Сергей Волков: «В Тронхейме не будет никого из российских лыжников, шансов на это нет»

Волков считает, что российские лыжники не выступят на Кубке мира в Тронхейме.

Российский лыжник Сергей Волков уверен, что россияне не успеют получить нейтральный статус, чтобы выступить на этапе Кубка мира в Тронхейме (Норвегия).

Этап пройдет с 5 по 7 декабря. Следующий этап в швейцарском Давосе состоится с 12 по 14 декабря.

«В Тронхейме не будет никого из российских лыжников, шансов на это нет. Возможно, удастся получить нейтральный статус перед стартами в Давосе, но уж точно не перед Тронхеймом», – сказал Волков.