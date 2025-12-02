  • Спортс
  • Глава Федерации фристайла России: «Необходимо понять содержание понятия «нейтральный статус» и критерии допуска к международным соревнованиям»
2

Глава Федерации фристайла России Курашов отреагировал на решение CAS.

Алексей Курашов, глава Федерации фристайла России, высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду. 

В октябре Международная федерация лыжных видов (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, не допустив их до отбора на Олимпиаду-2026 даже в нейтральном статусе. 

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) и Паралимпийским комитетом России (ПКР) опротестовали решение FIS в спортивном арбитражном суде, апелляция была удовлетворена. 

«Мы с оптимизмом приняли решение CAS, но еще предстоит пройти ряд этапов.

Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России, лично министром спорта Михаилом Дегтяревым была проделана огромная работа по апелляциям, по их сопровождению в CAS. Результат достаточно оптимистичен на сегодняшний день.

Необходимо понять содержание понятия «нейтральный статус» и критерии допуска к международным соревнованиям. Пока эти детали не озвучены. Мы восприняли с оптимизмом, будем отрабатывать с новыми вводными, которые ожидаем от международной федерации», – сказал Курашов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
