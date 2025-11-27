  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске
7

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Опубликовано расписание первого этапа Кубка России по лыжам в Кировске.

С 27 по 30 ноября в Кировске пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Расписание трансляций

27 ноября, четверг

11:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль – Матч ТВ, Матч! Арена (результаты)

13:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль – Матч ТВ, Матч! Арена (результаты)

29 ноября, суббота

11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч ТВ, Матч! Арена

11:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация – Матч ТВ, Матч! Арена

13:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал – Матч ТВ, Матч! Арена

13:25 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал – Матч ТВ, Матч! Арена

30 ноября, воскресенье

10:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – Матч ТВ, Матч! Арена

13:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль – Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoКубок России
расписание турниров
лыжные гонки
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в супергиганте, Крихмайер – 2-й, Хаазер – 3-й
вчера, 20:56
Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Валнес, Ниенге, Рее, Нисканен, Ангер, Пеллегрино пробегут классическую «разделку» на 10 км
вчера, 20:18
Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Диггинс, Венг, Карлссон, Калво выступят в классической «разделке» на 10 км
вчера, 20:04
Юрий Бородавко: «Лыжи Большунову не надоедают. Побурчал, выплеснул негативные эмоции, и снова идет вперед»
вчера, 14:46
Сергей Ардашев: «Сегодня держал скорость. Раньше, когда бежал «пятнашку», гонка для меня заканчивалась после 12-13 км»
вчера, 14:08
Юрий Бородавко: «В прошлом году Пеклецова и Никитина наступали на пятки лидерам, а теперь захватывают лидерство с первой гонки»
вчера, 13:11
Спицов о серебре в коньковой «разделке»: «В очередной раз решили лыжи, хотя самочувствие великолепное. Уверенно шел с первого круга»
вчера, 12:59
Савелий Коростелев: «Задача была – максимально грамотно разложиться по дистанции. Получилось добавить, не оставив шансов Спицову»
вчера, 12:53
⚡️ Лыжи. Кубок России. Коростелев выиграл коньковую «разделку» на 15 км, Спицов – 2-й, Ардашев – 3-й, Большунов – 11-й
вчера, 11:40
Екатерина Никитина: «Самочувствие было не очень – магнитные бури, какая-то хандра нападала. Но сегодня меня отпустило»
вчера, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09