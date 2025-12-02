Егор Сорин: «Заявления Большунова о том, что лыжники моей группы специально создают ему препятствия на лыжне, выглядят весьма странно»

Сорин: обвинения Большунова в адрес лыжников моей группы выглядят странно.

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин ответил на претензии Александра Большунова к спортсменам его группы.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов принес извинения за то, что толкнул Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России в Кировске. Также он заявил, что на протяжении нескольких лет лыжники группы Сорина ведут себя нечестно в контактных гонках.

«То, что Александр Большунов признал, что повел себя в субботу после финиша неправильно, – это уже хорошо. Но его заявления о том, что лыжники, тренирующиеся в моей группе, специально создают ему препятствия на лыжне, выглядят весьма странно. Почему он говорит об этом сейчас, ведь есть регламент проведения соревнований, есть процедура подачи протестов.

Если вспоминать эпизоды с Сергеем Устюговым, то он не тренировался в моей группе, поэтому их сразу можно вынести за скобки. С другими спортсменами, которые непосредственно работали со мной, не было никаких эпизодов, которые бы рассматривали бы судьи. И у меня вопрос: почему не подавались оперативно протесты на это, либо мне можно было сказать сразу после финиша.

Сейчас можно говорить красиво и много, но я не помню, повторюсь, чтобы Большунов или его тренер подавали протест, или хотя бы подошли ко мне и сказали, что делать так не надо. Есть правила, все возможные нарушения судьи сами смотрят по ходу гонки. А если они что-то не увидели, то спортсмены или представители команды могут подойти к ним и написать протест на поведение того или иного спортсмена. Были неприятные эпизоды между Иваном Горбуновым и Савелием Коростелевым, но с Большуновым – не помню. Но говорить, что вся группа занимается этим... Мне даже смешно», – сказал Сорин.

«Большунов молодец, что извинился. Александр лично не приносил извинения, с ним не связывался. Более того, он обвинил в своем заявлении Сашу, что он ругался в его сторону, что привело к этому эпизоду.

Он сказал, что Бакуров сказал что-то нелицеприятное в его сторону. Могу с уверенностью сказать, что в финишном коридоре Саша ничего не говорил ему перед толчком, так как стоял к нему спиной, облокотившись на ограждение. На гонке, когда Бакуров сломал палку, наверное, да, он выругался. Наверное, каждый может не сдержаться и сказать какие-то плохие слова, когда тебе ломают палку. Даже не знаю, это было направлено Большунову или просто потому что сломали палку», — цитирует Сорина «СЭ».

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь