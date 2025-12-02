  • Спортс
  • ФЛГР: «Считаем действия Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики»
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выступила с заявлением в связи с инцидентом между Алесандром Большуновым и Александром Бакуровым.

«Федерация лыжных гонок России рассмотрела инцидент, произошедший после финиша спринтерской гонки в рамках I этапа ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в г. Кировск (Мурманская область), в результате которого был травмирован спортсмен Александр Бакуров. Президиум ФЛГР считает данные действия Александра Большунова недопустимыми и противоречащими нормам взаимоотношений в команде, базовым принципам спортивной этики, уважения и безопасности участников соревнований.

По итогам заседания большинством голосов членов президиума принято решение перевести RUS код Александра Большунова в статус «неактивный» до момента выхода Александра Бакурова на старт. Это решение направлено на обеспечение баланса интересов, поддержку пострадавшего спортсмена и сохранение справедливости в спортивном процессе.

Кроме того, президиум рекомендовал тренерам по лыжным гонкам усилить воспитательную и профилактическую работу со спортсменами, уделяя особое внимание нормам поведения в соревновательной среде и за ее пределами. Также Александру Большунову рекомендовано провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта. ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дальнейших комментариев по данной ситуации.

ФЛГР обращается к болельщикам и представителям СМИ с просьбой воздерживаться от агрессивных комментариев, эмоциональных нападок, травли и дальнейшего разжигания конфликта вокруг данной ситуации. Мы уверены, что уважение к спортсменам, сдержанность и конструктивность – необходимые условия для гармоничного развития спорта.

Сегодня наша главная задача – сохранить атмосферу праздника спорта, честного соперничества и человеческого таланта, которым всегда славились российские лыжные гонки.

ФЛГР продолжит работу по совершенствованию условий проведения соревнований, укреплению культуры взаимного уважения и обеспечению безопасности всех участников», – говорится в заявлении ФЛГР.

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФЛГР
