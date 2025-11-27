  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Хаазер – 3-й

Марко Одерматт победил в супергиганте на Кубке мира в США.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в США.

Горные лыжи

Кубок мира

Коппер Маунтин, США

Мужчины

Супергигант

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.07,70

2. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.07,78

3. Рафаэль Хаазер (Австрия) – 1.07,83

4. Штефан Бабинский (Австрия) – 1.08,09

5. Фредрик Меллер (Норвегия) – 1.08,11

6. Лукас Фойрштайн (Австрия) – 1.08,15

7. Штефан Рогентин (Швейцария) – 1.08,28

8. Гульельмо Боска (Италия) – 1.08,31

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
