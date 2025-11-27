Савелий Коростелев: «Задача была – максимально грамотно разложиться по дистанции. Получилось добавить, не оставив шансов Спицову»
Лыжник Савелий Коростелев рассказал, как прошла коньковая гонка с раздельным стартом на 15 км на первом этапе Кубка России в Кировске.
Коростелев одержал победу, Денис Спицов занял второе место с отставанием 9,8 секунды, Сергей Ардашев – третье (21,4). Александр Большунов занял 11-е место (1 минута и 6,9 секунды от победителя).
– Задача была максимально грамотно разложиться по дистанции и выложиться на последнем круге. В этот раз получилось добавить, тем самым не оставив шансов Спицову.
Первые два километра – самые тяжелые, основной каскад подъемов. Но на равнине надо работать мощно, хлестко. Если сильно закислишься на подъеме, то не сможешь это делать. Главное, чтобы не было косяков, как в прошлом году. Надеюсь, в этом сезоне обойдется без этого.
– Тяжело было хоть где-то?
– А вы не смотрели на мое лицо? Ему было плохо капитально, ха-ха. На спуске я вываливался как... мешок с чем хочешь, – сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».