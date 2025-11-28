❄️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км, Клэбо – 2-й, Фермойлен – 3-й

Клэбо стал 2-м в классической «разделке» на Кубке мира в Руке, победил Ниенге.

Норвежец Мартин Левстрем Ниенге выиграл гонку на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Мужчины 10 км, раздельный старт, классический стиль 1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 22.30,8 2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2,1 3. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,2 4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 10,3 5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 12,0 6. Эрик Валнес (Норвегия) – 12,1 7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 13,1 8. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 25,0 9. Эдвин Ангер (Швеция) – 27,9 10. Уго Лапалю (Франция) – 28,8 11. Густав Берглунд (Швеция) – 31,4 12. Харальд Амундсен (Норвегия) – 32,9... 30. Федерико Пеллегрино (Италия) Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке