Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Опубликовано расписание первого этапа Кубка России по лыжам в Кировске.

С 27 по 30 ноября в Кировске пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Расписание трансляций

27 ноября, четверг

11:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль – Матч ТВ, Матч! Арена (результаты )

13:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль – Матч ТВ, Матч! Арена (результаты )

29 ноября, суббота

11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч ТВ, Матч! Арена

11:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч ТВ, Матч! Арена

13:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал – Матч ТВ, Матч! Арена

13:25 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал – Матч ТВ, Матч! Арена

30 ноября, воскресенье

10:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ, Матч! Арена

13:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль – Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале