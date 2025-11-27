  • Спортс
  • Спицов о серебре в коньковой «разделке»: «В очередной раз решили лыжи, хотя самочувствие великолепное. Уверенно шел с первого круга»
Спицов о серебре в коньковой «разделке»: «В очередной раз решили лыжи, хотя самочувствие великолепное. Уверенно шел с первого круга»

Денис Спицов: расстроен серебром, лыжи повлияли на результат гонки.

Лыжник Денис Спицов рассказал, что инвентарь не позволил ему победить в коньковой гонке с раздельным стартом на Кубке России в Кировске, хотя самочувствие было отличным.

Спицов уступил победителю – Савелию Коростелеву – 9,8 секунды.

«Немного расстроен, с погодой не повезло. Если бы было минус 10, то я точно бы выиграл, уверен. Нужно поискать и поработать немного над лыжами. К сожалению, в последние три года не могу найти лыжи на эту погоду, бегаю на старых.

В первый год эти лыжи работали великолепно, но они теряют свой ресурс. В очередной раз решили лыжи, хотя самочувствие великолепное. Уверенно шел с первого круга, но не хватило», – сказал олимпийский чемпион Спицов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
