зрения практической реализации их участия в соревнованиях перед Олимпиадой», – сказала Дюрхауг.

CAS частично удовлетворил апелляцию России к FIS относительно допуска россиян к квалификации на Олимпиаду