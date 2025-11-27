Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Хаазер – 3-й
Марко Одерматт победил в супергиганте на Кубке мира в США.
Горные лыжи
Кубок мира
Коппер Маунтин, США
Мужчины
Супергигант
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.07,70
2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.07,78
3. Рафаэль Хаазер (Австрия) – 1.07,83
4. Штефан Бабинский (Австрия) – 1.08,09
5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1.08,11
6. Лукас Фойрштайн (Австрия) – 1.08,15
7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 1.08,28
8. Гульельмо Боска (Италия) – 1.08,31
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
