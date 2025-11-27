Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Хаазер – 3-й

Марко Одерматт победил в супергиганте на Кубке мира в США.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в США. Горные лыжи Кубок мира Коппер Маунтин, США Мужчины Супергигант 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.07,70 2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.07,78 3. Рафаэль Хаазер (Австрия) – 1.07,83 4. Штефан Бабинский (Австрия) – 1.08,09 5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1.08,11 6. Лукас Фойрштайн (Австрия) – 1.08,15 7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 1.08,28 8. Гульельмо Боска (Италия) – 1.08,31