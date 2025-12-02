Глава Федерации лыж Норвегии о допуске россиян: «Разочарованы решением CAS. Наша позиция по этому вопросу непоколебима»
Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников, соответствующих критериям нейтрального статуса, к отбору на Олимпиаду.
«Мы не удивлены решением CAS, но, естественно, разочарованы таким заключением. Позиция Норвегии по этому вопросу непоколебима, но вместе с другими странами-членами FIS нам, естественно, придется считаться с этим.
Нам нужно некоторое время, чтобы понять, что будет дальше. Решение CAS затрагивает нескольких спортсменов из разных видов спорта в FIS, и мы пока не знаем, что планируется с точки зрения практической реализации их участия в соревнованиях перед Олимпиадой», – сказала Дюрхауг.
