Ведущий «Матч ТВ» Романов: «Мы с оператором пытались сразу локализовать конфликт, не буду озвучивать, что ответил Большунов на это предложение»

Ведущий «Матч ТВ» Романов: мы пытались сразу локализовать конфликт с Большуновым.

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов высказался о конфликте Александра Большунова и Александра Бакурова.

«Прежде всего, Саше Большунову здоровья и возвращения на лыжню. С одной стороны, он извинился — молодец, мы с оператором Михаилом Кургановым, который находится в нормальных отношениях с Большуновым, пытались сразу локализовать конфликт, чтобы он не превратился в то, что есть сейчас. Не буду озвучивать, что ответил Саша на это предложение. Надеюсь, мне никогда и не придется озвучивать эти вещи.

Верю, что он рано или поздно найдет правильный путь, займет жизненную позицию и осознает, что в этой жизни не бывает так, что все против тебя, что все проблемы зависят от других, а ты никогда не виноват. Мой совет Саше — начать с себя.

Благодарен, что он в своей в речи никак не обвинил Елену Валерьевну Вяльбе, она столько всего для него сделала и продолжает делать, он по гроб жизни ей обязан. Столько ситуаций, где все его опекали, в прошлом году Вяльбе просила выдержать тишину, потому что Большунов сложно начал сезон из‑за сложностей в семье. Мы его оберегали, не дергали его в интервью, но в ответ получали очень странное отношение, которое я до сих пор никак не могу понять.

Была ситуация в 2021 году в Оберстдорфе, когда ему могли испортить весь чемпионат мира, и только усилиями Елены Валерьевны, моими усилиями, что подтвердит супруга Большунова Анна, удалось погасить разрастающийся конфликт, который могли подхватить СМИ. Он бы не то, что не претендовал бы на победу на полтиннике, ему бы смазали всю концовку чемпионата, потому что это было после «разделки».

То, что сейчас я слышу в свой адрес с его стороны… Саша в своем обращении упомянул бога, могу сказать одно: бог ему судья. Несмотря ни на что, наш микрофон всегда открыт для Сан Саныча», — сказал Романов.

