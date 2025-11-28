  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км, Клэбо – 2-й, Фермойлен – 3-й
80

❄️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км, Клэбо – 2-й, Фермойлен – 3-й

Клэбо стал 2-м в классической «разделке» на Кубке мира в Руке, победил Ниенге.

Норвежец Мартин Левстрем Ниенге выиграл гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 22.30,8

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2,1

3. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,2

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 10,3

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 12,0

6. Эрик Валнес (Норвегия) – 12,1

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 13,1

8. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 25,0

9. Эдвин Ангер (Швеция) – 27,9

10. Уго Лапалю (Франция) – 28,8

11. Густав Берглунд (Швеция) – 31,4

12. Харальд Амундсен (Норвегия) – 32,9...

30. Федерико Пеллегрино (Италия)

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoХаральд Амундсен
logoЙоханнес Клэбо
logoЭндрю Масгрэйв
logoБен Огден
logoИиво Нисканен
logoЭрик Валнес
logoФедерико Пеллегрино
Михал Новак
logoАндреас Фьюрен Рее
logoУго Лапалю
logoМартин Левстрем Ниенге
logoФридрих Мох
Валерио Гронд
logoМика Фермойлен
logoЭдвин Ангер
результаты
logoсборная Швеции
logoсборная Германии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Австрии
logoсборная Франции
гонка 10 км
сборная Великобритании
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoсборная Чехии
logoсборная Финляндии
Эдвард Сандвик
logoДидрик Тенсет
Маттис Стенсхаген
Густав Берглунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг выиграла коньковый масс-старт на 20 км, Диггинс – 2-я, Венг – 3-я
3 минуты назад
❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в классической «разделке» на 15 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 13-й
7 минут назад
Коростелев сошел с гонки на Кубке России из-за сломавшегося крепления
12 минут назад
Бакуров пришел в эфир «Матч ТВ» во время классической «разделки» на Кубке России в Кировске
15 минут назад
Бакуров о справедливом наказании для Большунова: «Тюменский этап человеку было бы логично пропустить»
28 минут назад
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Предлагают даже идти в полицию, но это слишком энергозатратно. В этой ситуации мы должны разобраться сами»
38 минут назад
Вяльбе о конфликте Большунова с Бакуровым: «По словам Бородавко, Большунов считает, что он прав»
сегодня, 09:30
Вылегжанин об инциденте с Большуновым и Бакуровым: «Можно понять, почему Большунов это сделал, но надо учиться сдерживаться»
сегодня, 10:38
⚡️ Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковом масс-старте на 20 км, Хедегарт – 2-й, Ангер – 3-й, Клэбо – 15-й
сегодня, 09:48
Бакуров об инциденте с Большуновым: «Не жду извинений. Ситуацию они не изменят»
сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09