❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Кусургашева – 2-я, Крупицкая – 3-я, Степанова – 4-я

Алина Пеклецова выиграла коньковую разделку на соревнованиях в Кировске.

23 ноября в Кировске на соревнованиях «Хибинская гонка» женщины пробежали коньковую «разделку» на 10 км. Победу одержала Алина Пеклецова.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 26.30,2

2. Арина Кусургашева – 28,1

3. Евгения Крупицкая – 32,0

4. Вероника Степанова – 45,0

5. Екатерина Шибекина – 47,1

6. Лидия Горбунова – 1.11,5

7. Елизавета Пантрина – 1.15,0

8. Екатерина Смирнова – 1.20,8

9. Карина Гончарова – 1.29,2

10. Дарья Канева – 1.34,1

11. Арина Рощина – 1.34,3

12. Дарья Непряева – 1.39,5

13. Светлана Заборская – 1.46,6

14. Алиса Жамбалова – 1.53,6

15. Ксения Шорохова – 2.01,2

16. Екатерина Булычева – 2.11,8

17. Олеся Ляшенко – 2.14,2

18. Ольга Царева – 2.17,8

19. Арина Былинко – 2.21,8

20. Арина Каличева – 2.22,2