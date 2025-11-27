Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске
С 27 по 30 ноября в Кировске пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Расписание трансляций
27 ноября, четверг
11:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль – Матч ТВ, Матч! Арена (результаты)
13:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль – Матч ТВ, Матч! Арена (результаты)
29 ноября, суббота
11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч ТВ, Матч! Арена
11:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч ТВ, Матч! Арена
13:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал – Матч ТВ, Матч! Арена
13:25 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал – Матч ТВ, Матч! Арена
30 ноября, воскресенье
10:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ, Матч! Арена
13:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль – Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
