  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Кусургашева – 2-я, Крупицкая – 3-я, Степанова – 4-я
17

❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Кусургашева – 2-я, Крупицкая – 3-я, Степанова – 4-я

Алина Пеклецова выиграла коньковую разделку на соревнованиях в Кировске.

23 ноября в Кировске на соревнованиях «Хибинская гонка» женщины пробежали коньковую «разделку» на 10 км. Победу одержала Алина Пеклецова.

Лыжные гонки 

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Алина Пеклецова – 26.30,2

2. Арина Кусургашева – 28,1

3. Евгения Крупицкая – 32,0

4. Вероника Степанова – 45,0

5. Екатерина Шибекина – 47,1

6. Лидия Горбунова – 1.11,5

7. Елизавета Пантрина – 1.15,0

8. Екатерина Смирнова – 1.20,8

9. Карина Гончарова – 1.29,2

10. Дарья Канева – 1.34,1

11. Арина Рощина – 1.34,3

12. Дарья Непряева – 1.39,5

13. Светлана Заборская – 1.46,6

14. Алиса Жамбалова – 1.53,6

15. Ксения Шорохова – 2.01,2

16. Екатерина Булычева – 2.11,8

17. Олеся Ляшенко – 2.14,2

18. Ольга Царева – 2.17,8

19. Арина Былинко – 2.21,8

20. Арина Каличева – 2.22,2

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Хибинская гонка
результаты
лыжные гонки
logoЕкатерина Смирнова
logoВероника Степанова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoАрина Каличева
Екатерина Шибекина
logoАлина Пеклецова
logoДарья Канева
Карина Гончарова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoЕвгения Крупицкая
Олеся Ляшенко
logoДарья Непряева
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Дарья Белослудцева
logoАлиса Жамбалова
Екатерина Евтягина
logoАрина Кусургашева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. «Хибинская гонка». Гончарова победила в классической «разделке» на 5 км, Горбунова – 2-я, Жамбалова – 3-я
20 ноября, 10:33
Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева победила в классическом масс-старте на 30 км, Непряева – 2-я, Пантрина – 3-я
23 сентября, 09:58
Чемпионат России по лыжероллерам. Фалеева выиграла классический спринт, Пантрина – 2-я, Непряева – 3-я, Сорина и Ступак не стартовали
21 сентября, 13:15
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Ланишек – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:30
Лукашова о победе на старте в США: «Руководство спортшколы выступило против этой поездки, была просьба не распространять информацию о гонке»
вчера, 21:18
Чемпионка России по лыжероллерам Лукашова: «Очень грущу, что нет возможности выступать на международных стартах. Хочу побороться со всеми сильнейшими»
вчера, 21:13
Олимпийская чемпионка Виктория Карл отстранена на время разбирательства по делу о допинге. Она пропустит Милан-2026
вчера, 14:59
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске
24 ноября, 20:13
Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
вчера, 06:05
ОКР об апелляции на решение FIS о недопуске россиян: «Рассчитываем на успешный исход дела»
24 ноября, 20:56
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
24 ноября, 20:11
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
24 ноября, 19:45
Губерниев о допуске лыжников к Олимпиаде: «Оставляю один процент на то, что пара человек от России отправится на уходящий поезд в Италию»
24 ноября, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09