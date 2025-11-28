❄️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км, Клэбо – 2-й, Фермойлен – 3-й
Клэбо стал 2-м в классической «разделке» на Кубке мира в Руке, победил Ниенге.
Норвежец Мартин Левстрем Ниенге выиграл гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 22.30,8
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2,1
3. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,2
4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 10,3
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 12,0
6. Эрик Валнес (Норвегия) – 12,1
7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 13,1
8. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 25,0
9. Эдвин Ангер (Швеция) – 27,9
10. Уго Лапалю (Франция) – 28,8
11. Густав Берглунд (Швеция) – 31,4
12. Харальд Амундсен (Норвегия) – 32,9...
30. Федерико Пеллегрино (Италия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости