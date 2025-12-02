  • Спортс
Большунов не будет выступать на Кубке России до тех пор, пока не восстановится Бакуров

Большунов отстранен от гонок до восстановления Бакурова.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отстранен от участия в гонках на Кубке России до восстановления Александра Бакурова.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко. 

Решение принял президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

«Решение есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова», — сказал Бородавко.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Лыжник упал на землю вместе с ограждением и получил травму.

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

